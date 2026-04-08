Barcelona vs. Atlético de Madrid es uno de los duelos atractivos que tiene esta llave de cuartos de final de Champions League. Y, allí, Julián Álvarez se llevó todos los focos con un gran gol de tiro libre, que le permitió al equipo Colchonero ponerse arriba en el marcador.
¡QUÉ GOLAZO, ARAÑA!
Barcelona mudo con un tiro libre exquisito de Julián Álvarez directo al ángulo
Julián Álvarez sacó un remate espectacular para poner arriba al Atlético de Madrid ante Barcelona por cuartos de final de Champions League.
Barcelona y Atleti se disputan el partido de ida de los 4tos de final de la Champions League. Los equipos españoles, uno de Cataluña y otro de Madrid, definen cuál de los dos será el representante de su país en la semifinal. El que avance de ronda se medirá contra el ganador de Arsenal vs. Sporting Lisboa, cuyo partido de ida ya se jugó y tuvo a los Gunners como ganadores por 1-0.
VIDEO: El golazo de Julián Álvarez que dejó mudo al Barcelona
Julián Álvarez sorprendió a todo el Spotify Camp Nou. En tierras catalanas, el campeón del Mundo se hizo cargo de un tiro libre cuando se moría el primer tiempo. La Araña la pidió, se la quedó y cumplió: la colgó de un ángulo.
Joan García, arquero blaugrana, nada pudo hacer. Se estiró lo más que pudo pero el disparo llevaba tal puntería que no pretendía detenerse con ningún obstáculo. Entró limpia en la esquina izquierda del arco catalán.
Fue un verdadero mazazo para Barcelona, no solo por quedar abajo en el marcador sino también porque, minutos antes, había sufrido la expulsión de Pau Cubarsí por último hombre. El equipo de Lamine Yamal, Pedri y compañía ya no solo estaba con 10, sino 1-0 abajo.
Y, por si fuera poco, terminaba la primera mitad. Nada mejor que hacer un gol sobre el cierre e irse al entretiempo arriba en el marcador.
El impresionante récord de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid
Según datos de Opta, el ex River lleva una abultada cifra en su cuenta personal y da cuenta del buen presente de la Araña. Una buena noticia para el conjunto Colchonero, claro, pero también para la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, entrenador Albiceleste, puede estar tranquilo con el poderío ofensivo: tanto Julián como Lautaro Martínez llegan al Mundial 2026 en un gran momento.
Según Opta, el delantero del Atleti ha marcado 9 goles esta temporada de Champions League, "la mayor cifra de cualquier jugador del Atleti en una sola temporada en la competición, superando los ocho de Diego Costa en la temporada 2013/14".
Los 6 futbolistas de la Selección Argentina en Barcelona vs. Atlético de Madrid
Además de Julián Álvarez, el equipo del Cholo Simeone cuenta con una fuerte presencia nacional en sus filas. En el duelo ante el conjunto catalán, otros tres futbolistas con claras chances de ser convocados al Mundial 2026 fueron titulares:
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Juan Musso
A ellos hay que sumarles otros dos nombres más que ingresaron desde el banco de suplentes:
- Nico González
- Thiago Almada
El próximo rival de Barcelona o Atlético de Madrid en semifinales de Champions League
El ganador entre azulgranas y colchoneros se medirán ante Arsenal y Sporting Lisboa. En el duelo de ida, disputado este martes, los Gunners vencieron sobre la hora a los portugueses. Cuando parecía que el choque terminaría en un 0-0 escueto, el alemán Havertz selló el 1-0 al minuto 91'.