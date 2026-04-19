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Leve rebote en el consumo privado no alcanza y el primer trimestre cierra en caída

El índice de consumo privado cayó 2,6% interanual y acumula -2% en 2026. Solo las motos despegan, mientras el crédito y salarios siguen frenando el consumo.

19 de abril de 2026 - 04:56
El consumo privado creció 0,7% en marzo. Las motos, 55% interanual.

El consumo privado creció 0,7% en marzo. Las motos, 55% interanual.

NATALIA SAGO
Por NATALIA SAGO

A medida que se suceden los meses comienzan a aparecer datos del consumo del 2026. Esta vez, se publicó el Índice de Consumo Privado (ICP) de la Universidad de Palermo, que registró una caída del 2,6% interanual, aunque una mejora de 0,7% con respecto a febrero. La compra de motos aumentó.

Este impulso de marzo no alcanzó, y el acumulado del primer trimestre de 2026 suma una pérdida en el consumo privado de -2%, en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el índice volvió a los niveles de octubre de 2025.

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Indice de consumo privado de la UP. Fuente: Universidad de Palermo.

Indice de consumo privado de la UP. Fuente: Universidad de Palermo.

Con respecto a la financiación del consumo, el informe registró una desaceleración en su uso:

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Los préstamos vinculados al consumo siguieron expandiéndose en términos interanuales, pero mantuvieron la tendencia a la desaceleración. En particular, las compras con tarjeta registraron un aumento de apenas 3,2% interanual en marzo, luego de crecer a tasas de dos dígitos durante todo el período 2025. Los préstamos vinculados al consumo siguieron expandiéndose en términos interanuales, pero mantuvieron la tendencia a la desaceleración. En particular, las compras con tarjeta registraron un aumento de apenas 3,2% interanual en marzo, luego de crecer a tasas de dos dígitos durante todo el período 2025.

¿Cuáles fueron los bienes que más se consumieron y cuáles cayeron en marzo?

En los últimos años, el consumo estuvo impulsado por la compra de bienes durables, automotores e inmuebles. Esta tendencia fue cambiando y en marzo el único bien que tuvo un marcado crecimiento fue el de motocicletas. El informe de la Universidad de Palermo explicó:

Por un lado, el patentamiento de automóviles exhibió una estabilización en marzo al presentar una variación prácticamente nula (0,3% interanual), luego de las caídas registradas en los dos meses previos. En contraste, las ventas de motos mantienen su dinamismo, con un crecimiento interanual de 55,4% en marzo. En cuanto al mercado inmobiliario, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires profundizaron su retroceso en los primeros meses del año (cayeron 17% interanual en febrero), mientras que el crédito hipotecario, si bien continuó creciendo a tasas elevadas, evidenció una moderación respecto de los picos alcanzados en 2025. Por un lado, el patentamiento de automóviles exhibió una estabilización en marzo al presentar una variación prácticamente nula (0,3% interanual), luego de las caídas registradas en los dos meses previos. En contraste, las ventas de motos mantienen su dinamismo, con un crecimiento interanual de 55,4% en marzo. En cuanto al mercado inmobiliario, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires profundizaron su retroceso en los primeros meses del año (cayeron 17% interanual en febrero), mientras que el crédito hipotecario, si bien continuó creciendo a tasas elevadas, evidenció una moderación respecto de los picos alcanzados en 2025.

¿Qué hace el Gobierno para aumentar el consumo?

Estos datos sobre el consumo se mezclan con el aumento en el índice de inflación de marzo, que fue de 3,4% según el INDEC. Aunque el gobierno esté flexibilizando encajes bancarios para mejorar las tasas para créditos, la alta morosidad que hay en el sistema financiero argentino previene a los bancos de arriesgarse a bajar tasas de tarjetas de crédito o condiciones de préstamos personales.

Por eso, esta semana se vio que algunos bancos mejoraron las tasas para créditos hipotecarios, que tienen una morosidad baja. Esto podría impulsar al sector nuevamente, luego de un verano en baja.

Aún así, diferentes economistas plantean que sólo con una mejora en el salario real puede impulsar al consumo en general. Mientras haya tasas de inflación por encima de los ajustes salariales, el consumo se verá afectado.

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