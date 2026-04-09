Gimnasia jugará contra el cuco de Copa Argentina tras vencer a Camioneros

Fernando Zaniratto - Gimnasia de La Plata Fernando Zaniratto, afuera: el DT fue eyectado de su cargo como DT del Lobo a principios de semana FOTO NA: Juan Foglia

Allí lo esperaba el conjunto platense, en medio de una semana turbulenta tras la salida inesperada de Fernando Zaniratto. El ahora ex entrenador fue despedido luego de la última derrota ante Huracán, por 3-0, en una decisión que sorprendió al propio DT y generó mucha polémica.

Ficha del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Camioneros

Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentó con Club Atlético Social y Deportivo Camioneros en el Estadio Florencio Sola, cancha de Banfield. El árbitro fue Maximiliano Macheroni. Los goles del partido se repartieron en 5 futbolistas distintos.

image Maxi Salazar, uno de los goleadores Triperos FOTO @Copa_Argentina

Para el Lobo marcó Fernández, Zalazar, Steimbach y Torres. Para Camioneros descontó Aguirre.

El equipo ganador finalizó con 2 amarillas, el equipo que perdió apenas con 1 amarilla.

Gimnasia avanzó a 16avos de final de Copa Argentina y jugará contra Acassuso

GELP se quedó con el mano a mano ante Camioneros y avanzó a 16avos. No puede relejarse, porque ahora lo espera Acassuso, uno de los cucos de la Copa Argentina.

image Aguirre había empatado el partido para Camioneros, pero el equipo se quedó y fue ampliamente superado FOTO: @Copa_Argentina

El conjunto de San Isidro ha sido de una de las sorpresas del torneo federal ya que, en su compromiso de 32avos, se cargó nada menos que a Newell's.

La semana pasada, Acassuso dio el batacazo y venció 2-0 a un convulsionado conjunto leproso con goles de Mediza y Schlotthauer.

Midland, Deportivo Morón, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy, las otras sorpresas

Acassuso no ha sido el único acreedor del batacazo de Copa Argentina. En lo que va de la competencia, algunos partidos ya han dado que hablar porque el rival más endeble se impuso al más fuerte.

Midland, de la Primera Nacional, venció por penales a Argentinos Juniors

Deportivo Morón se impuso ante el recién descendido Godoy Cruz

San Martín de Tucumán le ganó a Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia de Jujuy se cargó a Central Córdoba de Santiago del Estero

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