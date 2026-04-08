Barcelona mudo con un tiro libre exquisito de Julián Álvarez directo al ángulo

Y, por si fuera poco, terminaba la primera mitad. Nada mejor que hacer un gol sobre el cierre e irse al entretiempo arriba en el marcador.

El impresionante récord de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid

Según datos de Opta, el ex River lleva una abultada cifra en su cuenta personal y da cuenta del buen presente de la Araña. Una buena noticia para el conjunto Colchonero, claro, pero también para la Selección Argentina.

Lionel Scaloni, entrenador Albiceleste, puede estar tranquilo con el poderío ofensivo: tanto Julián como Lautaro Martínez llegan al Mundial 2026 en un gran momento.

Lautaro Martínez - FOTO (XRedes@Inter) NA El Toro atraviesa un gran presente en el Inter, que quiere quedarse con un nuevo Scudetto FOTO (XRedes@Inter) NA

Según Opta, el delantero del Atleti ha marcado 9 goles esta temporada de Champions League, "la mayor cifra de cualquier jugador del Atleti en una sola temporada en la competición, superando los ocho de Diego Costa en la temporada 2013/14".

Los 6 futbolistas de la Selección Argentina en Barcelona vs. Atlético de Madrid

Además de Julián Álvarez, el equipo del Cholo Simeone cuenta con una fuerte presencia nacional en sus filas. En el duelo ante el conjunto catalán, otros tres futbolistas con claras chances de ser convocados al Mundial 2026 fueron titulares:

SIMEONE_AFP El equipo de Diego Simeone, repleto de argentinos FOTO: MANAURE QUINTERO / AFP

Juan Musso

Nahuel Molina

Juan Musso

A ellos hay que sumarles otros dos nombres más que ingresaron desde el banco de suplentes:

Nico González

Thiago Almada

El próximo rival de Barcelona o Atlético de Madrid en semifinales de Champions League

El ganador entre azulgranas y colchoneros se medirán ante Arsenal y Sporting Lisboa. En el duelo de ida, disputado este martes, los Gunners vencieron sobre la hora a los portugueses. Cuando parecía que el choque terminaría en un 0-0 escueto, el alemán Havertz selló el 1-0 al minuto 91'.

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