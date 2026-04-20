Kicillof vuelve a la Corte Suprema: reclama deuda de $ 2,2 billones al ANSES

-el Fondo Nacional de Incentivo Docente,

-el financiamiento para bosques nativos,

-el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.

La Corte tiene en claro que este tema tiene un componente político muy fuerte. En casos de este tipo, suele instar a las partes a llegar a un acuerdo también político. La Corte tiene en claro que este tema tiene un componente político muy fuerte. En casos de este tipo, suele instar a las partes a llegar a un acuerdo también político.

corte-suprema-justicia-16-9 Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

¿Cómo se generó la deuda previsional?

El origen data de marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional.

Desde entonces, el gobierno con sede en La Plata ya no recibió un peso por ese concepto.

En abril de ese mismo año, Kicillof formalizó la primera demanda ante el máximo tribunal exigiendo la restitución de esos fondos, que la Provincia considera reconocidos por ley. El calibre es gigantesco: representa casi el 50% del déficit previsional total de las provincias no transferidas. En abril de ese mismo año, Kicillof formalizó la primera demanda ante el máximo tribunal exigiendo la restitución de esos fondos, que la Provincia considera reconocidos por ley. El calibre es gigantesco: representa casi el 50% del déficit previsional total de las provincias no transferidas.

Consultar la historia laboral en ANSES ahora es más fácil: Cómo acceder Kicillof llevó a la Corte Suprema sus reclamos contra ANSES

Los artilugios del ANSES

El organismo previsional recurrió a una excusa: dijo que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación rechazó ese argumento y le dio 30 días para verificar todo.

El cálculo no es tan complejo como lo pintan. ANSES debe estimar cuánto le hubiera correspondido percibir a un jubilado bonaerense si el sistema previsional se hubiera transferido a Nación y girar esa diferencia a la Provincia.

Gracias a estos condicionamientos a los estados subnacionales, el gobierno de Javier Milei cerró acuerdos políticos más cercanos a la extorsión que a la libre negociación entre partes. Lo hizo “ayudando” a las cajas jubilatorias con Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Neuquén, Misiones, Chubut, Santa Fe y Corrientes. Gracias a estos condicionamientos a los estados subnacionales, el gobierno de Javier Milei cerró acuerdos políticos más cercanos a la extorsión que a la libre negociación entre partes. Lo hizo “ayudando” a las cajas jubilatorias con Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Neuquén, Misiones, Chubut, Santa Fe y Corrientes.

milei-kicillof Javier Milei vs. Axel Kicillof, la probable pulseada en 2027.

Para Kicillof existen “desbloqueos selectivos”

La entrega de dinero adeudado por ANSES a quienes se vuelven "aliados" de Balcarce 50 deja en evidencia que los fondos existen pero se asignan a los gobernadores amigos o “dialoguistas”.

Por el momento, no existe un canal de diálogo directo entre Axel Kicillof y la Casa Rosada y por ello apuestan buena parte de sus fichas a la instancia judicial.