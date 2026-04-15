Esta noche a partir de las 21:30hs River se enfrentará a Carabobo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, un duelo donde Eduardo Coudet definió poner mayoría de suplentes pensando en el Superclásico del domingo contra Boca. En la previa a estas citas se confirmó la fecha de regreso de Franco Armani.
SANTIAGO BELTRÁN ATENTO
¿Ataja contra Boca? River confirmó cuándo vuelve Armani a días del Superclásico
En medio del gran momento de Santiago Beltrán y a días del Superclásico contra Boca, se reveló cuándo volverá Franco Armani en River.
Franco Armani ya empezó a ver la luz al final del túnel. No caben dudas que este 2026 está siendo uno de los peores años de su carrera debido a una serie de lesiones que lo marginaron desde que comenzó la temporada hasta hoy, con un pequeño bache de 45 minutos ante Vélez donde intentó regresar pero finalmente no pudo aguantar.
Cabe recordar que Armani primero tuvo un desgarro grande en el sóleo de la pierna derecha y luego esto derivó en una lesión sobre el tendón de Aquiles de la misma pierna, una situación que lo llevó a someterse a un extenso tratamiento. Mientras tanto el que ocupó el lugar del Pulpo de gran forma fue Santiago Beltrán, juvenil de 21 años que viene siendo figura de River partido a partido.
Lo cierto es que en las últimas horas se supo que Franco Armani ya recibió un alta médica parcial en River, lo que le permite realizar tareas de campo a la par del resto de los arqueros. Esto encendió una gran pregunta justo en la semana donde se disputará el Superclásico: ¿Vuelve el Pulpo ante Boca en el Monumental? Para eso ya hay una respuesta.
La fecha de regreso de Armani en River
Joaquín Tabares indicó en TyC Sports que Franco Armani para al menos tres semanas más afuera de las canchas ya que más allá de estar recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles aún debe readaptar su físico luego de haber estado cerca de 5 meses sin atajar y en gran parte de esos meses sin siquiera hacer un trabajo físico intenso.
Esto quiere decir que recién para los partidos de mayo, Armani podrá empezar a competir mano a mano con Santiago Beltrán por la titularidad en el arco de River. Mientras tanto el juvenil tendrá la chance de seguir defendiendo su lugar con buenas actuaciones aunque habrá que ver cómo responde ahora que sabe que tiene al capitán comiéndole los talones.
Hoy en día está todo dado para que Santiago Beltrán sea el arquero de River hasta que termine el semestre y una vez que llegue el parate por el Mundial y se empiece a preparar el segundo semestre del 2026 se verá la verdadera pelea por el arco donde Coudet deberá definir su sigue dándole rodaje a la joya del club o le regresa su puesto al ídolo y figura.
Santiago Beltrán, el arquero titular de River contra Boca
Santiago Beltrán en el tiempo que lleva bajo los tres palos de River viene superando prueba tras prueba y ahora viene una de las más importantes ya que tendrá la chance de jugar su primer Superclásico frente a Boca, donde se verá cómo reacciona a los partidos de alta intensidad.
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