Coudet confirmó el 11 titular de River vs Carabobo pensando en Boca

Cortese indicó que este partido será una prueba importantísima para los que no vienen jugando habitualmente. “Estos futbolistas deben demostrarle al técnico que pueden jugar con esta camiseta. Más allá de los entrenamientos, por ahora Chacho elige a un grupo de futbolistas. Veremos si este equipo está en condiciones de ganarle a Carabobo”, comentó el cronista que cubre el día a día de River.

En la misma línea agregó: “Veremos si la rotación es total o parcial, con un mix. Pero Coudet piensa no solo en el partido de Copa Sudamericana, sino el clásico contra Boca. Está claro que River tiene la necesidad de ganarle a Carabobo, le tiene que ganar en el Monumental”, remarcó el periodista.

Un partido clave para River desde lo numérico

Cabe señalar que Carabobo venció a Bragantino de Brasil en la primera fecha de la Copa Sudamericana y sumó de a tres, mientras que River cosechó un punto. Una victoria coloca al Millonario como líder del Grupo H con cuatro unidades, por lo que claramente es más que importante para las aspiraciones futuras ganarle esta noche al club venezolano.

River vs Carabobo: Hora y dónde ver

Hora : 21.30.

: 21.30. TV : ESPN y DSports.

: ESPN y DSports. Estadio : Monumental.

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