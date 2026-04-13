Este año se invirtieron los papeles de cara al Superclásico entre River y Boca. Últimamente el equipo de Núñez juega Copa Libertadores y Boca Sudamericana, pero este año las cosas son al revés. Lejos de sufrirlo, el “Millonario” se agarra de esto para sacarle una ventaja a su archirrival, algo que pocos ven.
EL "MILLO" MEJOR
Superclásico: La ventaja de River sobre Boca por jugar la Copa Sudamericana
River juega Copa Sudamericana, Boca Copa Libertadores, debido a esto hay una ventaja del “Millonario” de cara al Superclásico.
El beneficio de River sobre Boca por jugar Copa Sudamericana
River no tuvo un buen 2025 de la mano del Marcelo Gallardo y no llegó a clasificarse a Copa Sudamericana, mientras que Boca volvió luego de 3 años a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto generó alguna que otra gastada de los hinchas “Xeneizes” sobre los “Millonarios” ya que se dieron vuelta las cosas.
Ambos tienen competición internacional esta semana. River enfrentará a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental. Boca hará lo suyo en La Bombonera ante Barcelona de Ecuador, pero por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
Debido a la importancia del rival y del partido Boca deberá poner todo lo que tiene, ya que no se puede guardar jugadores para el Superclásico. Esto hará que llegue con un desgaste mayor y el equipo pueda sufrir alguna baja para el encuentro con River en el Monumental.
River no tiene esa presión. El “Millonario” no le da importancia a esta Copa Sudamericana, o no le da la importancia que le daría si fuese Copa Libertadores. Eso le va a permitir presentar un equipo alternativo, de jugadores que normalmente van al banco, para guardar frescos los jugadores titulares.
Esto significa una ventaja para el conjunto de Núñez ya que puede llegar con el equipo titular más descansado, y todo eso gracias a que juega Copa Sudamericana. La otra ventaja de River es que jugará de local, y se hace pesado cuando juega con su gente.
River-Boca: Los últimos 5 Superclásicos en el Monumental y las copas internacionales
Repasamos los últimos 5 Superclásicos entre River y Boca jugados en el Monumental y en que competencia estaba cada uno de ellos. Hay claro domino de River con 3 victorias, 1 empate y 1 triunfo de Boca. Convirtieron 10 goles en 5 partidos.
Los últimos 5 Superclásicos en el Monumental:
- 27 de Abril, 2025 (Torneo Apertura 2025): River Plate 2-1 Boca Juniors. Goles de Mastantuono y Driussi para River, Merentiel para Boca. River en Libertadores, Boca sin competencia internacional.
- 25 de Febrero, 2024 (Copa de la Liga 2024): River Plate 1-1 Boca Juniors. Goles de Solari para River y Medina para Boca. River en Libertadores y Boca en Sudamericana.
- 7 de Mayo, 2023 (Liga Profesional 2023): River Plate 1-0 Boca Juniors. Gol de Borja para River. Ambos en Libertadores.
- 20 de Marzo, 2022 (Copa de la Liga 2022): River Plate 0-1 Boca Juniors. Gol de Villa para Boca. Ambos en Libertadores.
- 3 de Octubre, 2021 (Liga Profesional 2021): River Plate 2-1 Boca Juniors. Doblete de Álvarez para River y Zambrano para Boca. Ambos en Libertadores.
De esta forma River llega con un historial de los últimos partidos favorable, pero además podrá guardar sus jugadores titulares para el partido con Boca y no usarlos en competición internacional.
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