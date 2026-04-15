Esta noche a partir de las 21:30hs River recibirá en el Monumental a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Para esta cita Eduardo Coudet ya definió cuál será el 11 titular donde también pensó en el Superclásico contra Boca del próximo domingo.
"CAMBIO IMPORTANTE"
Coudet confirmó el 11 titular de River vs Carabobo pensando en Boca
River ya tiene el 11 titular para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana pensando en el choque del domingo contra Boca.
El debut de River en la Copa Sudamericana no fue el esperado ya que el equipo de Coudet se quedó con un empate ante Blooming por 1-1 en condición de visitante. La expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta condicionó enormemente al Millonario, aunque quedó demostrado que pudo haberse quedado con algo más que una igualdad.
Habiendo sumado tan solo un punto en el debut se creía que Coudet iba a apuntar a poner titulares contra Carabobo para recuperar los puntos que dejó escapar en Bolivia. Sin embargo, Chacho considera que el partido más importante para River durante esta semana es el Superclásico ante Boca y es por eso que contra el conjunto venezolano colocará mayoría de suplentes.
“Creo que va a haber un cambio importante en el equipo. Imagino que va a seguir Beltrán en el arco, pero podría cambiar hasta 10 futbolistas”, comentó Juan Cortese en TyC Sports, para luego dar un bosquejo de lo que será el 11 titular de River contra Carabobo.
La probable formación de River contra Carabobo
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
Cortese indicó que este partido será una prueba importantísima para los que no vienen jugando habitualmente. “Estos futbolistas deben demostrarle al técnico que pueden jugar con esta camiseta. Más allá de los entrenamientos, por ahora Chacho elige a un grupo de futbolistas. Veremos si este equipo está en condiciones de ganarle a Carabobo”, comentó el cronista que cubre el día a día de River.
En la misma línea agregó: “Veremos si la rotación es total o parcial, con un mix. Pero Coudet piensa no solo en el partido de Copa Sudamericana, sino el clásico contra Boca. Está claro que River tiene la necesidad de ganarle a Carabobo, le tiene que ganar en el Monumental”, remarcó el periodista.
Un partido clave para River desde lo numérico
Cabe señalar que Carabobo venció a Bragantino de Brasil en la primera fecha de la Copa Sudamericana y sumó de a tres, mientras que River cosechó un punto. Una victoria coloca al Millonario como líder del Grupo H con cuatro unidades, por lo que claramente es más que importante para las aspiraciones futuras ganarle esta noche al club venezolano.
River vs Carabobo: Hora y dónde ver
- Hora: 21.30.
- TV: ESPN y DSports.
- Estadio: Monumental.
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