Alerta en Selección Argentina para el Mundial 2026: El imprevisto que altera los planes de la Scaloneta

De todas formas, la diferencia de puntaje es tan corta que en los próximos meses puede haber cualquier movimiento en las primeras posiciones.

Brasil vs Francia. Brasil cayó con Francia y perdió una posición, pasó del 5º al 6º puesto, superado por Portugal. MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES VIA AFP

El resto de los cambios en el Ranking FIFA

Además de las 3 primeras posiciones no hubo grandes movimientos en el Top 10, salvo el enroque que hicieron Portugal y Brasil. Los lusitanos subieron a la 5º posición luego de obtener un empate y una victoria, mientras que los sudamericanos cayeron con Francia y bajaron a la 6º ubicación. El resto no se movió.

Con el batacazo que dio ante Italia dejándolo afuera del Mundial 2026, Bosnia protagonizó la una de las mayores subidas, ya que escaló 6 posiciones y ahora se encuentra 65º. Mientras que Vietnam (99º) subió 9 posiciones, Nepal (176º) 6 y Bután (186º) 6 son las otras selecciones con mayores escaladas.

Por otro lado, la selección que más posiciones bajó fue Malasia que perdió 17 posiciones. Además, aclarar que solo 37 de los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026 están dentro de los 50 mejores en el Ranking FIFA, el resto está por arriba.

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