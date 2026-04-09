Gimnasia y Esgrima de La Plata venció por 4-1 al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros por la Copa Argentina. En la llave de 32avos de final, el Lobo le ganó con goleada al equipo de la Primera C con el estadio de Banfield como sede.
A NO CONFIARSE
Gimnasia jugará contra el cuco de Copa Argentina tras vencer a Camioneros
Gimnasia y Esgrima de La Plata despachó a Club Atlético Social y Deportivo Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina. Quién le toca.
Gimnasia y Esgrima de La Plata enfrentaba lo que era, al menos en los papeles previos, un partido "ganable".
Hablar de "ganable" en la jerga futbolística engloba un panorama favorable para lo que representa un duelo entre dos protagonistas con jerarquías ciertamente muy distintas.
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A pesar de que el Lobo no es un elenco fuerte en la Liga Profesional de Fútbol, la máxima división de nuestro país, estuvo varios escalones por encima de quien era, esta noche, su rival: Camioneros.
Camioneros logró avanzar del Torneo Federal y actualmente milita en la Primera C. Tras una buena temporada, se había ganado el histórico acceso, por primera vez, a la Fase Final de la Copa Argentina.
Allí lo esperaba el conjunto platense, en medio de una semana turbulenta tras la salida inesperada de Fernando Zaniratto. El ahora ex entrenador fue despedido luego de la última derrota ante Huracán, por 3-0, en una decisión que sorprendió al propio DT y generó mucha polémica.
Ficha del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Camioneros
Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentó con Club Atlético Social y Deportivo Camioneros en el Estadio Florencio Sola, cancha de Banfield. El árbitro fue Maximiliano Macheroni. Los goles del partido se repartieron en 5 futbolistas distintos.
Para el Lobo marcó Fernández, Zalazar, Steimbach y Torres. Para Camioneros descontó Aguirre.
El equipo ganador finalizó con 2 amarillas, el equipo que perdió apenas con 1 amarilla.
Gimnasia avanzó a 16avos de final de Copa Argentina y jugará contra Acassuso
GELP se quedó con el mano a mano ante Camioneros y avanzó a 16avos. No puede relejarse, porque ahora lo espera Acassuso, uno de los cucos de la Copa Argentina.
El conjunto de San Isidro ha sido de una de las sorpresas del torneo federal ya que, en su compromiso de 32avos, se cargó nada menos que a Newell's.
La semana pasada, Acassuso dio el batacazo y venció 2-0 a un convulsionado conjunto leproso con goles de Mediza y Schlotthauer.
Midland, Deportivo Morón, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy, las otras sorpresas
Acassuso no ha sido el único acreedor del batacazo de Copa Argentina. En lo que va de la competencia, algunos partidos ya han dado que hablar porque el rival más endeble se impuso al más fuerte.
- Midland, de la Primera Nacional, venció por penales a Argentinos Juniors
- Deportivo Morón se impuso ante el recién descendido Godoy Cruz
- San Martín de Tucumán le ganó a Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia de Jujuy se cargó a Central Córdoba de Santiago del Estero
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