Racing-Botafogo: Sosa abrió el marcador pero posibilitó el empate

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044543549824225355&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE BOTAFOGO!



Arthur Cabral se escapó mano a mano y convirtió el 1-1 ante Racing.



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¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/UY0289M9ja — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

El gol de Botafogo ocurrió al minuto 23. Un momento fundamental para no dejar pasar más tiempo y ponerse nuevamente en partido.

Dónde ver Racing - Botafogo

El partido entre la Academia y el Fogao se transmite por DSports. La señal deportiva tiene los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana 2026.

Racing y Botafogo juegan desde las 19 hs. en el Cilindro de Avellaneda. El partido se disputa sin público ya que la institución que preside Diego Milito afronta una sanción de Conmebol.

Es que el público de Racing utilizó pirotecnia en reiterados cotejos de los partidos de Conmebol, tanto en la Copa Sudamericana de 2024 ante Corinthians como en la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo.

Racing - Gustavo Costas Gustavo Costas, entrenador de Racing FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

A partir de esa reincidencia, el organismo que comanda Alejandro Domínguez resolvió sancionar con puertas cerradas para todos los partidos que la Academia juegue de local en fase de grupos más los dieciseisavos y octavos de final de la corriente Copa Sudamericana 2026.

Posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026

La Academia marcha primera en el Grupo E. La tabla de la zona está así:

Racing - 3 puntos Botafogo - 1 punto Caracas - 1 punto Independiente Petrolero - 0 puntos

El fixture de la Copa Sudamericana 2026 este martes 15 de abril

Además de Racing-Botafogo, estos son todos los cotejos que se disputan este martes:

Caracas FC vs. Independiente Petrolero

Olimpia vs. Barracas Central

River Plate vs. Carabobo FC

América de Cali vs. Alianza Atlético

Millonarios vs. Boston River

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