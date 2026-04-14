Temor en Boca por la situación de Miguel Merentiel en la previa del Superclásico

Si bien el nivel del delantero no es superlativo ni mucho menos, ha convertido algunos goles y si está fino, puede aprovechar el trabajo sucio que hace el atacante paraguayo.

Habrá que ver que decisión toma el entrenador pero lo cierto es que hay preocupación en el Xeneize por Merentiel en la semana del Superclásico ante River.

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Boca y la semana del Superclásico ante River

Boca Juniors atraviesa un buen momento futbolístico, más allá del reciente empate frente a Independiente por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El entrenador Claudio Úbeda optaría por alinear a sus titulares en el encuentro ante Barcelona SC, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En esta competencia, el Xeneize viene de imponerse a Universidad Católica y buscará continuar por la senda del triunfo frente al conjunto ecuatoriano.

Con Miguel Merentiel como única duda, el equipo que pondría en cancha “Sifón” sería el siguiente: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Merentiel (duda) y Adam Bareiro.

El objetivo es llegar en las mejores condiciones al Superclásico frente a River Plate, que se disputará el próximo domingo 19 de abril desde las 17:00 en el estadio Monumental.

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Más allá de estos partidos, este es el cronograma del Xeneize de cara a lo que resta del mes de abril:

Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores

River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

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