Golpe mediático: La decisión de ESPN que dejó contra las cuerdas a TyC Sports

Con esta modificación, la programación diaria de ESPN quedó organizada de la siguiente manera:

07:00 – SportsCenter, con Pablo Ferreira

– SportsCenter, con 09:00 – Buen Día ESPN, con Germán Paoloski

– Buen Día ESPN, con 11:00 – ESPN F12, con Mariano Closs

– ESPN F12, con 13:00 – ESPN F90, con Sebastián "Pollo" Vignolo

– ESPN F90, con 15:00 – ESPN F3, con Juan Marconi

– ESPN F3, con 16:30 – SportsCenter, con Luciana Rubinska y Esteban Edul

– SportsCenter, con y 18:00 – ESPN F360, con Pablo González y Matías Martin

– ESPN F360, con y 19:00 – Equipo F, con Gustavo López

– Equipo F, con 20:30 – SportsCenter, con Alina Moine

– SportsCenter, con 23:00 – ESPN F10, con Martín Souto

– ESPN F10, con 00:00 – SportsCenter, con Maxi Palma y Pablo Stecco

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¿Por qué queda expuesto TyC Sports?

Septiembre de 2024 fue un momento complicado para TyC Sports. En aquel entonces, muchas personas dejaron el canal y Diego Díaz explicó la situación al señalar: “A la gran mayoría les propusieron un retiro voluntario y, si no lo aceptaban, eran despedidos. El canal echó a 80 personas; algunos, en casos puntuales, ya estaban muy desgastados y querían irse”.

Esta reducción de personal derivó en cambios significativos en la programación, entre ellos la decisión de comenzar a emitir contenidos en vivo recién desde las 10:00 de la mañana.

En ese contexto, ESPN ya contaba con una ventaja competitiva, ya que iniciaba su programación desde las 7:00, superando a su competidor por varias horas. Con la incorporación del nuevo programa “Buen Día ESPN”, conducido por Germán Paoloski, que se emite desde las 9:00, la señal busca ampliar aún más esa diferencia en la franja matutina. Resta por ver si esta estrategia logrará consolidar su liderazgo en términos de audiencia.

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