Escándalo en Newell's: grave insinuación sobre arreglo de partido para no descender

El ex vicepresidente, también ex miembro del Comité Ejecutivo de AFA, se refería al actual presidente, Boero, y al presidente saliente, Ignacio Astore.

2025_11_251108709 Carlos González Espíndola anotó uno de los dos goles de aquel partido FOTO: (X/REDES@Newells)/NA

Sus declaraciones recorrieron rápidamente el mundo del fútbol argentino. Quien se hizo eco fue Daniel Giraudo, dirigente opositor. "Dicen que Newell's gano un solo partidos de los últimos 19. FALSO Ese partido lo gano @CristianDAmico_ y todos lo sabemos. Bajarse del caballo de la soberbia y llamar a la gente q supo conducir el Club. Su experiencia es imprescindible. La violencia hoy no nos conduce a nada", escribió en sus redes sociales.

El escandaloso comentario de D'Amico se linkeó, además, con las versiones que circularon en aquel entonces, en la previa del cotejo ante Huracán, sobre un supuesto arreglo para que Newell's no perdiera.

Captura de pantalla (353) El posteo de Giraudo en redes sociales Captura de pantalla

Además de las versiones, una imagen tras el pitazo final ayudó a cimentar la teoría: el Colo Gil, entonces futbolista del Globo, explotó de bronca luego de la derrota. Quedó registrado en un video cómo desagota toda su furia al aire, sin destinatario claro: "¡Manga de pecho fríos de mierda, cagones todos!".

+ de Golazo24