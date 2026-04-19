Leve rebote en el consumo privado no alcanza y el primer trimestre cierra en caída

Por un lado, el patentamiento de automóviles exhibió una estabilización en marzo al presentar una variación prácticamente nula (0,3% interanual), luego de las caídas registradas en los dos meses previos. En contraste, las ventas de motos mantienen su dinamismo, con un crecimiento interanual de 55,4% en marzo. En cuanto al mercado inmobiliario, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires profundizaron su retroceso en los primeros meses del año (cayeron 17% interanual en febrero), mientras que el crédito hipotecario, si bien continuó creciendo a tasas elevadas, evidenció una moderación respecto de los picos alcanzados en 2025. Por un lado, el patentamiento de automóviles exhibió una estabilización en marzo al presentar una variación prácticamente nula (0,3% interanual), luego de las caídas registradas en los dos meses previos. En contraste, las ventas de motos mantienen su dinamismo, con un crecimiento interanual de 55,4% en marzo. En cuanto al mercado inmobiliario, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires profundizaron su retroceso en los primeros meses del año (cayeron 17% interanual en febrero), mientras que el crédito hipotecario, si bien continuó creciendo a tasas elevadas, evidenció una moderación respecto de los picos alcanzados en 2025.

¿Qué hace el Gobierno para aumentar el consumo?

Estos datos sobre el consumo se mezclan con el aumento en el índice de inflación de marzo, que fue de 3,4% según el INDEC. Aunque el gobierno esté flexibilizando encajes bancarios para mejorar las tasas para créditos, la alta morosidad que hay en el sistema financiero argentino previene a los bancos de arriesgarse a bajar tasas de tarjetas de crédito o condiciones de préstamos personales.

Por eso, esta semana se vio que algunos bancos mejoraron las tasas para créditos hipotecarios, que tienen una morosidad baja. Esto podría impulsar al sector nuevamente, luego de un verano en baja.

Aún así, diferentes economistas plantean que sólo con una mejora en el salario real puede impulsar al consumo en general. Mientras haya tasas de inflación por encima de los ajustes salariales, el consumo se verá afectado.

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