¿Va al Mundial? La decisión de Scaloni con Cuti Romero tras su lesión en Tottenham

“Cuti Romero va a ir al Mundial. A lo sumo lo resguardarán el primer y hasta el segundo partido. Recordemos que ahora son 8 partidos”, afirmó Martín Arévalo en Radio La Red, descartando la posibilidad de que el zaguero de Tottenham quede afuera del próximo Mundial, dando por descontado que la recuperación será de manera óptima.

Ayala dio detalles del tratamiento de Cuti Romero

Por su parte Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, habló sobre la lesión de Cuti Romero y se mostró optimista. “Nos enteramos que la resonancia dio eso. A ver... 'gracias a Dios', que no hay nada más en la rodilla. Laburo, inmovilizarán. Seguramente un plasma rico en plaqueta, lo que se usa ahora y bueno, inmovilizarlo una semana y después se verá”, afirmó dialogando con Cuerpo Técnico.

Las próximas semanas serán claves para determinar cómo evoluciona Cuti Romero pero por lo pronto la decisión de Scaloni tal y cómo están dadas las cosas es que el cordobés sea parte de la lista de 26 citados para el Mundial y en caso de que haya una eventualidad se pensará en un plan B.

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