El Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México está a la vuelta de la esquina y con los 6 clasificados por repechaje se conoció el calendario completo de primera fase. Con esto se definieron los partidos que se verán por TV abierta y gratis en nuestro país. Serán los 3 de la Selección Argentina y 19 encuentros más.
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Pantalla Mundial 2026: La guía definitiva de los partidos que llegarán con transmisión abierta en Argentina
Asegurá tu lugar frente al televisor para el Mundial 2026. El mapa de señales y encuentros que se podrán ver gratis en todo el país.
Mundial 2026: Los partidos gratis y la TV que los transmitirá en Argentina
El Mundial constará con una primera fase de 12 grupos con 4 equipos cada uno, donde cada seleccionado jugará contra los otros 3 de su grupo, esto hace un total de 6 encuentros por grupo y 72 en toda la primera fase. De esos 72 encuentros serán 22 los que se podrán ver por la TV abierta Argentina, o sea, gratis.
Antes que nada, cabe aclarar que la única señal que pasará los 104 partidos en Argentina es de TV paga, y esa señal es DIRECTV. En la TV satelital se podrán ver todos los partidos del Mundial 2026, o sea, es de pago, pero se pueden ver todos los partidos. Comprando el kit prepago uno puede ver todo el Mundial sin necesidad de pagar un abono fijo.
De los partidos que se verán gratis los 3 de la Selección Argentina, contra Argelia, Austria y Jordania, se podrán ver por dos señales abiertas, la TV Pública y Telefe. Pero esos son los únicos que se verán por las dos señales, ya que el resto de los 22 que se verán de forma gratuita los transmitirá Telefe.
Mundial 2026: Los 22 partidos que se verán gratis en Argentina
Los 3 partidos de la Selección Argentina, los más importantes de los seleccionados sudamericanos y los enfrentamientos entre potencias, son los encuentros que se podrán ver gratis en Argentina, en total serán 22. Repasamos todos los encuentros con fecha, hora y TV.
- 11 de junio – 16.00 – México vs. Sudáfrica – Telefe
- 12 de junio – 22.00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Telefe
- 13 de junio – 19.00 – Brasil vs. Marruecos – Telefe
- 14 de junio – 17.00 – Países Bajos vs. Japón – Telefe
- 14 de junio – 20.00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Telefe
- 15 de junio – 19.00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Telefe
- 16 de junio – 22.00 – Argentina vs. Argelia – Telefe y TV Pública
- 17 de junio – 17.00 – Inglaterra vs. Croacia – Telefe
- 18 de junio – 16.00 – Suiza vs. Bosnia – Telefe
- 19 de junio – 19.00 – Escocia vs. Marruecos – Telefe
- 20 de junio – 17.00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Telefe
- 21 de junio – 13.00 – España vs. Arabia Saudita – Telefe
- 21 de junio – 19.00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Telefe
- 22 de junio – 14.00 – Argentina vs. Austria – Telefe y TV Pública
- 23 de junio – 14.00 – Portugal vs. Uzbekistán – Telefe
- 23 de junio – 17.00 – Inglaterra vs. Ghana – Telefe
- 24 de junio – 19.00 – Escocia vs. Brasil – Telefe
- 25 de junio – 17.00 – Ecuador vs. Alemania – Telefe
- 26 de junio – 01.00 – Paraguay vs. Australia – Telefe
- 26 de junio – 16.00 – Noruega vs. Francia – Telefe
- 26 de junio – 21.00 – Uruguay vs. España – Telefe
- 28 de junio – 01.00 – Jordania vs. Argentina – Telefe y TV Pública
De esta forma te mostramos para que agendes los 22 partidos que se podrán ver sin pagar un peso, totalemente gratis por la TV Pública y por Telefe.
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