Boca Juniors viene de empatar ante Independiente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional con un equipo alternativo. Además, este martes 14 de abril el Xeneize se enfrentará a Barcelona SC por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
ALARMAS EN EL XENEIZE
Temor en Boca por la situación de Miguel Merentiel en la previa del Superclásico
Incertidumbre en Boca por la situación de Miguel Merentiel antes de enfrentar a River en el Superclásico.
Uno de los nombres que ha cobrado protagonismo en las últimas horas es el de Miguel Merentiel. La situación del delantero uruguayo genera preocupación en el entorno del club en la previa del Superclásico frente a River Plate.
¿Qué pasa con Miguel Merentiel?
Hace ya algunos días que Miguel Merentiel viene siendo foco de preocupación en Boca Juniors y quedará en Claudio Úbeda qué hacer con él en el partido ante Barcelona SC.
TyC Sports fue claro al respecto y en uno de sus tuits, el medio aseguró: "la presencia de Miguel Merentiel no está asegurada. El delantero, titular indiscutido en el equipo, arrastra una molestia en el pubis y será esperado hasta último momento."
El uruguayo se consolidó como uno de los jugadores titulares para Claudio Úbeda, siendo la dupla de ataque en conjunto con Adam Bareiro.
Si bien el nivel del delantero no es superlativo ni mucho menos, ha convertido algunos goles y si está fino, puede aprovechar el trabajo sucio que hace el atacante paraguayo.
Habrá que ver que decisión toma el entrenador pero lo cierto es que hay preocupación en el Xeneize por Merentiel en la semana del Superclásico ante River.
Boca y la semana del Superclásico ante River
Boca Juniors atraviesa un buen momento futbolístico, más allá del reciente empate frente a Independiente por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El entrenador Claudio Úbeda optaría por alinear a sus titulares en el encuentro ante Barcelona SC, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
En esta competencia, el Xeneize viene de imponerse a Universidad Católica y buscará continuar por la senda del triunfo frente al conjunto ecuatoriano.
Con Miguel Merentiel como única duda, el equipo que pondría en cancha “Sifón” sería el siguiente: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Merentiel (duda) y Adam Bareiro.
El objetivo es llegar en las mejores condiciones al Superclásico frente a River Plate, que se disputará el próximo domingo 19 de abril desde las 17:00 en el estadio Monumental.
Más allá de estos partidos, este es el cronograma del Xeneize de cara a lo que resta del mes de abril:
- Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
- River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
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