Quedan 58 días para que inicie el Mundial 2026 y en la Selección Argentina las alarmas comenzaron a encenderse. El pasado fin de semana Cuti Romero sufrió una lesión de rodilla jugando para Tottenham y ahora el que tomó una decisión clave pensando en el armado de la lista de 26 citados es Lionel Scaloni.
SELECCIÓN ARGENTINA
¿Va al Mundial? La decisión de Scaloni con Cuti Romero tras su lesión en Tottenham
Luego de la lesión confirmada del Cuti Romero, Lionel Scaloni ya definió qué hará con el central pensando en la lista de 26 para el Mundial.
¿Qué tiene Cuti Romero?
Durante el choque entre Tottenham y Sunderland por la Premier League se produjo un hecho más que desafortunado para los Spurs y para la Selección Argentina. Cuti Romero sufrió una lesión que no le permitió seguir jugando y más tarde se confirmó que padece un esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha.
Dentro de lo malo de la lesión la buena noticia es que no se produjo una rotura total del ligamento pero lo que ya se sabe es que el tiempo de recuperación de Cuti Romero será de entre 5 y 8 semanas, por lo que se perderá prácticamente lo que resta de la temporada con Tottenham. Esto significa también que no tendrá ritmo de competencia y que llegaría con lo justo al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Lo cierto es que ahora Lionel Scaloni debe tomar una decisión. Cuti Romero es sin dudas uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina pero también es cierto que no se sabe cómo evolucionará durante los próximos días y llegará con lo justo y sin partidos por casi dos meses al debut mundialista contra Argelia pautado para el 14 de abril.
La decisión de Scaloni con Cuti Romero
Lionel Scaloni ya puso todo en la balanza y la decisión que tomó el entrenador de la Selección Argentina es llevar a Cuti Romero al Mundial si obtiene el alta médica antes de entregar la lista final de 26 citados. Sabiendo de la valía del cordobés, el entrenador está listo para tomar el riesgo de llevarlo sin ritmo de partidos, aunque con la condición de que esté recuperado por completo de su rodilla.
“Cuti Romero va a ir al Mundial. A lo sumo lo resguardarán el primer y hasta el segundo partido. Recordemos que ahora son 8 partidos”, afirmó Martín Arévalo en Radio La Red, descartando la posibilidad de que el zaguero de Tottenham quede afuera del próximo Mundial, dando por descontado que la recuperación será de manera óptima.
Ayala dio detalles del tratamiento de Cuti Romero
Por su parte Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, habló sobre la lesión de Cuti Romero y se mostró optimista. “Nos enteramos que la resonancia dio eso. A ver... 'gracias a Dios', que no hay nada más en la rodilla. Laburo, inmovilizarán. Seguramente un plasma rico en plaqueta, lo que se usa ahora y bueno, inmovilizarlo una semana y después se verá”, afirmó dialogando con Cuerpo Técnico.
Las próximas semanas serán claves para determinar cómo evoluciona Cuti Romero pero por lo pronto la decisión de Scaloni tal y cómo están dadas las cosas es que el cordobés sea parte de la lista de 26 citados para el Mundial y en caso de que haya una eventualidad se pensará en un plan B.
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