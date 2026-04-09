Cuándo se estrena la nueva camiseta de Racing furor entre los hinchas

Racing tiene todo listo para estrenar su nueva camiseta y entre los hinchas ya es furor. La Academia anunció mediante un posteo en Instagram su flamante casaca, que verá la luz muy pronto y que tendrá un nuevo fabricante: Nike.
"Nike x Racing - April 12. Una vida más allá de la lógica". Así dice el posteo conjunto que hicieron las cuentas de Instagram de Racing y de Nike este jueves, como preludio de lo que será la inminente presentación de la camiseta.
Además de la descripción, al posteo lo acompaña un video con un toque de misterio que tiene a Adrián "Maravilla" Martínez como protagonista.
Gabriel Rojas también aparece en el video. Además de una secuencia de imágenes rápidas, entre ellas retazos de la casaca pero que no se llegan a ver más allá. La Academia mantuvo el suspenso.
Cuándo se estrena la nueva camiseta de Racing
Ya no es un misterio. La indumentaria de la Academia verá la luz por primera vez en una cancha de fútbol el próximo domingo. Será en el partido que el equipo de Gustavo Costas juegue ante River, en el Cilindro de Avellaneda, por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.
Se había especulado con que la casaca echase a rodar mucho antes, pero finalmente será ante el elenco Millonario que se hará oficial. En el sitio web de la marca norteamericana, además, hay un contador oficial que realiza la cuenta regresiva hasta su lanzamiento.
Cuando esto ocurra, la Academia habrá puesto punto final al acuerdo que mantenía con Kappa, el fabricante italiano. Hasta el partido pasado, frente a Independiente Petrolero -ganó 3-1 en una noche redonda-, había utilizado la remera con marca Kappa. Fue el último.
Racing y Nike, un acuerdo rubricado en 2025
Racing y Nike ya habían sellado su acuerdo el año pasado. En octubre de 2025, una comitiva dirigencial del club, encabezada por el presidente, Diego Milito, viajó hasta Portland, al noroeste de Estados Unidos, para rubricar la alianza de sponsoreo.
En aquel entonces, desde el gigante norteamericano decían: "Nos emociona mucho dar la bienvenida a Racing a la sede mundial de Nike. Sabemos que es un largo viaje hasta aquí y no podríamos estar más entusiasmados con esta nueva alianza".
"Esperamos con muchas ganas comenzar a trabajar con todos ustedes y crear futuras oportunidades para acompañar a sus atletas dentro y fuera del campo".
Por su parte, desde la Academia informaban: "Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha"
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"El acuerdo, celebrado en las oficinas de Portland, Estados Unidos, abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes".