El fixture definitivo y los cruces clave del Mundial 2026

Bosnia, Suecia, República Checa, Turquía, Congo e Irak fueron los ganadores de los 4 repechajes de UEFA y los otros 2 del repechaje FIFA. Ahora se conocen los nombres de los 48 clasificados al Mundial 2026 y quedaron los 12 grupos con todos sus integrantes.
Los últimos 6 clasificados al Mundial 2026
La noticia del día no son los clasificados de hoy puntualmente, sino el equipo, la potencia, el 4 veces campeón del mundo que quedó eliminado en el repechaje. Ese equipo es Italia que cayó con Bosnia por penales en la final de uno de los repechajes.
Si bien los ojos estuvieron puestos en el Bosnia-Italia lo cierto es que se jugaron otros 3 partidos que definieron 3 clasificados por UEFA al Mundial 2026.
Kosovo cayó de local con Turquía 1-0 y los turcos clasificaron al Mundial. En otro encuentro, el más electrizante, Suecia dejó a la Polonia de Lewandowski sin Mundial ya que lo derrotó 3-2. El otro fue empate 2-2 entre República Checa y Dinamarca, pero los checos ganaron por penales y se clasificaron.
Bosnia irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que Suecia irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez. Por otro lado, Turquía irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Por último, República Checa irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
El anteúltimo clasificado vino del repechaje internacional, y fue República Democrática del Congo, que derrotó 1 a 0 a Jamaica en tiempo suplementario y jugará el Mundial luego de 52 años. Su única participación fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. Ahora estará en la zona “K” junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
El último clasificado fue Irak que venció a Bolivia 2-1 y dejó al conjunto sudamericano sin Mundial. Irak irá a la zona “I” junto a Francia, Senegal y Noruega.
Todas las zonas del Mundial 2026
Con los nombres de los 48 clasificados los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
- Grupo “A”: México, Corea del Sur, Sudáfrica y R. Checa
- Grupo “B”: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia
- Grupo “C”: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití
- Grupo “D”: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía
- Grupo “E”: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao
- Grupo “F”: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
- Grupo “G”: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda
- Grupo “H”: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita
- Grupo “I”: Francia, Senegal, Noruega y
- Grupo “J”: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo “K”: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Congo
- Grupo “L”: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana
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