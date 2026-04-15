River Plate viene de ganarle a Racing Club por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y este miércoles 15 de abril se enfrentará a Carabobo por la Copa Sudamericana. En el Millonario hay sorpresa tras la revelación de Gustavo Yarroch sobre Chacho Coudet.
ANTES DEL SUPERCLÁSICO
Sacudón en River por la cruda revelación de Gustavo Yarroch sobre Chacho Coudet
Hay sorpresa en el mundo River Plate por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Chacho Coudet. Justo antes del Superclásico ante Boca.
Lo cierto es que, desde la llegada del entrenador, el equipo se acomodó —al menos en cuanto a resultados— y poco a poco comienza a encontrar su mejor funcionamiento. Resulta llamativo lo que aseguró el periodista de ESPN, especialmente por ser la semana previa al Superclásico frente a Boca Juniors.
La revelación de Gustavo Yarroch sobre Chacho Coudet
Si bien aún le falta consolidarse desde el juego, River Plate ha mostrado una mejora en los resultados y también ciertos avances en el funcionamiento desde la llegada de Chacho Coudet.
El entrenador ya parece haber definido una base titular y ha apostado, en la mayoría de los encuentros, por los mismos futbolistas, más allá de alguna modificación puntual. Todo indica que el DT considera que el equipo debe jugar con un esquema 4-4-2, con Sebastián Driussi y Facundo Colidio en la delantera, y con Ian Subiabre y Tomás Galván ocupando los extremos del mediocampo.
Precisamente sobre estos dos últimos jugadores se refirió el periodista Gustavo Yarroch, quien dio a conocer una revelación que genera preocupación en el Millonario en la semana previa al Superclásico frente a Boca Juniors.
El periodista de ESPN aseguró:"Chacho Coudet quedó disconforme con el rendimiento de Ian Subiabre y Tomás Galván en el clásico ante Racing. La titularidad de ambos está en duda de cara al Superclásico."
Habrá que ver qué decisión toma el entrenador y, sobre todo, si encuentra reemplazantes para estas posiciones. Se trata de dos futbolistas que, si bien no han mostrado un rendimiento sobresaliente, han sido titulares habituales desde la llegada del nuevo DT.
Continuidad de River Plate
De cara al Superclásico frente a Boca Juniors, River Plate cuenta con una ventaja: Chacho Coudet optó por alinear una mayoría de suplentes en el encuentro ante Carabobo Fútbol Club por la Copa Sudamericana, algo que no hizo Claudio Úbeda en el partido de Boca frente a Barcelona Sporting Club.
El encuentro ante el conjunto venezolano se disputará este miércoles a las 21:30 horas en el estadio Monumental. Esta sería la posible formación del Millonario: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno/Fausto Vera, Juan Cruz Meza o Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
El árbitro del partido será Kevin Ortega, mientras que la transmisión estará a cargo de las señales deportivas ESPN y DSports.
Posteriormente, el Millonario deberá afrontar el Superclásico del fútbol argentino ante Boca Juniors, que se disputará el próximo domingo 19 de abril a las 17:00 horas, también en el estadio Monumental.
Si bien el resultado del compromiso por la Copa Sudamericana puede influir en el ánimo del equipo, todo indica que River llega como un conjunto en construcción, aún en búsqueda de su mejor funcionamiento. En contraste, no resulta descabellado considerar a Boca como un equipo más consolidado, lo que añade un atractivo especial al enfrentamiento.
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