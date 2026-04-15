¿Ataja contra Boca? River confirmó cuándo vuelve Armani a días del Superclásico

Esto quiere decir que recién para los partidos de mayo, Armani podrá empezar a competir mano a mano con Santiago Beltrán por la titularidad en el arco de River. Mientras tanto el juvenil tendrá la chance de seguir defendiendo su lugar con buenas actuaciones aunque habrá que ver cómo responde ahora que sabe que tiene al capitán comiéndole los talones.

Hoy en día está todo dado para que Santiago Beltrán sea el arquero de River hasta que termine el semestre y una vez que llegue el parate por el Mundial y se empiece a preparar el segundo semestre del 2026 se verá la verdadera pelea por el arco donde Coudet deberá definir su sigue dándole rodaje a la joya del club o le regresa su puesto al ídolo y figura.

Santiago Beltrán, el arquero titular de River contra Boca

Santiago Beltrán en el tiempo que lleva bajo los tres palos de River viene superando prueba tras prueba y ahora viene una de las más importantes ya que tendrá la chance de jugar su primer Superclásico frente a Boca, donde se verá cómo reacciona a los partidos de alta intensidad.

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