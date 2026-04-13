Lanús vs. Banfield: hora, cómo ver y formaciones del clásico del sur

Lanús vs. Banfield juegan el clásico del sur en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19 hs., el Granate y el Taladro se disputan el territorio bonaerense. Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el partido se juega en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Formaciones confirmadas en el Granate y el Taladro
Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Sepúlveda, Salvio; Watson, Carrera
Banfield: Sanguinetti; López García, Vittor, Arboleda, Meriano, Abraham; Villegas, Pais, Zalazar; Méndez, Perrotta
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