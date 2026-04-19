SIN PROGRAMA
Leve rebote en el consumo privado no alcanza y el primer trimestre cierra en caída
El índice de consumo privado cayó 2,6% interanual y acumula -2% en 2026. Solo las motos despegan, mientras el crédito y salarios siguen frenando el consumo.
Este impulso de marzo no alcanzó, y el acumulado del primer trimestre de 2026 suma una pérdida en el consumo privado de -2%, en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el índice volvió a los niveles de octubre de 2025.
Con respecto a la financiación del consumo, el informe registró una desaceleración en su uso:
¿Cuáles fueron los bienes que más se consumieron y cuáles cayeron en marzo?
En los últimos años, el consumo estuvo impulsado por la compra de bienes durables, automotores e inmuebles. Esta tendencia fue cambiando y en marzo el único bien que tuvo un marcado crecimiento fue el de motocicletas. El informe de la Universidad de Palermo explicó:
¿Qué hace el Gobierno para aumentar el consumo?
Estos datos sobre el consumo se mezclan con el aumento en el índice de inflación de marzo, que fue de 3,4% según el INDEC. Aunque el gobierno esté flexibilizando encajes bancarios para mejorar las tasas para créditos, la alta morosidad que hay en el sistema financiero argentino previene a los bancos de arriesgarse a bajar tasas de tarjetas de crédito o condiciones de préstamos personales.
Por eso, esta semana se vio que algunos bancos mejoraron las tasas para créditos hipotecarios, que tienen una morosidad baja. Esto podría impulsar al sector nuevamente, luego de un verano en baja.
Aún así, diferentes economistas plantean que sólo con una mejora en el salario real puede impulsar al consumo en general. Mientras haya tasas de inflación por encima de los ajustes salariales, el consumo se verá afectado.
Otras noticias de Urgente24
Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos
Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
Cae famosa e histórica fábrica de galletas y deja un golpe brutal
Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche