La presencia del primer mandatario Axel Kicillof junto al equipo de abogados, técnicos y funcionarios bonaerense es una señal sobre el volumen de las expectativas que tienen para la audiencia matinal: se trata de una de las 8 demandas que la Provincia de Buenos Aires abrió contra la Nación en 28 meses de gestión libertaria.
MARTES 21/4 A LAS 11 HORAS
Kicillof vuelve a la Corte Suprema: reclama deuda de $ 2,2 billones al ANSES
Axel Kicillof llegará el martes 21/4 a la Corte Suprema de Justicia para pedir los fondos previsionales que ANSES le adeuda a la Provincia de Buenos Aires.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resumió la magnitud del conflicto al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones (más de US$ 10.000 millones).
Además de la deuda previsional de ANSES, la Provincia reclama:
-el Fondo de Seguridad,
-el Fondo Compensador al Transporte y del boleto integrado,
-el Fondo Nacional de Incentivo Docente,
-el financiamiento para bosques nativos,
-el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.
¿Cómo se generó la deuda previsional?
El origen data de marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional.
Desde entonces, el gobierno con sede en La Plata ya no recibió un peso por ese concepto.
Los artilugios del ANSES
El organismo previsional recurrió a una excusa: dijo que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación rechazó ese argumento y le dio 30 días para verificar todo.
El cálculo no es tan complejo como lo pintan. ANSES debe estimar cuánto le hubiera correspondido percibir a un jubilado bonaerense si el sistema previsional se hubiera transferido a Nación y girar esa diferencia a la Provincia.
Para Kicillof existen “desbloqueos selectivos”
La entrega de dinero adeudado por ANSES a quienes se vuelven "aliados" de Balcarce 50 deja en evidencia que los fondos existen pero se asignan a los gobernadores amigos o “dialoguistas”.
Por el momento, no existe un canal de diálogo directo entre Axel Kicillof y la Casa Rosada y por ello apuestan buena parte de sus fichas a la instancia judicial.