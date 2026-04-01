Alerta en Selección Argentina para el Mundial 2026: El imprevisto que altera los planes de la Scaloneta

El ranking FIFA se actualizó luego de los amistosos y repechajes de marzo y la Selección Argentina recibió una noticia preocupante y una tendencia que se viene dando en los últimos dos meses. El equipo de Lionel Scaloni deberá tomar nota y para que esto no se sigua repitiendo en los meses anteriores al Mundial 2026.
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Luego de los amistosos y repechajes de marzo se conoció el nuevo Ranking FIFA y hay un cambio que preocupa a la Selección Argentina.
Ranking FIFA y la mala noticia de la Selección Argentina
Se dio a conocer el nuevo Ranking FIFA que se actualizó luego de los amistosos y repechajes del mes de marzo. La mala noticia fue que la Selección Argentina volvió a caer en el Ranking y ya lo hizo por segundo mes consecutivo luego de estar mucho tiempo en la cima debido a los títulos obtenidos en los últimos años.
De estar 1º en enero el seleccionado argentino cayó a la 3º posición, y ha sido superado por Francia y España. En el último ranking el orden fue España, Argentina y Francia. Pero los franceses dieron el salto, quedaron 1º, y el que cayó al 2º puesto es España y Argentina a la 3º ubicación.
La razón de eso no es que Argentina haya perdido o empatado, al contrario, ganó sus amistosos pero el bajo nivel de los rivales, Mauritania y Zambia, hizo que no sume mucho puntaje y así caiga a la 3º ubicación.
Francia derrotó en esta fecha FIFA a Brasil por 2-1 y a Colombia 3-1, esto hizo que su puntaje se elevara a 1877.32. España derrotó a Serbia 3-0 pero empató con Egipto 0-0 y eso le hizo perder la primera posición, ahora suma 1876.40 puntos. Por último, Argentina derrotó 1-0 y 5-0 a Mauritania y Zambia respectivamente y ahora suma 1874.81 puntos, cayendo a la 3º posición.
De todas formas, la diferencia de puntaje es tan corta que en los próximos meses puede haber cualquier movimiento en las primeras posiciones.
El resto de los cambios en el Ranking FIFA
Además de las 3 primeras posiciones no hubo grandes movimientos en el Top 10, salvo el enroque que hicieron Portugal y Brasil. Los lusitanos subieron a la 5º posición luego de obtener un empate y una victoria, mientras que los sudamericanos cayeron con Francia y bajaron a la 6º ubicación. El resto no se movió.
Con el batacazo que dio ante Italia dejándolo afuera del Mundial 2026, Bosnia protagonizó la una de las mayores subidas, ya que escaló 6 posiciones y ahora se encuentra 65º. Mientras que Vietnam (99º) subió 9 posiciones, Nepal (176º) 6 y Bután (186º) 6 son las otras selecciones con mayores escaladas.
Por otro lado, la selección que más posiciones bajó fue Malasia que perdió 17 posiciones. Además, aclarar que solo 37 de los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026 están dentro de los 50 mejores en el Ranking FIFA, el resto está por arriba.
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