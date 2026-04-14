Atlético de Madrid venció a Barcelona y avanzó a semifinales de la UEFA Champions League. El equipo Colchonero se quedó con el resultado global de la serie a su favor, a pesar de haber perdido el encuentro de esta tarde de martes por 2 a 1, correspondiente al partido de vuelta.
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El gol de Barcelona anulado que podría haber cambiado el partido por completo
Atlético de Madrid se salvó del empate del Barcelona tras una revisión del VAR. Era un golazo de Ferrán Torres, pero estaba en offside.
Atlético de Madrid y Barcelona regalaron un partido inolvidable. Una jornada de Champions League a la que le cabe el mote de "épica". El resultado global quedó 3 a 2 en favor del equipo del Cholo Simeone, ya que había ganado 2 a 0 en el choque de ida, nada menos en el Camp Nou.
Barcelona llegaba al Riyadh Air Metropolitano con la mochila de la hazaña a cuestas. Con el sueño de revertir un resultado que, siendo justos, podía revertir sin ningún problema.
Enfrente estaba Atlético de Madrid, un equipo con la impronta Simeone que, aguerrido y corajudo, disfruta este tipo de escenarios límites. Sin embargo, en instancias como esta con ventaja a favor, a veces peca de exceso defensivo y olvida que, con la pelota, también puede defender muy bien.
Los goles de Barcelona al Atlético de Madrid que madrugaron el partido
Parecía que sería un encuentro cerrado. Con el equipo blaugrana aprisionando al rival, teniéndolo contra las cuerdas la mayor parte del partido. Y con un equipo colchonero resistiendo todo lo que podía, evitando que las ofensivas de enfrente no tocaran la red del arco que defendía Juan Musso.
Pero eso duró poco. Al menos, no ocurrió tan así. Porque al minuto 4 de partido Lamine Yamal abrió el marcador tras un error garrafal de Lenglet.
Si eso ya había sido un golpe, al minuto 24 el Barcelona volvió a golpear con un gol de Ferrán Torres. 2 a 0 en el resultado del partido y 2 a 2 en el resultado global.
VIDEO: El gol anulado a Barcelona que el VAR revisó
El equipo de Hansi Flick estuvo a punto de pasar arriba en el marcador al comienzo del segundo tiempo. Lo hizo, de hecho. Al menos por unos segundos, hasta que intervino el VAR.
El delantero Ferrán Torres había marcado un golazo al ángulo y ponía así el 3 a 1 parcial (porque, promediando el primer tiempo, Lookman había descontado para el Aleti). Sin embargo, la tecnología detectó que estaba en posición adelantada. El gol fue anulado.
PSG vs. Liverpool: los franceses está en semifinales de Champions League
En su parte del cuadro, el PSG no tuvo mayores inconvenientes en despachar al Liverpool y avanzar a semis.
El equipo de Luis Enrique, defensor del título, venció 2 a 0 con un doblete de Dembele. Tras haber ganado 2 a 0 también en el cotejo de ida, el global quedó en 4 a 0.
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