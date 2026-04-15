Racing-Botafogo dan inicio a la jornada de miércoles de la fecha 2 de Copa Sudamericana 2026. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia recibe al conjunto brasileño y, de entrada, madrugó a su rival. Santiago Sosa apareció sin marca por detrás y marcó de cabeza.
COPA SUDAMERICANA
Racing-Botafogo: Sosa abrió el marcador pero posibilitó el empate
Racing recibe a Botafogo por Copa Sudamericana en un Cilindro de Avellaneda sin público. Santiago Sosa puso el 1 a 0 con un cabezazo. Mirá el video.
Cómo fue el gol de Sosa para Racing vs. Botafogo
El gol de Racing fue inesperadamente rápido. Al minuto 4, el equipo de Gustavo Costas logró capitalizar un centro al área que Santiago Sosa conectó de cabeza.
Al futbolista de la Academia le soltaron la marca y quedó solo en la carrera. El centro cayó al segundo palo, y el arquero Neto tuvo responsabilidad: salió a cortar pero falló en el cálculo y la pelota siguió su trayecto.
Sosa cabeceó y la envió a la red. El conjunto argentino se ponía rápidamente arriba en el marcador.
Gol de Botafogo: el rebote inesperado en Santiago Sosa
Si Sosa había sido protagonista principal del gol de la Academia, también lo fue en el gol de Botafogo. Con una gran cuota de mala suerte, el despeje de un compañero le rebotó en su propio cuerpo y se la dejó servida a Arthur. El brasileño apuró la corrida y se fue mano a mano con Cambeses.
El gol de Botafogo ocurrió al minuto 23. Un momento fundamental para no dejar pasar más tiempo y ponerse nuevamente en partido.
Dónde ver Racing - Botafogo
El partido entre la Academia y el Fogao se transmite por DSports. La señal deportiva tiene los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana 2026.
Racing y Botafogo juegan desde las 19 hs. en el Cilindro de Avellaneda. El partido se disputa sin público ya que la institución que preside Diego Milito afronta una sanción de Conmebol.
Es que el público de Racing utilizó pirotecnia en reiterados cotejos de los partidos de Conmebol, tanto en la Copa Sudamericana de 2024 ante Corinthians como en la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo.
A partir de esa reincidencia, el organismo que comanda Alejandro Domínguez resolvió sancionar con puertas cerradas para todos los partidos que la Academia juegue de local en fase de grupos más los dieciseisavos y octavos de final de la corriente Copa Sudamericana 2026.
Posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026
La Academia marcha primera en el Grupo E. La tabla de la zona está así:
- Racing - 3 puntos
- Botafogo - 1 punto
- Caracas - 1 punto
- Independiente Petrolero - 0 puntos
El fixture de la Copa Sudamericana 2026 este martes 15 de abril
Además de Racing-Botafogo, estos son todos los cotejos que se disputan este martes:
- Caracas FC vs. Independiente Petrolero
- Olimpia vs. Barracas Central
- River Plate vs. Carabobo FC
- América de Cali vs. Alianza Atlético
- Millonarios vs. Boston River
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