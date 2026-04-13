El equipo de África, Berekum Chelsea es un equipo de la Primera División de Ghana que sufrió un ataque al colectivo del primer equipo mientras viajaban en una de las rutas del país africano. Fue un ataque armado que terminó con Dominic Frimpong de 20 años asesinado y varios jugadores y dirigentes que no se sabe de su paradero porque huyeron a la selva.
TERRIBLE
Conmoción en África: Atacan el colectivo del Berekum Chelsea y asesinan a jugador
En Ghana el colectivo del equipo Berekum Chelsea fue asaltado y asesinaron al futbolista Dominic Frimpong de 20 años. Triteza en el fútbol de África.
África: Ataque armado y asesinato a Dominic Frimpong del Berekum Chelsea
El pasado fin de semana el Berekum Chelsea de la Primera División de Ghana debió visitar al FC Samartex por la 29º fecha de la Premier League de Ghana. Allí cayó por la mínima por 1 a 0 pero lo peor iba a suceder en el viaje de regreso a Berekum, donde el colectivo de los jugadores iba a ser atacado por un grupo armado.
En la ruta Bibiani-Goaso, en Ahyiresu, cuando el Berekum Chelsea regresaba de Samreboi (ciudad donde tiene su sede el Samartex) el autobús fue detenido por un grupo de delincuentes armados. Cuando el chofer detuvo su marcha empezaron los disparos y se desató lo que fue el caos para el equipo ghanés.
El conductor intentó retroceder el colectivo, pero fue todo en vano, los disparos alcanzaron a algunos jugadores. Algunos futbolistas y dirigentes bajaron del colectivo y huyeron a la selva, otros no tuvieron la misma suerte como el caso de Dominic Frimpong, joven futbolista de 20 años que fue alcanzado por una bala en la cabeza y falleció camino al hospital.
El suceso fue lamentable, algunos resultaron heridos, pero no de gravedad como el caso de Frimpong. Los que huyeron a la selva no han aparecido y por eso la preocupación en el mundo del fútbol ya que no saben su paradero y que les puede haber pasado.
La Asociación de Fútbol de Ghana sacó un comunicado lamentando el hecho: “La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club.”
Hasta el momento no hay información de una suspensión de la próxima fecha y menos de la liga a pesar de que el hecho ha sido más que lamentable. Es probable que en las próximas horas la Asociación de Fútbol de Ghana saque un comunicado con alguna medida, al menos por respeto al joven futbolista fallecido.
Los casos de violencia y asesinatos de jugadores en Colombia
El narcotráfico, los grupos violentos armados y las apuestas en el fútbol colombiano siempre estuvieron involucrados y eso es lo que trajo el asesinato de Andrés Escobar en el año 1994 y del “Palomo” Usuriaga una década después.
El gol en contra que le costó la vida a Andrés Escobar
El caso de Andrés Escobar fue el más conocido en la tierra del café. El seleccionado venía de decepcionar en el Mundial 1994, donde habían llegado como uno de los candidatos a ganar el Mundial y se quedaron en primera ronda eliminados. Hubo una acción que fue crucial para Colombia y su eliminación.
El conjunto colombiano enfrentaba al anfitrión y era fundamental no perder para seguir en la Copa del Mundo ya que habían perdido en el debut 3-1 con Rumania. En un centro por la derecha de EEUU, Escobar se lanzó al piso para despejar y con la mala fortuna metió el gol en propia puerta, era el 1-0 para EEUU.
El partido terminó 2-1 para el local, Colombia fue eliminada y a Escobar ese gol le costó la vida. Los jefes narcos habían perdido mucho dinero en apuestas clandestinas por la eliminación de Colombia, y Escobar pagó con su vida. Al regreso a Colombia y tras la salida de un local nocturno Humberto Muñoz Castro (guardaespaldas de los narcotraficantes Pedro y Santiago Gallón) disparó 6 veces al cuerpo del jugador, provocándole la muerte instantánea.
El asesinato del “Palomo” Usuriaga
El asesinato de Albeiro Usuriaga estuvo también vinculado con el narcotráfico colombiano. Pero el caso del “Palomo” fue diferente, ya que su asesinato se produjo por un problema de mujeres, y por eso un jefe narco mandó a un sicario a asesinarlo.
Albeiro Usuriaga en el 2004 estaba en pareja con una mujer que había sido pareja de un jefe narco llamado Jefferson Valdez Marín. Despechado, Marín mandó a matar al “Palomo” Usuriaga por celos, nada más que por eso.
Siendo las 7 de la mañana del 11 de febrero de 2004 un individuo bajó de una moto y le propinó 13 disparos en el cuerpo a Albeiro Usuriaga, el “Palomo” murió en el acto. Otra víctima de la violencia colombiana, la cual en estos días parece haber descendido, pero estas y otras más son manchas en el fútbol sudamericano.
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