ESPN vs TNT Sports: ¿Mariano Closs vs Juan Pablo Varsky y Pollo Vignolo?

“Tenés que saber el reglamento, no podés dudar, porque si no la gente queda pagando”, expresó el conductor. Luego, en diálogo con un compañero, agregó: “Estuvo bien lo que pusiste en el chat, diciendo que hay que llevar un reglamento a los canales”.

En respuesta a esta situación, durante la transmisión del partido entre River y Belgrano el pasado domingo (ya habiendo pasado algunas semanas), Pablo Giralt ofreció una réplica con un mensaje claro y conciliador: “Nosotros estamos muy felices de hacer este laburo. Hace más de 20 años que trabajamos juntos con Juan Pablo en un montón de circunstancias de nuestra vida, días felices y días no tan felices, y lo hacemos con mucha pasión y profesionalismo, dejando absolutamente todo, con una intachable honestidad intelectual”.

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ESPN y TNT Sports

Da la impresión de que la interna entre canales y periodistas podría estar tomando temperatura y, en CEF, el programa de AZZ, se dio a conocer cuál sería el posible trasfondo de esta situación.

El conductor Jerónimo Torres Santoro señaló que existe la posibilidad de que, a partir de 2027, TNT Sports transmita parte de los partidos de la Copa Libertadores y de la Champions League.

image Tribuna Deportiva avalando la información de TNT Sports

Uno de los relatores emblema de estas competiciones es Mariano Closs, quien, ante este eventual escenario, podría ver reducido su protagonismo.

En este contexto, ESPN buscaría sostener su protagonismo en el fútbol argentino, donde ya cuenta con una fuerte presencia. Por ello, no resultaría extraño que el conductor de ESPN F12 aspire a relatar los encuentros más destacados del campeonato local, considerando la posibilidad de una menor participación en competencias internacionales.

Actualmente, quien está a cargo de los relatos principales en dicha señal es Sebastián “Pollo” Vignolo, lo que permitiría entrever cierta competencia interna dentro del canal.

Todo parece indicar que, según lo mencionado por Torres Santoro, se avecina un período de posibles cambios en el panorama de las transmisiones deportivas.

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