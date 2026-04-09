¿Quiénes son los 3 árbitros que harán historia en el Mundial 2026?

Los asistentes número 1 o también llamados jueces de línea serán Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso. Los asistentes número 2, también llamados jueces de línea, serán Cristian Navarro y Facundo Rodríguez, mientras que el asistente de VAR será Hernán Mastrángelo.

Pasando en limpio los 9 representantes del arbitraje argentino serán Facundo Tello, Darío Herrera, Yael Falcón Pérez, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Facundo Rodríguez y Hernán Mastrángelo.

image Horacio Elizondo en el momento de la roja a Zinedine Zidane en la final del Mundial 2026.

De Elizondo a Pitana: El peso de la historia para Tello, Herrera y Falcón Pérez

El arbitraje argentino tiene una rica historia en las Copas del Mundo, si bien solo han sido 16 los jueces principales que han dirigido en los 22 mundiales que se han disputado lo cierto es que sus actuaciones han sido siempre muy destacadas.

Los primeros en dirigir en un Mundial

El pionero fue José Bartolomé Macías, que fue el primer árbitro argentino en dirigir en un Mundial. Lo hizo en la Copa del Mundo de 1930 donde dirigió 2 partidos de primera ronda, EEUU 3-0 Bélgica y EEUU 3-0 Paraguay. Él fue el que abrió el camino de los otros jueces en la Copa del Mundo.

El primero en tener un partido importante fue Juan Brozzi en el Mundial de Suecia de 1958, allí dirigió 2 partido, uno de ellos el de la disputa por el 3º puesto, donde Francia le ganó 6 a 3 a Alemania Federal. Brozzi tuvo el record durante años como el árbitro argentino que más lejos había llegado en un Mundial.

Los de mejor rendimiento

En el año 2006 apareció el árbitro que rompió el record de Brozzi, y fue Horacio Elizondo. No solo dirigió el partido inaugural, donde Alemania le ganó 4-2 a Costa Rica, sino fue quien impartió justicia en el duelo final que lo vio a Italia levantar su cuarto trofeo. Además, fue el que le puso fin a la carrera de Zinedine Zidane cuando lo expulsó por el cabezazo a Marco Materassi.

En 2018 Néstor Pitana emuló a Elizondo, ya que también dirigió el partido inaugural donde Rusia goleó a Arabia Saudita 5-0, y la final donde Francia le ganó a Croacia 4-2. Además, Pitana y Elizondo comparten otro record, son los únicos árbitros argentinos en haber dirigido 5 partidos en una Copa del Mundo.

Ahora el arbitraje argentino hará historia en llevar a 3 representantes, rompiendo el record de Qatar 2022 donde hubo 3 representantes. Habrá que ver hasta dónde llegan, pero lo cierto es que si llegan lejos es porque la Selección Argentina se quedó en el camino a la 4º estrella.

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