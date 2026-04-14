Boca ovacionó a Benedetto en su regreso a la Bombonera con Barcelona

Benedetto-Boca.Urgente24.jpg El Pipa, con la 9, dejó buenos recuerdos en el hincha de Boca FOTO: JUAN VARGAS

Una etapa que le valió dar el salto a Europa e incluso una convocatoria a la Selección Argentina.

"Siempre va a ser especial y va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está. Siento que es más el cariño que el reproche. Algunos están enojados o defraudados, pero yo voy a estar siempre agradecido al hincha", había dicho el Pipa Benedetto sobre su regreso a la Bombonera.

Cómo fue el recibimiento de La Bombonera al Pipa Benedetto

El futbolista fue homenajeado con una placa que le entregó Boca. El agradecimiento a nivel institucional por sus 71 goles en más de 170 partidos se extendió también a todas las gradas. Desde las tribunas, mientras una voz en off lo presentaba, bajó una aplauso unánime que se convirtió en ovación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044199850489544840&partner=&hide_thread=false ¡Homenaje para Pipa Benedetto y aplausos de todo Boca en La Bombonera!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MrpuhM4lUX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

El Pipa ya había recibido, además, una calurosa bienvenida en la entrada en calor del conjunto visitante, cuando los hinchas de Boca apenas iban copando las bandejas del estadio.

A qué hora juega Boca y cómo ver el partido

Boca y Barcelona SC juegan en la Bombonera desde las 21 hs. Con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, el Xeneize y el Ídolo buscarán el triunfo aunque con realidades diferentes.

Mientras el equipo argentino ganó en su debut ante la U. Católica, el equipo ecuatoriano perdió el suyo frente a Cruzeiro. Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D:

Boca - 3 puntos Cruzeiro - 3 puntos Universidad Católica - 0 puntos Barcelona - 0 puntos

El partido se transmite por Fox Sports y por Disney+.

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