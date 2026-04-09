River Plate viene de empatar 1 a 1 ante Blooming de Bolivia en su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Fue el primer encuentro en el que Chacho Coudet no logró un triunfo en los cinco partidos que lleva como entrenador del Millonario.
"ES MUY PROBABLE"
Hernán Castillo sacude River con la noticia que va a llorar Chacho Coudet
Chacho Coudet podría recibir una complicada noticia en River Plate, según informó el periodista Hernán Castillo. ¿De qué se trata?
Se avecinan meses movidos y, poco a poco, comenzarán a surgir novedades en lo que respecta al mercado de pases. En este contexto, el periodista Hernán Castillo dio a conocer una información que repercute de lleno en el club de Núñez y que el entrenador sigue con especial atención.
Hernán Castillo preocupa a Chacho Coudet
Si bien todo hace indicar que en los próximos partidos podría haber cierta rotación debido a la intensa agenda competitiva, Chacho Coudet ya ha delineado una base de jugadores que fueron titulares en sus primeros encuentros al frente de River Plate.
En el mediocampo, el entrenador mantuvo la estructura heredada de Marcelo Gallardo, con Vera, Moreno y Galván. En defensa, la dupla central se sostuvo con Martínez Quarta y Rivero, mientras que en ataque el nuevo DT apostó de manera constante por Sebastián Driussi e Ian Subiabre.
Precisamente sobre algunos de estos futbolistas, el periodista Hernán Castillo dio a conocer una novedad que mantiene en alerta al cuerpo técnico de cara a lo que viene.
Aunque todavía falta para la apertura del mercado de pases de mitad de año, el tema comienza a instalarse y el periodista aportó información relevante al respecto. Castillo aseguró: “Es muy difícil que River pueda mantener a Subiabre y Rivero. Es muy probable que se vayan de River”.
Según reveló, ambos jugadores han despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos Chelsea, Tottenham, Villarreal y Lazio, lo que incrementa las posibilidades de una eventual transferencia en el próximo mercado.
De concretarse estas salidas, el club de Núñez podría acelerar gestiones para reforzar el plantel y suplir esas posibles bajas. En esa línea, en los últimos días se concretó la llegada de Tobías Ramírez desde Argentinos Juniors, un movimiento que podría anticipar la salida de Rivero en la zaga central.
Lo que se le viene a River Plate
De ahora en más, lo que se le viene a River Plate será sumamente intenso desde lo futbolístico, y la vorágine del calendario hará que, en un abrir y cerrar de ojos, llegue la mitad de año. Por ello, resulta lógico que comiencen a surgir las primeras especulaciones en torno al mercado de pases.
La intención de Chacho Coudet es reforzar el arco y la delantera, una idea que trascendió ni bien asumió como entrenador. Resta saber si el DT decidirá incorporar futbolistas en otras posiciones además de las ya mencionadas.
En cuanto a lo estrictamente deportivo, el Millonario deberá cerrar su participación en el Torneo Apertura, buscar la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana y afrontar el siempre trascendental Superclásico ante Boca Juniors.
En lo que resta del mes, el equipo dirigido por Coudet tendrá el siguiente calendario de compromisos:
- Racing Club vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
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