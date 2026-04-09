Julián Alvarez viene de tener una jornada brillante siendo clave para la victoria de Atlético de Madrid por 2-0 sobre Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ahora comenzó a definirse cuál será su futuro en medio de los rumores de salida en Junio.
SORPRESA
Julián Alvarez decidió su futuro: ¿Se queda en Atlético de Madrid o se va a Barcelona?
En medio de los rumores sobre su futuro, Julián Alvarez ya tomó una decisión. Conocé dónde jugará el Araña a partir de junio.
La temporada de Julián Alvarez en Atlético de Madrid viene de menor a mayor y justo en los momentos más calientes de la temporada está llevando al equipo de Diego Simeone a las instancias decisivas. El Colchonero ya se sabe que disputará la final de la Copa del Rey y ahora quiere meterse en la semifinal de la Champions League dejando en el camino a nada menos que Barcelona.
Está claro que Julián Alvarez es una pieza clave de Atlético de Madrid pero desde hace meses se viene hablando de una posible salida. Clubes como Arsenal y Chelsea se mostraron fuertemente interesados, aunque el club que se mencionó como un destino concreto es Barcelona, que quiere al Araña como reemplazo de Robert Lewandowski.
El plan Julián Alvarez después de junio
En la previa al choque entre Atlético de Madrid y Barcelona el que habló fue Enrique Cerezo, presidente del Colchonero, y en el momento en el que le consultaron sobre el futuro de Julián Alvarez fue claro: “Hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”.
El mandamás del Colchonero se enfrentó a la prensa y fue tajante. “Te lo voy a decir en tres palabras, 'tiene contrato con el Atlético de Madrid’. Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”, aseveró.
Con esto queda claro que en Atlético de Madrid no quieren saber nada con la salida de Julián Alvarez, pero ¿qué intención tiene el Araña? Ariel Senosiaín habló en su programa de DSports Radio sobre el presente y también el futuro del ex River y aseguró que está todo más encaminado para una continuidad en el Colchonero.
De querer irse a pensar en quedarse
“Esto es dinámico y va cambiando. Si llega a la final de la Champions ponele y le dicen mirá que para el año próximo va haber una inversión fuerte para saldar la cuenta pendiente, tal vez se pueda quedar. Hace un mes, mes y medio Julián Alvarez estaba totalmente afuera, quería irse”, sentenció el periodista.
De esta manera está claro que a pesar de lo seductor que sería ir a Barcelona, hoy en día Julián Alvarez está mucho más cómodo en Atlético de Madrid y tiene intenciones de quedarse siempre y cuando haya un proyecto deportivo seductor.
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