Jaque de Mario Ishii a Axel Kicillof: Emergencia alimentaria por 18 meses ya

El proyecto instruye al Ejecutivo a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias para

comedores escolares,

Servicios Alimentarios Escolares (SAE),

comedores comunitarios, y

programas de asistencia alimentaria directa.

En el comunicado alusivo se destaca:

"La iniciativa intenta convertirse en una respuesta directa al deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento de la demanda en comedores escolares, comunitarios y merenderos, ámbitos donde se concentra el impacto más crítico de la crisis social."

"El proyecto establece un esquema de intervención inmediata del Estado provincial para sostener y ampliar la cobertura alimentaria en los sectores más afectados."

Ishii propuso un mecanismo de actualización automática bimestral de los montos asignados a los programas alimentarios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El proyecto también prevé que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo, con facultades para coordinar acciones con municipios y organizaciones territoriales, optimizando la distribución de recursos y la llegada efectiva a los beneficiarios.

proyecto ishii

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