Lanús vs. Banfield: hora, cómo ver y formaciones del clásico del sur

Lanús vs. Banfield juegan el clásico del sur en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 . Desde las 19 hs., el Granate y el Taladro se disputan el territorio bonaerense. Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el partido se juega en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Lanús recibe a Banfield en búsqueda de la revancha. La última edición del clásico, en noviembre pasado, fue para el Taladro, que lo venció 2-1 en el Estadio Florencio Sola.

El Granate llega mejor que el Taladro, pero el clásico le cae en el peor momento.

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Es que Lanús viene de disputar Copa Libertadores entre semana, en un partido que sorpresivamente terminó perdiendo frente al debutante Mirassol, de Brasil.

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Además, el próximo jueves volverá a jugar por Libertadores, esta vez recibiendo al Always Ready, de Bolivia. En el medio, inoportuno, el choque con su eterno rival.

El equipo de Mauricio Pellegrino, que por ahora está en zona de clasificación a los playoffs, intentará aprovechar el mal momento del equipo de Pedro Troglio.

Una irregular campaña de Banfield se suma ya a flojas campañas anteriores que lo ubican cerca de puestos de descenso tanto en la Tabla Anual como en los promedios. Por ahora, el Taladro tampoco está clasificando a los playoffs.

Pero los clásicos son partidos aparte.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en el Granate y el Taladro Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Sepúlveda, Salvio; Watson, Carrera Banfield: Sanguinetti; López García, Vittor, Arboleda, Meriano, Abraham; Villegas, Pais, Zalazar; Méndez, Perrotta VER +

Live Blog Post Vélez, Talleres y Defensa: el fixture completo de la fecha 14 en este lunes Además, del clásico del sur, la jornada de lunes de la fecha 14 tiene otros partidos en agenda: Defensa y Justicia vs. Talleres

Sarmiento vs. Gimnasia de La Plata

Vélez vs. Central Córdoba VER +

Live Blog Post "Es un partido más esto, no son clásicos" Los hinchas del Granate se manifiestan en la previa del encuentro mientras llegan al estadio. Con la Copa Libertadores en el medio, para varios la prioridad debe estar en el certamen internacional. "Es un partido más esto, no son clásicos", dijo uno con sarcasmo. Otro añadió, más irónico aun: "Vengo solo porque justo pasaba por acá y tengo el palco". "Hay que darle prioridad a la Copa Libertadores", aportó otro fanático. "Sin dudas, la Libertadores", exclamó otro más. El hincha de Lanús, confiado. VER +

Live Blog Post El Taladro lidera el historial ante el Granate: así están las cuentas 53 victorias para Banfield

41 victorias para Lanús

40 empates

Live Blog Post Cómo ver Lanús-Banfield por TV El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido El árbitro del encuentro es Nicolás Ramírez. En el VAR lo acompaña Facundo Tello.