Conmoción en África: Atacan el colectivo del Berekum Chelsea y asesinan a jugador.

La Asociación de Fútbol de Ghana sacó un comunicado lamentando el hecho: “La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club.”

Hasta el momento no hay información de una suspensión de la próxima fecha y menos de la liga a pesar de que el hecho ha sido más que lamentable. Es probable que en las próximas horas la Asociación de Fútbol de Ghana saque un comunicado con alguna medida, al menos por respeto al joven futbolista fallecido.

Los casos de violencia y asesinatos de jugadores en Colombia

El narcotráfico, los grupos violentos armados y las apuestas en el fútbol colombiano siempre estuvieron involucrados y eso es lo que trajo el asesinato de Andrés Escobar en el año 1994 y del “Palomo” Usuriaga una década después.

image El gol en contra que le costó la vida a Andrés Escobar.

El gol en contra que le costó la vida a Andrés Escobar

El caso de Andrés Escobar fue el más conocido en la tierra del café. El seleccionado venía de decepcionar en el Mundial 1994, donde habían llegado como uno de los candidatos a ganar el Mundial y se quedaron en primera ronda eliminados. Hubo una acción que fue crucial para Colombia y su eliminación.

El conjunto colombiano enfrentaba al anfitrión y era fundamental no perder para seguir en la Copa del Mundo ya que habían perdido en el debut 3-1 con Rumania. En un centro por la derecha de EEUU, Escobar se lanzó al piso para despejar y con la mala fortuna metió el gol en propia puerta, era el 1-0 para EEUU.

El partido terminó 2-1 para el local, Colombia fue eliminada y a Escobar ese gol le costó la vida. Los jefes narcos habían perdido mucho dinero en apuestas clandestinas por la eliminación de Colombia, y Escobar pagó con su vida. Al regreso a Colombia y tras la salida de un local nocturno Humberto Muñoz Castro (guardaespaldas de los narcotraficantes Pedro y Santiago Gallón) disparó 6 veces al cuerpo del jugador, provocándole la muerte instantánea.

image El "Palomo"Usuriaga en su época en Juniors de Córdoba.

El asesinato del “Palomo” Usuriaga

El asesinato de Albeiro Usuriaga estuvo también vinculado con el narcotráfico colombiano. Pero el caso del “Palomo” fue diferente, ya que su asesinato se produjo por un problema de mujeres, y por eso un jefe narco mandó a un sicario a asesinarlo.

Albeiro Usuriaga en el 2004 estaba en pareja con una mujer que había sido pareja de un jefe narco llamado Jefferson Valdez Marín. Despechado, Marín mandó a matar al “Palomo” Usuriaga por celos, nada más que por eso.

Siendo las 7 de la mañana del 11 de febrero de 2004 un individuo bajó de una moto y le propinó 13 disparos en el cuerpo a Albeiro Usuriaga, el “Palomo” murió en el acto. Otra víctima de la violencia colombiana, la cual en estos días parece haber descendido, pero estas y otras más son manchas en el fútbol sudamericano.

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