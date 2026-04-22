Roberto Frenkel advierte que el plan: "No es sostenible ni durable"

El economista recordó que este esquema fue analizado en profundidad en la literatura económica y citó experiencias como la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz y los procesos de liberalización en el Cono Sur durante los años ’80. El desenlace, advirtió, es recurrente: pérdida de reservas, suba de tasas, restricción externa y, finalmente, otra devaluación.

“Éxito inicial” con fecha de vencimiento

Frenkel reconoció que el programa de Milei tuvo un impacto inicial tras la fuerte devaluación, con mejora fiscal y cierto rebote de la actividad. Sin embargo, remarcó que ese efecto es transitorio.

“La reducción del déficit vía licuación de ingresos —salarios, jubilaciones— funciona en el corto plazo, pero no es sostenible. Cuando se agota el financiamiento, el esquema se tensiona y aparece la crisis”, acotó.

En ese orden introdujo un elemento diferencial respecto de crisis previas: la intervención externa para contener una corrida antes de las elecciones. “Hubo un aporte del Gobierno de Estados Unidos que permitió evitar un desborde mayor. Eso es una novedad”, señaló, aludiendo a la estabilización de la brecha cambiaria.

Más observaciones de Roberto Frenkel

san juan mineria.jpg Roberto Frenkel advirtió sobre la dependencia de inversiones que llegan en el largo plazo.

RIGI, inversiones y límites del “derrame”

Otro punto crítico del diagnóstico es la dependencia de inversiones que no llegan en el corto plazo. El economista mencionó los proyectos bajo el RIGI —por unos US$ 78.000 millones— principalmente en energía, que tienen largos plazos de maduración.

Frenkel señaló

El problema es que esos flujos no resuelven la urgencia. Además, sectores como minería o petróleo no generan empleo masivo ni impacto distributivo amplio El problema es que esos flujos no resuelven la urgencia. Además, sectores como minería o petróleo no generan empleo masivo ni impacto distributivo amplio

3 condiciones para evitar otra crisis

Frenkel consideró que debería corregir el Gobierno para evitar repetir ciclos fallidos:

Ajustar el tipo de cambio real , para evitar atraso y mejorar competitividad.

, para evitar atraso y mejorar competitividad. Lograr superávit de cuenta corriente , reduciendo la dependencia del financiamiento externo.

, reduciendo la dependencia del financiamiento externo. Acumular reservas genuinas, no basadas en endeudamiento.

Luego resumió.

La única forma de sostener reservas es con dólares que provengan del comercio exterior o de inversión directa. Si vienen de deuda, el esquema es frágil La única forma de sostener reservas es con dólares que provengan del comercio exterior o de inversión directa. Si vienen de deuda, el esquema es frágil

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