El economista Roberto Frenkel, referente académico y exprofesor de Javier Milei, lanzó una advertencia directa sobre el rumbo económico del Gobierno: El programa actual “no es sostenible ni durable” si no corrige desequilibrios estructurales, en particular el atraso cambiario y la fragilidad externa. Reflexiona sobre el plan económico del gobierno.
3 CORRECCIONES
Roberto Frenkel advierte que el plan: "No es sostenible ni durable"
El economista Roberto Frenkel, referente académico, lanzó una advertencia directa sobre el plan económico del Gobierno:
En una entrevista en Plan M con Maximiliano Montenegro, Frenkel hizo foco en el esquema oficial: La falta de acumulación de reservas genuinas.
Riesgo clásico: Atraso cambiario y crisis externa
Frenkel inscribió la actual estrategia dentro de un patrón histórico bien conocido en la macro argentina y regional: programas de desinflación apoyados en un tipo de cambio atrasado que, tras una fase inicial de expansión, derivan en crisis de balance de pagos. Luego explicó
El economista recordó que este esquema fue analizado en profundidad en la literatura económica y citó experiencias como la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz y los procesos de liberalización en el Cono Sur durante los años ’80. El desenlace, advirtió, es recurrente: pérdida de reservas, suba de tasas, restricción externa y, finalmente, otra devaluación.
“Éxito inicial” con fecha de vencimiento
Frenkel reconoció que el programa de Milei tuvo un impacto inicial tras la fuerte devaluación, con mejora fiscal y cierto rebote de la actividad. Sin embargo, remarcó que ese efecto es transitorio.
“La reducción del déficit vía licuación de ingresos —salarios, jubilaciones— funciona en el corto plazo, pero no es sostenible. Cuando se agota el financiamiento, el esquema se tensiona y aparece la crisis”, acotó.
En ese orden introdujo un elemento diferencial respecto de crisis previas: la intervención externa para contener una corrida antes de las elecciones. “Hubo un aporte del Gobierno de Estados Unidos que permitió evitar un desborde mayor. Eso es una novedad”, señaló, aludiendo a la estabilización de la brecha cambiaria.
Más observaciones de Roberto Frenkel
RIGI, inversiones y límites del “derrame”
Otro punto crítico del diagnóstico es la dependencia de inversiones que no llegan en el corto plazo. El economista mencionó los proyectos bajo el RIGI —por unos US$ 78.000 millones— principalmente en energía, que tienen largos plazos de maduración.
Frenkel señaló
3 condiciones para evitar otra crisis
Frenkel consideró que debería corregir el Gobierno para evitar repetir ciclos fallidos:
- Ajustar el tipo de cambio real, para evitar atraso y mejorar competitividad.
- Lograr superávit de cuenta corriente, reduciendo la dependencia del financiamiento externo.
- Acumular reservas genuinas, no basadas en endeudamiento.
Luego resumió.
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