La bomba de Costa Febre sobre Maxi Salas que impacta en River: "Está vendido"

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El paso de Maxi Salas por River

Desde lo deportivo, Maxi Salas tuvo un comienzo auspicioso en River pero poco a poco se fue desdibujando y perdió su lugar entre los titulares. Si bien se le cuentan goles importantes como el que le anotó a Racing por Copa Argentina y el que marcó contra Palmeiras por Copa Libertadores, no terminó marcando la diferencia en el ataque del Millonario.

Maxi Salas ha jugado 28 partidos oficiales con River desde su llegada en julio de 2025, sumando un total de 5 goles y 2 asistencias que es bastante menos de lo que se esperaba. Hoy en día está claramente por detrás de Sebastián Driussi y Facundo Colidio en la consideración de Eduardo Coudet, por lo que no sería extraño que el DT de el visto bueno para su partida en junio.

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