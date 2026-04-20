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Y.. ¿DÓNDE ESTÁ EL PRESIDENTE?

Milei viajó por 3ra vez a Israel pero aún no visitó 9 provincias argentinas

El mapa de “Los viajes locales del presidente Milei” muestra la ausencia del titular de la Casa Rosada en varios estados subnacionales desde diciembre de 2023.

20 de abril de 2026 - 22:24
Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

FOTO: NA / @netanyahu

La Casa Rosada programó una visita a Tel Aviv o Jerusalén cada 9 meses desde diciembre de 2023 pero Milei sigue sin “conocer” como primer mandatario más de un tercio de las provincias de su propio país tras 28 meses de gestión.

Se trata de Salta, Chubut, Misiones, Formosa, Jujuy, La Pampa, Catamarca, San Luis y La Rioja.

Todas tienen un dato en común, no configuran un peso electoral importante. Luego, el Jefe de Estado privilegió a Buenos Aires (12 visitas), Córdoba (10 viajes) y Santa Fe (5 movidas). Claramente, el interés que mueve al jefe de Estado es mucho más electoral que federal a la hora de pensar sus desplazamientos. Todas tienen un dato en común, no configuran un peso electoral importante. Luego, el Jefe de Estado privilegió a Buenos Aires (12 visitas), Córdoba (10 viajes) y Santa Fe (5 movidas). Claramente, el interés que mueve al jefe de Estado es mucho más electoral que federal a la hora de pensar sus desplazamientos.

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Resumiendo: el presidente viaja según las conveniencias políticas que dicte la agenda de turno. El criterio para diseñar el circuito y sumar su presencia incluyó casi siempre un desafío electoral que sopesó el volumen poblacional local y la afinidad de Balcarce 50 con la dirigencia local.

Incendios Patagonia
Incendios en la Patagonia a comienzos de 2026

Incendios en la Patagonia a comienzos de 2026

Ausencia de Milei en la Patagonia

Durante meses (desde fin de 2025 hasta casi el fin del verano 2026) se quemaron cientos de miles de hectáreas en la Patagonia.

El fuego se volvió incontrolable por una aguda sequía combinada con la acción desaprensiva de los humanos y vientos huracanados que llevaron las llamas hasta sitios impensados.

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Milei nunca fue a la provincia de Chubut

Milei nunca fue a la provincia de Chubut

Tuvo Milei todo el tiempo y los recursos suficientes para trasladarse pero escogió moverse en un “mundo virtual” donde una imagen de Inteligencia Artificial lo mostraba dándole ánimo a un bombero exánime por una lucha desigual. Tuvo Milei todo el tiempo y los recursos suficientes para trasladarse pero escogió moverse en un “mundo virtual” donde una imagen de Inteligencia Artificial lo mostraba dándole ánimo a un bombero exánime por una lucha desigual.

Milei en el Muro de los Lamentos
Javier Milei en Israel

Javier Milei en Israel

La llegada de la comitiva libertaria a Medio Oriente, donde se vive una verdadera guerra, resulta difícil de asimilar para decenas de miles de chubutenses y rionegrinos a los que se les prometió una visita efectiva de las máximas autoridades nacionales. La llegada de la comitiva libertaria a Medio Oriente, donde se vive una verdadera guerra, resulta difícil de asimilar para decenas de miles de chubutenses y rionegrinos a los que se les prometió una visita efectiva de las máximas autoridades nacionales.

¿Cómo le fue a Milei en las provincias donde estuvo ausente?

En el año y medio de gestión que resta difícilmente las cosas cambien: el Jefe de Estado seguirá moviéndose en función de sus necesidades electorales.

¿Cómo salió en Octubre de 2025 La Libertad Avanza en los comicios parlamentarios en los estados subnacionales que nunca visitó Milei como primer mandatario?

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Ganó en Salta (38%), Chubut (28%), Misiones (37 %), Jujuy (37%) y San Luis (51%). No más preguntas. Ganó en Salta (38%), Chubut (28%), Misiones (37 %), Jujuy (37%) y San Luis (51%). No más preguntas.

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