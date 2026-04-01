El fixture definitivo y los cruces clave del Mundial 2026

Bosnia irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que Suecia irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez. Por otro lado, Turquía irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Por último, República Checa irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El anteúltimo clasificado vino del repechaje internacional, y fue República Democrática del Congo, que derrotó 1 a 0 a Jamaica en tiempo suplementario y jugará el Mundial luego de 52 años. Su única participación fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. Ahora estará en la zona “K” junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El último clasificado fue Irak que venció a Bolivia 2-1 y dejó al conjunto sudamericano sin Mundial. Irak irá a la zona “I” junto a Francia, Senegal y Noruega.

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Todas las zonas del Mundial 2026

Con los nombres de los 48 clasificados los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo “A” : México, Corea del Sur, Sudáfrica y R. Checa

: México, Corea del Sur, Sudáfrica y R. Checa Grupo “B” : Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia

: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia Grupo “C” : Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití Grupo “D” : Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía

: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía Grupo “E” : Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao Grupo “F” : Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia Grupo “G” : Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda Grupo “H” : España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita Grupo “I” : Francia, Senegal, Noruega y

: Francia, Senegal, Noruega y Grupo “J” : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

: Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo “K” : Portugal, Colombia, Uzbekistán, Congo

: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Congo Grupo “L”: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

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