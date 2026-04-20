El Vice 1ro. del Senado de PBA, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional bonaerense por 18 meses para asegurar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para las personas en situación de vulnerabilidad social.
RECLAMO IMPORTANTE
Jaque de Mario Ishii a Axel Kicillof: Emergencia alimentaria por 18 meses ya
Mario Ishii pide al Senado garantizar el acceso a la alimentación en sectores vulnerables, con refuerzo inmediato de partidas y actualización por inflación.
El texto no fue consultado con Axel Kicillof. Tampoco con Verónica Magario.
"No se puede ir a hablar en una cumbre progresista habiendo recortado el fondo de alimentos", dicen los de Ishii, y muchos aplauden.
El objetivo de la propuesta es que “no se trata sólo de asistir, sino de garantizar un piso básico de dignidad en un contexto económico complejo”.
Ishii está intentando que Kicillof revise algunas asignaciones presupuestarias que, según el referente del municipio de Jose C. Paz, carecen de importancia, o resultan gastos insólitos.
El proyecto instruye al Ejecutivo a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias para
- comedores escolares,
- Servicios Alimentarios Escolares (SAE),
- comedores comunitarios, y
- programas de asistencia alimentaria directa.
En el comunicado alusivo se destaca:
- "La iniciativa intenta convertirse en una respuesta directa al deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento de la demanda en comedores escolares, comunitarios y merenderos, ámbitos donde se concentra el impacto más crítico de la crisis social."
- "El proyecto establece un esquema de intervención inmediata del Estado provincial para sostener y ampliar la cobertura alimentaria en los sectores más afectados."
Ishii propuso un mecanismo de actualización automática bimestral de los montos asignados a los programas alimentarios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El proyecto también prevé que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo, con facultades para coordinar acciones con municipios y organizaciones territoriales, optimizando la distribución de recursos y la llegada efectiva a los beneficiarios.
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