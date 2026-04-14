Boca sufre la lesión de Marchesín: el llanto desconsolado del arquero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044207856694489286&partner=&hide_thread=false EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



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El jugador no pudo continuar. Pidió el cambio. En su lugar ingresó Leandro Brey, que tiene la oportunidad de demostrar sus buenas condiciones en un escenario desafiante.

La confesión de Marchesín a los médicos que preocupó a todos

El arquero se dio cuenta en el acto de que se había lesionado. "Me rompí todo", le dijo a los médicos. Y se largó a llorar desconsoladamente.

Me rompí todo Me rompí todo

Leandro Paredes lo abrazó. El capitán de Boca intentaba consolarlo pero a su compañero le brotaban lágrimas de los ojos a borbotones. Luego se sumó Santiago Ascacíbar. También Adam Bareiro.

La situación era preocupante y el equipo lo sabía. Nada se podía hacer para que Marchesín continuara bajo los tres palos. Leandro Brey, haciendo el calentamiento precompetitivo en el banco de suplentes, se sacó rápidamente el buzo e ingresó en reemplazo.

Boca vs. Barcelona SC: cómo ver, hora y formaciones del encuentro

Boca y Barcelona SC juegan en la Bombonera desde las 21 hs. El otro partido de la fecha 2 del Grupo D se jugará este miércoles, con el cruce de Cruzeiro vs. Universidad Católica.

Temor-en-Boca-por-la-situación-de-Miguel-Merentiel-en-la-previa-del-Superclásico Miguel Merentiel quiere debutar en las redes por Copa Libertadores 2026 FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

El partido se transmite por dos canales para toda la República Argentina. En la TV de cable, el encargado de la transmisión es Fox Sports. En streaming, se puede ver por Disney+.

Así forman ambos equipos:

Boca: Agustín Marchesín ; Marcelo Weigandt , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Santiago Ascacíbar , Milton Delgado , Leandro Paredes , Tomás Aranda ; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Agustín ; Marcelo , Lautaro , Ayrton , Lautaro ; Santiago , Milton , Leandro , Tomás ; Miguel y Adam DT: Claudio Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Lucas Sosa, Gustavo Vallecilla; Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quñónez; Luis Cano y Darío Benedetto. DT: César Farías.

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