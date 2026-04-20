Milei viajó por 3ra vez a Israel pero aún no visitó 9 provincias argentinas

El fuego se volvió incontrolable por una aguda sequía combinada con la acción desaprensiva de los humanos y vientos huracanados que llevaron las llamas hasta sitios impensados.

image Milei nunca fue a la provincia de Chubut

Tuvo Milei todo el tiempo y los recursos suficientes para trasladarse pero escogió moverse en un “mundo virtual” donde una imagen de Inteligencia Artificial lo mostraba dándole ánimo a un bombero exánime por una lucha desigual. Tuvo Milei todo el tiempo y los recursos suficientes para trasladarse pero escogió moverse en un “mundo virtual” donde una imagen de Inteligencia Artificial lo mostraba dándole ánimo a un bombero exánime por una lucha desigual.

Milei en el Muro de los Lamentos Javier Milei en Israel FOTO: EFE

La llegada de la comitiva libertaria a Medio Oriente, donde se vive una verdadera guerra, resulta difícil de asimilar para decenas de miles de chubutenses y rionegrinos a los que se les prometió una visita efectiva de las máximas autoridades nacionales. La llegada de la comitiva libertaria a Medio Oriente, donde se vive una verdadera guerra, resulta difícil de asimilar para decenas de miles de chubutenses y rionegrinos a los que se les prometió una visita efectiva de las máximas autoridades nacionales.

¿Cómo le fue a Milei en las provincias donde estuvo ausente?

En el año y medio de gestión que resta difícilmente las cosas cambien: el Jefe de Estado seguirá moviéndose en función de sus necesidades electorales.

¿Cómo salió en Octubre de 2025 La Libertad Avanza en los comicios parlamentarios en los estados subnacionales que nunca visitó Milei como primer mandatario?

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Ganó en Salta (38%), Chubut (28%), Misiones (37 %), Jujuy (37%) y San Luis (51%). No más preguntas. Ganó en Salta (38%), Chubut (28%), Misiones (37 %), Jujuy (37%) y San Luis (51%). No más preguntas.