El arbitraje argentino está de fiesta, por primera vez en la historia llevará a 3 árbitros principales al Mundial 2026, así lo confirmó FIFA hoy 9 de abril en un comunicado donde publicó la lista completa de los 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial 2026.
POR PRIMERA VEZ
¿Quiénes son los 3 árbitros que harán historia en el Mundial 2026?
La FIFA confirmó la lista para el Mundial 2026. El arbitraje argentino marca un hito con Tello, Herrera y Falcón Pérez.
¿Quiénes son los árbitros argentinos convocados para el Mundial 2026?
Argentina tendrá por primera vez a tres árbitros principales que dirijan al menos un partido en un mismo Mundial, nunca hubo tres jueces principales argentinos en una Copa del Mundo. Además de ellos completan la delegación 3 asistentes número 1, 2 asistentes número 2 y 1 arbitro de VAR. En total el arbitraje argentino tendrá a 9 representantes en el Mundial 2026.
Los tres árbitros principales
Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez serán los 3 árbitros principales de Argentina que dirigirán en el Mundial 2026. Facundo Tello vivirá su segunda Copa del Mundo ya que estuvo en Qatar 2022, mientras que Falcón Pérez y Herrera estarán por primera vez en una Copa del Mundo.
Si bien todavía FIFA no asignó los partidos se sabe que al menos 1 encuentro cada uno van a dirigir, luego todo dependerá de la suerte de la Selección Argentina, ya que mientras más avance menos chances de seguir tendrán.
El resto de la delegación argentina de árbitros
Además de los 3 jueces principales otros 6 asistentes viajaran al Mundial 2026 de Canadá, EEUU y México. Serán 3 asistentes número 1, 2 asistentes número 2 y 1 asistente de VAR, haciendo un total de 9 jueces argentinos en la Copa del Mundo.
Los asistentes número 1 o también llamados jueces de línea serán Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso. Los asistentes número 2, también llamados jueces de línea, serán Cristian Navarro y Facundo Rodríguez, mientras que el asistente de VAR será Hernán Mastrángelo.
Pasando en limpio los 9 representantes del arbitraje argentino serán Facundo Tello, Darío Herrera, Yael Falcón Pérez, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Facundo Rodríguez y Hernán Mastrángelo.
De Elizondo a Pitana: El peso de la historia para Tello, Herrera y Falcón Pérez
El arbitraje argentino tiene una rica historia en las Copas del Mundo, si bien solo han sido 16 los jueces principales que han dirigido en los 22 mundiales que se han disputado lo cierto es que sus actuaciones han sido siempre muy destacadas.
Los primeros en dirigir en un Mundial
El pionero fue José Bartolomé Macías, que fue el primer árbitro argentino en dirigir en un Mundial. Lo hizo en la Copa del Mundo de 1930 donde dirigió 2 partidos de primera ronda, EEUU 3-0 Bélgica y EEUU 3-0 Paraguay. Él fue el que abrió el camino de los otros jueces en la Copa del Mundo.
El primero en tener un partido importante fue Juan Brozzi en el Mundial de Suecia de 1958, allí dirigió 2 partido, uno de ellos el de la disputa por el 3º puesto, donde Francia le ganó 6 a 3 a Alemania Federal. Brozzi tuvo el record durante años como el árbitro argentino que más lejos había llegado en un Mundial.
Los de mejor rendimiento
En el año 2006 apareció el árbitro que rompió el record de Brozzi, y fue Horacio Elizondo. No solo dirigió el partido inaugural, donde Alemania le ganó 4-2 a Costa Rica, sino fue quien impartió justicia en el duelo final que lo vio a Italia levantar su cuarto trofeo. Además, fue el que le puso fin a la carrera de Zinedine Zidane cuando lo expulsó por el cabezazo a Marco Materassi.
En 2018 Néstor Pitana emuló a Elizondo, ya que también dirigió el partido inaugural donde Rusia goleó a Arabia Saudita 5-0, y la final donde Francia le ganó a Croacia 4-2. Además, Pitana y Elizondo comparten otro record, son los únicos árbitros argentinos en haber dirigido 5 partidos en una Copa del Mundo.
Ahora el arbitraje argentino hará historia en llevar a 3 representantes, rompiendo el record de Qatar 2022 donde hubo 3 representantes. Habrá que ver hasta dónde llegan, pero lo cierto es que si llegan lejos es porque la Selección Argentina se quedó en el camino a la 4º estrella.
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