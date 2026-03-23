El plan económico de la última dictadura, decisiones que marcaron al país

Otro elemento central fue la política cambiaria conocida como la “tablita”. Este esquema preanunciaba la devaluación del tipo de cambio con el objetivo de reducir la inflación y dar previsibilidad a los agentes económicos. Sin embargo, en la práctica generó un atraso cambiario que abarató las importaciones y encareció las exportaciones, profundizando el desequilibrio externo.

Deuda externa

El modelo también promovió un fuerte endeudamiento externo. Durante esos años, la deuda externa argentina creció de manera significativa, pasando de aproximadamente US$8.000 millones en 1976 a más de US$45.000 millones hacia 1983. Este incremento respondió tanto a la necesidad de financiar déficits como al ingreso de capitales privados que luego, en muchos casos, fueron estatizados.

La estatización de la deuda privada en los últimos años del régimen fue uno de los episodios más controvertidos. Empresas que se habían endeudado en el exterior trasladaron sus pasivos al Estado, lo que incrementó la carga sobre las finanzas públicas y condicionó la política económica en la etapa democrática posterior.

Inflación y salario real

En términos inflacionarios, los resultados fueron mixtos. Si bien hubo períodos de desaceleración, la inflación nunca fue completamente controlada y hacia el final del régimen volvió a acelerarse. La combinación de atraso cambiario, endeudamiento y fragilidad externa derivó en crisis recurrentes, como la de 1981, que obligó a una fuerte devaluación.

El impacto social fue significativo. La caída del salario real, el aumento del desempleo y la mayor desigualdad reflejaron los costos del ajuste. Sectores vinculados a la especulación financiera se beneficiaron del nuevo esquema, mientras que amplias capas de la población vieron deteriorarse sus condiciones de vida.

Desde una perspectiva estructural, el período marcó un cambio en la matriz económica argentina. Se consolidó un patrón más orientado a la valorización financiera que a la producción, con un sistema más expuesto a los flujos de capital internacionales y a la volatilidad externa.

image José Martínez de Hoz y Jorge Videla. Foto: Telam.

A cinco décadas, el legado económico de la dictadura sigue siendo objeto de debate. Para algunos analistas, sentó las bases de problemas persistentes como el endeudamiento crónico y la debilidad industrial. Para otros, representó un intento fallido de modernización en un contexto internacional complejo.

Lo cierto es que las transformaciones implementadas durante el Proceso de Reorganización Nacional no solo definieron la dinámica económica de esos años, sino que también condicionaron el desarrollo del país en las décadas siguientes, dejando una herencia que aún forma parte de la discusión económica argentina.

Siempre es bueno recordar la historia para aprender de los aciertos y no repetir los errores.

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