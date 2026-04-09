Arbeloa confirmó la peor noticia para Franco Mastantuono en Real Madrid

La lesión de Jude Bellingham era precisamente lo que favoreció a Mastantuono para tener muchos minutos en su llegada a Real Madrid. El nivel del zurdo no terminó convenciendo y es por eso que fue perdiendo su lugar y ahora con el regreso del inglés todo será cuesta arriba para el joven atacante argentino.

Franco Mastantuono se aleja del Mundial

Para Mastantuono la falta de minutos es una preocupación muy grande pensando en la próxima Copa del Mundo. Lionel Scaloni dejó bien en claro que tendrá muy en cuenta el rendimiento de cada uno de los jugadores citados a la hora de armar la lista final y si el zurdo no gana rodaje será muy complicado que sea parte de la Selección Argentina.

La última vez que Mastantuono fue titular fue el 1° de febrero y desde entonces fue siempre suplente e incluso hubo varios encuentros donde ni siquiera ingresó. Los próximos meses serán claves para ver cómo se acomoda en Real Madrid pensando en el Mundial y en lo que podría ser una salida cedido a préstamo.

Próximos partidos de Real Madrid en abril 2026

Real Madrid vs. Girona – 10 de abril, 16:00 – LaLiga

Bayern Múnich vs. Real Madrid – 15 de abril, 16:00 – UEFA Champions League (Cuartos de final, vuelta)

Real Madrid vs. Alavés – 21 de abril, 16:30 – LaLiga

Real Betis vs. Real Madrid – 24 de abril, 16:00 – LaLiga

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