Franco Mastantuono no atraviesa un buen momento en Real Madrid y ahora la situación está por tornarse peor aún. El joven surgido en River que llegó a ser catalogado como el mejor jugador del fútbol argentino con solo 17 ahora recibió la peor noticia por parte de Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto Merengue.
DURÍSIMO
Arbeloa confirmó la peor noticia para Franco Mastantuono en Real Madrid
Franco Mastantuono no viene sumando minutos en Real Madrid y Álvaro Arbeloa habló. ¿Por qué no juega la joya surgida en River?
La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid fue sumamente resonante por varios factores. La transferencia se produjo desde nada menos que River, uno de los clubes más importantes de Sudamérica al que es el más importante de Europa. Además hubo condimento importantísimo que fue la cifra, donde el club de Núñez embolsó 45 millones de euros siendo la venta más cara del fútbol argentino en toda su historia.
Lo cierto es que los primeros pasos de Mastantuono por Real Madrid no están siendo nada fáciles ya que se encuentra atravesando un periodo de adaptación a una nueva vida en España en medio de un presente deportivo complejo del Merengue. Para colmo en medio de todo esto se produjo la salida de Xabi Alonso que fue el entrenador que pidió por la joya de River y el que lo respaldaba dentro y fuera de la cancha.
¿Por qué no juega Franco Mastantuono en Real Madrid?
Con Álvaro Arbeloa las cosas cambiaron para Mastantuono ya que empezó a tener menos participación en cancha y ahora la situación del ex River parece que será peor. Es que en su última conferencia de prensa el entrenador de Real Madrid avisó que Jude Bellingham ya está recuperado y esto le sacará posibilidades al joven oriundo de Azul.
“Jude Bellingham y Éder Militão ya están listos para ser titulares”, afirmó Arbeloa luego de la derrota de Real Madrid frente a Bayern Múnich por 2 a 1 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Esto significa que el lugar para Mastantuono es cada vez más acotado.
La lesión de Jude Bellingham era precisamente lo que favoreció a Mastantuono para tener muchos minutos en su llegada a Real Madrid. El nivel del zurdo no terminó convenciendo y es por eso que fue perdiendo su lugar y ahora con el regreso del inglés todo será cuesta arriba para el joven atacante argentino.
Franco Mastantuono se aleja del Mundial
Para Mastantuono la falta de minutos es una preocupación muy grande pensando en la próxima Copa del Mundo. Lionel Scaloni dejó bien en claro que tendrá muy en cuenta el rendimiento de cada uno de los jugadores citados a la hora de armar la lista final y si el zurdo no gana rodaje será muy complicado que sea parte de la Selección Argentina.
La última vez que Mastantuono fue titular fue el 1° de febrero y desde entonces fue siempre suplente e incluso hubo varios encuentros donde ni siquiera ingresó. Los próximos meses serán claves para ver cómo se acomoda en Real Madrid pensando en el Mundial y en lo que podría ser una salida cedido a préstamo.
Próximos partidos de Real Madrid en abril 2026
- Real Madrid vs. Girona – 10 de abril, 16:00 – LaLiga
- Bayern Múnich vs. Real Madrid – 15 de abril, 16:00 – UEFA Champions League (Cuartos de final, vuelta)
- Real Madrid vs. Alavés – 21 de abril, 16:30 – LaLiga
- Real Betis vs. Real Madrid – 24 de abril, 16:00 – LaLiga
+ EN GOLAZO24
Ni Subiabre ni Beltrán: El jugador de River que está por irse al Chelsea
Julián Alvarez decidió su futuro: ¿Se queda en Atlético de Madrid o se va a Barcelona?
Sebastián Villa eligió dónde jugar tras los llamados de Boca y River