El gol de Barcelona anulado que podría haber cambiado el partido por completo

Atletico-de-Madrid.Urgente24 El Atleti está en semis FOTO: @Atleti

Pero eso duró poco. Al menos, no ocurrió tan así. Porque al minuto 4 de partido Lamine Yamal abrió el marcador tras un error garrafal de Lenglet.

Si eso ya había sido un golpe, al minuto 24 el Barcelona volvió a golpear con un gol de Ferrán Torres. 2 a 0 en el resultado del partido y 2 a 2 en el resultado global.

VIDEO: El gol anulado a Barcelona que el VAR revisó

El equipo de Hansi Flick estuvo a punto de pasar arriba en el marcador al comienzo del segundo tiempo. Lo hizo, de hecho. Al menos por unos segundos, hasta que intervino el VAR.

El delantero Ferrán Torres había marcado un golazo al ángulo y ponía así el 3 a 1 parcial (porque, promediando el primer tiempo, Lookman había descontado para el Aleti). Sin embargo, la tecnología detectó que estaba en posición adelantada. El gol fue anulado.

Embed ¡OFFSIDE! Ferran Torres había marcado el 3-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid pero el gol fue anulado por posición adelantada.



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PSG vs. Liverpool: los franceses está en semifinales de Champions League

En su parte del cuadro, el PSG no tuvo mayores inconvenientes en despachar al Liverpool y avanzar a semis.

El equipo de Luis Enrique, defensor del título, venció 2 a 0 con un doblete de Dembele. Tras haber ganado 2 a 0 también en el cotejo de ida, el global quedó en 4 a 0.

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