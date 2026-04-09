Julián Alvarez decidió su futuro: ¿Se queda en Atlético de Madrid o se va a Barcelona?

Con esto queda claro que en Atlético de Madrid no quieren saber nada con la salida de Julián Alvarez, pero ¿qué intención tiene el Araña? Ariel Senosiaín habló en su programa de DSports Radio sobre el presente y también el futuro del ex River y aseguró que está todo más encaminado para una continuidad en el Colchonero.

De querer irse a pensar en quedarse

“Esto es dinámico y va cambiando. Si llega a la final de la Champions ponele y le dicen mirá que para el año próximo va haber una inversión fuerte para saldar la cuenta pendiente, tal vez se pueda quedar. Hace un mes, mes y medio Julián Alvarez estaba totalmente afuera, quería irse”, sentenció el periodista.

De esta manera está claro que a pesar de lo seductor que sería ir a Barcelona, hoy en día Julián Alvarez está mucho más cómodo en Atlético de Madrid y tiene intenciones de quedarse siempre y cuando haya un proyecto deportivo seductor.

+ EN GOLAZO24

Ni Subiabre ni Beltrán: El jugador de River que está por irse al Chelsea

Hernán Castillo sacude River con la noticia que va a llorar Chacho Coudet