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Boca ovacionó a Benedetto en su regreso a la Bombonera con Barcelona

El Pipa Benedetto volvió a La Bombonera luego de su salida de Boca en 2024. El delantero es titular esta noche en el Barcelona SC.

14 de abril de 2026 - 20:26
Benedetto, otra vez en la cancha de Boca Juniors

Benedetto, otra vez en la cancha de Boca Juniors

FOTO: @BarcelonaSC

Boca vs. Barcelona SC de Ecuador se disputan el partido de la jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Este martes, desde las 21 hs., el Xeneize recibe al conjunto ecuatoriano en La Bombonera, en busca de hilar su segundo triunfo consecutivo en el certamen continental.

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Boca se mide ante Barcelona SC, uno de los dos rivales difíciles que tiene en su zona. El otro, claro, es Cruzeiro.

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Boca-Barcelona: Darío Benedetto es titular esta noche

Enfrente está el duro equipo ecuatoriano, quien entre sus filas cuenta con Darío Benedetto. El Pipa, que se fue de Boca en 2024 y culminó así un magro segundo ciclo con la camiseta de sus amores, es titular esta noche en la Bombonera.

Es un partido especial para el delantero argentino, que vuelve a pisar el césped de la mítica cancha tras aquella partida. Su segundo ciclo no fue el esperado, al menos no luego de la vara que había dejado tras su primera etapa, entre 2019 y 2022, cuando llenó de goles las bocas Xeneizes.

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El Pipa, con la 9, dej&oacute; buenos recuerdos en el hincha de Boca

El Pipa, con la 9, dejó buenos recuerdos en el hincha de Boca

Una etapa que le valió dar el salto a Europa e incluso una convocatoria a la Selección Argentina.

"Siempre va a ser especial y va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está. Siento que es más el cariño que el reproche. Algunos están enojados o defraudados, pero yo voy a estar siempre agradecido al hincha", había dicho el Pipa Benedetto sobre su regreso a la Bombonera.

Cómo fue el recibimiento de La Bombonera al Pipa Benedetto

El futbolista fue homenajeado con una placa que le entregó Boca. El agradecimiento a nivel institucional por sus 71 goles en más de 170 partidos se extendió también a todas las gradas. Desde las tribunas, mientras una voz en off lo presentaba, bajó una aplauso unánime que se convirtió en ovación.

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El Pipa ya había recibido, además, una calurosa bienvenida en la entrada en calor del conjunto visitante, cuando los hinchas de Boca apenas iban copando las bandejas del estadio.

A qué hora juega Boca y cómo ver el partido

Boca y Barcelona SC juegan en la Bombonera desde las 21 hs. Con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, el Xeneize y el Ídolo buscarán el triunfo aunque con realidades diferentes.

Mientras el equipo argentino ganó en su debut ante la U. Católica, el equipo ecuatoriano perdió el suyo frente a Cruzeiro. Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D:

  1. Boca - 3 puntos
  2. Cruzeiro - 3 puntos
  3. Universidad Católica - 0 puntos
  4. Barcelona - 0 puntos

El partido se transmite por Fox Sports y por Disney+.

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