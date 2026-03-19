Newell´s Old Boys de Rosario vive un jueves de terremoto. El club rosarino, que atraviesa una grave crisis institucional y futbolística que hoy lo ubica en zona de descenso directo, se vio sacudido por una explosiva declaración de un ex dirigente: Cristian D'Amico.
UN EX DIRIGENTE ROMPIÓ EL SILENCIO
Escándalo en Newell's: grave insinuación sobre arreglo de partido para no descender
Cristian D'Amico dejó a todos boquiabiertos cuando se refirió a las gestiones que hicieron para que Newell's ganara -ante Huracán- su único partido en 6 meses.
En una entrevista con un medio partidario, DAmico insinuó que la dirigencia anterior -desde diciembre de 2025 hay una nueva, a cargo del presidente Ignacio Boero y de la cual D'Amico ya no forma parte-, arregló un partido del Torneo Clausura para evitar que Newell's se fuera al descenso.
Lo dijo al pasar, como quien lo admite con total normalidad: el ex dirigente habló de "gestiones" necesarias para que la Lepra pudiera ganar. El partido al que hizo referencia fue el de la fecha 15, ante Huracán. Fue el 08/11, un encuentro que se jugó en Parque Patricios y que el equipo rosarino terminó ganando 2-0.
Llamativamente, ese fue el único partido que la Lepra ganó en 6 meses. Más allá de esa victoria, entre septiembre de 2025 y la última goleada recibida ante Lanús por 5-0, no ganó nunca.
Qué dijo el dirigente de Newell´s que desató el escándalo
"(Ignacio) Boero le permitió a (Ignacio) Astore llegar a diciembre, aunque casi nos vamos a la B si no hacíamos gestiones para que Newell's pudiera ganar un partido", dijo D'Amico en Dada Stream.
El ex vicepresidente, también ex miembro del Comité Ejecutivo de AFA, se refería al actual presidente, Boero, y al presidente saliente, Ignacio Astore.
Sus declaraciones recorrieron rápidamente el mundo del fútbol argentino. Quien se hizo eco fue Daniel Giraudo, dirigente opositor. "Dicen que Newell's gano un solo partidos de los últimos 19. FALSO Ese partido lo gano @CristianDAmico_ y todos lo sabemos. Bajarse del caballo de la soberbia y llamar a la gente q supo conducir el Club. Su experiencia es imprescindible. La violencia hoy no nos conduce a nada", escribió en sus redes sociales.
El escandaloso comentario de D'Amico se linkeó, además, con las versiones que circularon en aquel entonces, en la previa del cotejo ante Huracán, sobre un supuesto arreglo para que Newell's no perdiera.
Además de las versiones, una imagen tras el pitazo final ayudó a cimentar la teoría: el Colo Gil, entonces futbolista del Globo, explotó de bronca luego de la derrota. Quedó registrado en un video cómo desagota toda su furia al aire, sin destinatario claro: "¡Manga de pecho fríos de mierda, cagones todos!".