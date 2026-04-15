Conmoción en Boca por lo que se supo de Paulo Dybala: "Decisión tomada"

Días atrás, el mismo medio, con información del periodista Fernando Czyz, había informado: “A pesar de que existieron llamados por parte del Flamengo, Paulo Dybala se comunicó con Boca para manifestarle que su intención es priorizar al Xeneize.”

En este contexto, todo parece indicar que esa “decisión tomada” estaría vinculada con la posibilidad de vestir la camiseta del club de la Ribera en la segunda mitad del año, una noticia que ilusiona a los hinchas y podría significar un refuerzo de jerarquía para el equipo.

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Boca y la semana del Superclásico ante River

Una vez realizado el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores, en Boca Juniors surgió cierta preocupación, ya que todo indicaba que debía afrontar un verdadero “grupo de la muerte”.

Sin embargo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda comenzó de la mejor manera su participación en el certamen: primero venció a Club Deportivo Universidad Católica en Chile y, posteriormente, el 14 de abril, hizo lo propio frente a Barcelona Sporting Club en La Bombonera.

Los buenos rendimientos en estos dos encuentros alimentan la ilusión en el club de la Ribera, motivo por el cual también cobra relevancia seguir de cerca la situación de Paulo Dybala, cuyo futuro podría tener un impacto significativo en el Xeneize.

En un plano más inmediato y dejando momentáneamente de lado la Copa Libertadores, Boca vive una semana especial debido a la disputa del Superclásico ante River Plate, que se jugará el próximo domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el estadio Monumental.

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Salvo algún imponderable, el once titular parece salir de memoria, con la única modificación obligada: el ingreso de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, quien se encuentra lesionado.

Además, el 14 de abril se confirmó que el árbitro del encuentro será Darío Herrera, lo que termina de darle forma a la previa de este partido tan relevante para el fútbol argentino.

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