Hoy por hoy, los dos canales de televisión con mayor influencia en el periodismo deportivo argentino son ESPN y TyC Sports. En este contexto de fuerte competencia por la audiencia, la señal perteneciente a Disney tomó recientemente una decisión que dejó en evidencia a su principal rival en la televisión deportiva.
FUERTE
Golpe mediático: La decisión de ESPN que dejó contra las cuerdas a TyC Sports
ESPN tomó una fuerte decisión que dejó en evidencia a su competidor televisivo, TyC Sports. ¿De qué se trata?
Está claro que ESPN cuenta con un presupuesto superior al de su competidor, lo que le permite tomar decisiones que, de alguna manera, terminan exponiendo a su contrincante en la disputa por el liderazgo del sector.
Fuerte apuesta de ESPN
Evidentemente, esta no es una semana más para el fútbol argentino y ESPN es plenamente consciente de ello. El próximo fin de semana se disputará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, motivo por el cual el canal deportivo decidió realizar una modificación en su grilla de programación.
Hasta el lunes 13 de abril, la señal tenía a SportsCenter como su programa emblema durante las mañanas. Sin embargo, desde el inicio de esta semana se incorporó un nuevo ciclo en la pantalla principal del canal perteneciente a Disney.
Germán Paoloski conduce “Buen Día ESPN”, un programa que se emite de 9:00 a 11:00 cada mañana. Hasta el viernes 10, SportsCenter ocupaba esa franja horaria, comenzando a las 7:00 u 8:00, según el día, y extendiéndose hasta las 11:00.
Con esta modificación, la programación diaria de ESPN quedó organizada de la siguiente manera:
- 07:00 – SportsCenter, con Pablo Ferreira
- 09:00 – Buen Día ESPN, con Germán Paoloski
- 11:00 – ESPN F12, con Mariano Closs
- 13:00 – ESPN F90, con Sebastián "Pollo" Vignolo
- 15:00 – ESPN F3, con Juan Marconi
- 16:30 – SportsCenter, con Luciana Rubinska y Esteban Edul
- 18:00 – ESPN F360, con Pablo González y Matías Martin
- 19:00 – Equipo F, con Gustavo López
- 20:30 – SportsCenter, con Alina Moine
- 23:00 – ESPN F10, con Martín Souto
- 00:00 – SportsCenter, con Maxi Palma y Pablo Stecco
¿Por qué queda expuesto TyC Sports?
Septiembre de 2024 fue un momento complicado para TyC Sports. En aquel entonces, muchas personas dejaron el canal y Diego Díaz explicó la situación al señalar: “A la gran mayoría les propusieron un retiro voluntario y, si no lo aceptaban, eran despedidos. El canal echó a 80 personas; algunos, en casos puntuales, ya estaban muy desgastados y querían irse”.
Esta reducción de personal derivó en cambios significativos en la programación, entre ellos la decisión de comenzar a emitir contenidos en vivo recién desde las 10:00 de la mañana.
En ese contexto, ESPN ya contaba con una ventaja competitiva, ya que iniciaba su programación desde las 7:00, superando a su competidor por varias horas. Con la incorporación del nuevo programa “Buen Día ESPN”, conducido por Germán Paoloski, que se emite desde las 9:00, la señal busca ampliar aún más esa diferencia en la franja matutina. Resta por ver si esta estrategia logrará consolidar su liderazgo en términos de audiencia.
+ EN GOLAZO24
Temor en Boca por la situación de Miguel Merentiel en la previa del Superclásico
Terremoto en River por lo que dijeron sobre Franco Armani antes del Superclásico