Boca Juniors le ganó a Barcelona SC por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y algunos comienzan a ilusionarse con objetivos mayores, especialmente por el buen rendimiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda.
¿QUÉ PASÓ?
Conmoción en Boca por lo que se supo de Paulo Dybala: "Decisión tomada"
Todo hace indicar que no hay marcha atrás y que Paulo Dybala ya habría tomado una decisión que impacta de lleno en Boca Juniors.
Para aspirar a conquistar la tan ansiada séptima, un futbolista que podría aportar un salto de calidad es Paulo Dybala, a quien el Xeneize desea incorporar. En las últimas horas, además, se filtró una información relevante sobre el todavía jugador de la AS Roma.
Paulo Dybala ya tomó una decisión
Da la sensación de que Claudio Úbeda encontró el once ideal para Boca Juniors, aunque eso no significa que el Xeneize no pretenda incorporar refuerzos de cara al próximo mercado de pases.
Un futbolista que representaría un verdadero salto de calidad es Paulo Dybala, sobre quien surgen constantemente versiones en relación con su futuro.
En las últimas horas, el medio DSports aseguró: “La Roma le ofreció al argentino una renovación con reducción de sueldo; él les dijo que ya tenía una decisión tomada, pero que va a analizar el ofrecimiento.”
Días atrás, el mismo medio, con información del periodista Fernando Czyz, había informado: “A pesar de que existieron llamados por parte del Flamengo, Paulo Dybala se comunicó con Boca para manifestarle que su intención es priorizar al Xeneize.”
En este contexto, todo parece indicar que esa “decisión tomada” estaría vinculada con la posibilidad de vestir la camiseta del club de la Ribera en la segunda mitad del año, una noticia que ilusiona a los hinchas y podría significar un refuerzo de jerarquía para el equipo.
Boca y la semana del Superclásico ante River
Una vez realizado el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores, en Boca Juniors surgió cierta preocupación, ya que todo indicaba que debía afrontar un verdadero “grupo de la muerte”.
Sin embargo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda comenzó de la mejor manera su participación en el certamen: primero venció a Club Deportivo Universidad Católica en Chile y, posteriormente, el 14 de abril, hizo lo propio frente a Barcelona Sporting Club en La Bombonera.
Los buenos rendimientos en estos dos encuentros alimentan la ilusión en el club de la Ribera, motivo por el cual también cobra relevancia seguir de cerca la situación de Paulo Dybala, cuyo futuro podría tener un impacto significativo en el Xeneize.
En un plano más inmediato y dejando momentáneamente de lado la Copa Libertadores, Boca vive una semana especial debido a la disputa del Superclásico ante River Plate, que se jugará el próximo domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el estadio Monumental.
Salvo algún imponderable, el once titular parece salir de memoria, con la única modificación obligada: el ingreso de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, quien se encuentra lesionado.
Además, el 14 de abril se confirmó que el árbitro del encuentro será Darío Herrera, lo que termina de darle forma a la previa de este partido tan relevante para el fútbol argentino.
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