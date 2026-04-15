Sacudón en River por la cruda revelación de Gustavo Yarroch sobre Chacho Coudet

El periodista de ESPN aseguró:"Chacho Coudet quedó disconforme con el rendimiento de Ian Subiabre y Tomás Galván en el clásico ante Racing. La titularidad de ambos está en duda de cara al Superclásico."

image

Habrá que ver qué decisión toma el entrenador y, sobre todo, si encuentra reemplazantes para estas posiciones. Se trata de dos futbolistas que, si bien no han mostrado un rendimiento sobresaliente, han sido titulares habituales desde la llegada del nuevo DT.

Continuidad de River Plate

De cara al Superclásico frente a Boca Juniors, River Plate cuenta con una ventaja: Chacho Coudet optó por alinear una mayoría de suplentes en el encuentro ante Carabobo Fútbol Club por la Copa Sudamericana, algo que no hizo Claudio Úbeda en el partido de Boca frente a Barcelona Sporting Club.

El encuentro ante el conjunto venezolano se disputará este miércoles a las 21:30 horas en el estadio Monumental. Esta sería la posible formación del Millonario: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno/Fausto Vera, Juan Cruz Meza o Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.

El árbitro del partido será Kevin Ortega, mientras que la transmisión estará a cargo de las señales deportivas ESPN y DSports.

Posteriormente, el Millonario deberá afrontar el Superclásico del fútbol argentino ante Boca Juniors, que se disputará el próximo domingo 19 de abril a las 17:00 horas, también en el estadio Monumental.

Embed

Si bien el resultado del compromiso por la Copa Sudamericana puede influir en el ánimo del equipo, todo indica que River llega como un conjunto en construcción, aún en búsqueda de su mejor funcionamiento. En contraste, no resulta descabellado considerar a Boca como un equipo más consolidado, lo que añade un atractivo especial al enfrentamiento.

+ EN GOLAZO24

Superclásico: los jugadores que River tendrá frescos por su ausencia vs Carabobo

Boca sufre la lesión de Marchesín: el llanto desconsolado del arquero