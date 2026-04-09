Hernán Castillo sacude River con la noticia que va a llorar Chacho Coudet

Aunque todavía falta para la apertura del mercado de pases de mitad de año, el tema comienza a instalarse y el periodista aportó información relevante al respecto. Castillo aseguró: “Es muy difícil que River pueda mantener a Subiabre y Rivero. Es muy probable que se vayan de River”.

Según reveló, ambos jugadores han despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos Chelsea, Tottenham, Villarreal y Lazio, lo que incrementa las posibilidades de una eventual transferencia en el próximo mercado.

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De concretarse estas salidas, el club de Núñez podría acelerar gestiones para reforzar el plantel y suplir esas posibles bajas. En esa línea, en los últimos días se concretó la llegada de Tobías Ramírez desde Argentinos Juniors, un movimiento que podría anticipar la salida de Rivero en la zaga central.

Lo que se le viene a River Plate

De ahora en más, lo que se le viene a River Plate será sumamente intenso desde lo futbolístico, y la vorágine del calendario hará que, en un abrir y cerrar de ojos, llegue la mitad de año. Por ello, resulta lógico que comiencen a surgir las primeras especulaciones en torno al mercado de pases.

La intención de Chacho Coudet es reforzar el arco y la delantera, una idea que trascendió ni bien asumió como entrenador. Resta saber si el DT decidirá incorporar futbolistas en otras posiciones además de las ya mencionadas.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el Millonario deberá cerrar su participación en el Torneo Apertura, buscar la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana y afrontar el siempre trascendental Superclásico ante Boca Juniors.

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En lo que resta del mes, el equipo dirigido por Coudet tendrá el siguiente calendario de compromisos:

Racing Club vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

– 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

– 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

– 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

– 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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