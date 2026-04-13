Superclásico: La ventaja de River sobre Boca por jugar la Copa Sudamericana.

Esto significa una ventaja para el conjunto de Núñez ya que puede llegar con el equipo titular más descansado, y todo eso gracias a que juega Copa Sudamericana. La otra ventaja de River es que jugará de local, y se hace pesado cuando juega con su gente.

Temor-en-Boca-por-lo-que-revelaron-en-ESPN-sobre-un-jugador-titular-para-Úbeda Claudio Úbeda, DT de Boca, puede estar ante su último Superclásico como entrenador. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

River-Boca: Los últimos 5 Superclásicos en el Monumental y las copas internacionales

Repasamos los últimos 5 Superclásicos entre River y Boca jugados en el Monumental y en que competencia estaba cada uno de ellos. Hay claro domino de River con 3 victorias, 1 empate y 1 triunfo de Boca. Convirtieron 10 goles en 5 partidos.

Los últimos 5 Superclásicos en el Monumental:

27 de Abril, 2025 (Torneo Apertura 2025): River Plate 2-1 Boca Juniors. Goles de Mastantuono y Driussi para River, Merentiel para Boca. River en Libertadores, Boca sin competencia internacional.

25 de Febrero, 2024 (Copa de la Liga 2024): River Plate 1-1 Boca Juniors. Goles de Solari para River y Medina para Boca. River en Libertadores y Boca en Sudamericana.

7 de Mayo, 2023 (Liga Profesional 2023): River Plate 1-0 Boca Juniors. Gol de Borja para River. Ambos en Libertadores.

20 de Marzo, 2022 (Copa de la Liga 2022): River Plate 0-1 Boca Juniors. Gol de Villa para Boca. Ambos en Libertadores.

3 de Octubre, 2021 (Liga Profesional 2021): River Plate 2-1 Boca Juniors. Doblete de Álvarez para River y Zambrano para Boca. Ambos en Libertadores.

De esta forma River llega con un historial de los últimos partidos favorable, pero además podrá guardar sus jugadores titulares para el partido con Boca y no usarlos en competición internacional.

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