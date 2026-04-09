Cuándo se estrena la nueva camiseta de Racing furor entre los hinchas

Racing - Gustavo Costas La Academia de Gustavo Costas recibe al Millonario de Eduardo Coudet FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Se había especulado con que la casaca echase a rodar mucho antes, pero finalmente será ante el elenco Millonario que se hará oficial. En el sitio web de la marca norteamericana, además, hay un contador oficial que realiza la cuenta regresiva hasta su lanzamiento.

Cuando esto ocurra, la Academia habrá puesto punto final al acuerdo que mantenía con Kappa, el fabricante italiano. Hasta el partido pasado, frente a Independiente Petrolero -ganó 3-1 en una noche redonda-, había utilizado la remera con marca Kappa. Fue el último.

Racing y Nike, un acuerdo rubricado en 2025

Racing y Nike ya habían sellado su acuerdo el año pasado. En octubre de 2025, una comitiva dirigencial del club, encabezada por el presidente, Diego Milito, viajó hasta Portland, al noroeste de Estados Unidos, para rubricar la alianza de sponsoreo.

Tensión-total-en-Racing-Club-por-la-última-decisión-que-tomó-Diego-Milito Diego Milito, mandatario racinguista FOTO NA:PRENSA RACING

En aquel entonces, desde el gigante norteamericano decían: "Nos emociona mucho dar la bienvenida a Racing a la sede mundial de Nike. Sabemos que es un largo viaje hasta aquí y no podríamos estar más entusiasmados con esta nueva alianza".

"Esperamos con muchas ganas comenzar a trabajar con todos ustedes y crear futuras oportunidades para acompañar a sus atletas dentro y fuera del campo".

Por su parte, desde la Academia informaban: "Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha"

"El acuerdo, celebrado en las oficinas de Portland, Estados Unidos, abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes".

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