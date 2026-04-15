A horas de que River se enfrente a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, explotó una bomba que nadie imaginó. Fue Atilio Costa Febre, histórico relator de la campaña del Millonario, quien reveló la inminente salida de Maxi Salas a poco tiempo de haber llegado.
SORPRESA TOTAL
La bomba de Costa Febre sobre Maxi Salas que impacta en River: "Está vendido"
A pocas semanas para que se abra el mercado de pases, se reveló una noticia importante en River. ¿Qué sucedió con Maxi Salas?
Si bien queda lo que resta de abril y todo el mes de mayo para que se termine la competencia en este primer semestre del 2026, el mercado de pases de River ya comienza a moverse. A los diferentes rumores de llegadas de futbolistas ahora se le suma lo que sería la partida de Maxi Salas luego del escándalo que desató su llegada desde Racing.
Costa Febre confirmó la venta de Maxi Salas
El encargado de comentar la primicia fue Atilio Costa Febre, quien sorprendió a todos en su programa de El Destape Radio. “Quiero decir que Maxi Salas está vendido ya. River lo transfiere al exterior y seguramente empardará lo que invirtió en su momento. A mí me están diciendo que Salas deja River una vez que se frena el fútbol”, sentenció el relator.
Si bien no dio detalles de lo que será el próximo destino de Maxi Salas, Costa Febre sí dejó en claro que no seguirá en el fútbol argentino pese a que en los últimos días se despertaron rumores de que podía darse su regreso a Racing por insistencia de Gustavo Costas, a pesar de que el atacante disparó munición pesada contra Diego Milito al momento de su salida.
Un dato importante en esta historia es que según la versión de Costa Febre, River recuperará los casi 10 millones de dólares que pagó por Maxi Salas, lo que sin dudas sería una gran venta por parte de la directiva encabezada por Stéfano Di carlo.
El paso de Maxi Salas por River
Desde lo deportivo, Maxi Salas tuvo un comienzo auspicioso en River pero poco a poco se fue desdibujando y perdió su lugar entre los titulares. Si bien se le cuentan goles importantes como el que le anotó a Racing por Copa Argentina y el que marcó contra Palmeiras por Copa Libertadores, no terminó marcando la diferencia en el ataque del Millonario.
Maxi Salas ha jugado 28 partidos oficiales con River desde su llegada en julio de 2025, sumando un total de 5 goles y 2 asistencias que es bastante menos de lo que se esperaba. Hoy en día está claramente por detrás de Sebastián Driussi y Facundo Colidio en la consideración de Eduardo Coudet, por lo que no sería extraño que el DT de el visto bueno para su partida en junio.
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