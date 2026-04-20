La Casa Rosada programó una visita a Tel Aviv o Jerusalén cada 9 meses desde diciembre de 2023 pero Milei sigue sin “conocer” como primer mandatario más de un tercio de las provincias de su propio país tras 28 meses de gestión.
Y.. ¿DÓNDE ESTÁ EL PRESIDENTE?
Milei viajó por 3ra vez a Israel pero aún no visitó 9 provincias argentinas
El mapa de “Los viajes locales del presidente Milei” muestra la ausencia del titular de la Casa Rosada en varios estados subnacionales desde diciembre de 2023.
Se trata de Salta, Chubut, Misiones, Formosa, Jujuy, La Pampa, Catamarca, San Luis y La Rioja.
Resumiendo: el presidente viaja según las conveniencias políticas que dicte la agenda de turno. El criterio para diseñar el circuito y sumar su presencia incluyó casi siempre un desafío electoral que sopesó el volumen poblacional local y la afinidad de Balcarce 50 con la dirigencia local.
Ausencia de Milei en la Patagonia
Durante meses (desde fin de 2025 hasta casi el fin del verano 2026) se quemaron cientos de miles de hectáreas en la Patagonia.
El fuego se volvió incontrolable por una aguda sequía combinada con la acción desaprensiva de los humanos y vientos huracanados que llevaron las llamas hasta sitios impensados.
¿Cómo le fue a Milei en las provincias donde estuvo ausente?
En el año y medio de gestión que resta difícilmente las cosas cambien: el Jefe de Estado seguirá moviéndose en función de sus necesidades electorales.
¿Cómo salió en Octubre de 2025 La Libertad Avanza en los comicios parlamentarios en los estados subnacionales que nunca visitó Milei como primer mandatario?