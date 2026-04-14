Boca quedó sacudido por la lesión de Agustín Marchesín en el inicio del partido ante Barcelona SC. En el cotejo correspondiente a la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, el Xeneize se quedó rápidamente sin su arquero.
"ME ROMPÍ TODO"
Boca sufre la lesión de Marchesín: el llanto desconsolado del arquero
Agustín Marchesín se lastimó en el inicio del partido entre Boca y Barcelona SC por Copa Libertadores. Mirá el momento de la lesión y las lágrimas del arquero.
Boca se mide ante Barcelona de Ecuador. En la Bombonera, el Xeneize y el Ídolo se enfrentan por el primer partido de la fecha 2 del Grupo D.
El equipo argentino busca quedar primero de su zona en soledad, luego del triunfo en el debut vs. Universidad Católica. El equipo ecuatoriano (que cuenta con el Pipa Benedetto entre sus titulares) busca su primera victoria, tras la derrota vs. Cruzeiro en el debut.
El partido todavía no se había armado, con protagonismo de ambos elencos y pisando firme poco a poco. Iban apenas 10 minutos de juego, y Agustín Marchesín sufrió su fatídica lesión.
Cómo se lesionó Agustín Marchesín en Boca
No está claro cuál fue la lesión del arquero Xeneize. Parece haber sido la rodilla, en una jugada que ciertamente no había sido exigente desde lo físico. Eso sí, se dio cuenta en el acto de que algo no estaba bien. Inmediatamente se tiró al piso y levantó la mano: necesitaba atención médica.
El jugador no pudo continuar. Pidió el cambio. En su lugar ingresó Leandro Brey, que tiene la oportunidad de demostrar sus buenas condiciones en un escenario desafiante.
La confesión de Marchesín a los médicos que preocupó a todos
El arquero se dio cuenta en el acto de que se había lesionado. "Me rompí todo", le dijo a los médicos. Y se largó a llorar desconsoladamente.
Leandro Paredes lo abrazó. El capitán de Boca intentaba consolarlo pero a su compañero le brotaban lágrimas de los ojos a borbotones. Luego se sumó Santiago Ascacíbar. También Adam Bareiro.
La situación era preocupante y el equipo lo sabía. Nada se podía hacer para que Marchesín continuara bajo los tres palos. Leandro Brey, haciendo el calentamiento precompetitivo en el banco de suplentes, se sacó rápidamente el buzo e ingresó en reemplazo.
Boca vs. Barcelona SC: cómo ver, hora y formaciones del encuentro
Boca y Barcelona SC juegan en la Bombonera desde las 21 hs. El otro partido de la fecha 2 del Grupo D se jugará este miércoles, con el cruce de Cruzeiro vs. Universidad Católica.
El partido se transmite por dos canales para toda la República Argentina. En la TV de cable, el encargado de la transmisión es Fox Sports. En streaming, se puede ver por Disney+.
Así forman ambos equipos:
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Lucas Sosa, Gustavo Vallecilla; Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quñónez; Luis Cano y Darío Benedetto. DT: César Farías.
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