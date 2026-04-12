Marcos Rojo se fue expulsado por esta piña brutal a Martínez Quarta

Sebastian-Zunino.Urgente24.jpg Tras repasar la acción en el VAR, Sebastián Zunino no dudó: roja directa para el defensor FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

"Luego de la revisión en campo, observo que el jugador número 6 le aplica un golpe en el rostro al jugador de River Plate. Por lo tanto, decisión final: tiro libre directo y tarjeta roja".

Las palabras eran de Zunino, que le mostraba la cartulina colorada a un Rojo furioso que se acercaba para pedirle explicaciones. Más allá de las quejas, las imágenes no dejaban lugar a dudas. Estuvo correctamente expulsado.

River venció 2-0 a Racing y llega a punto al Superclásico ante Boca

El equipo de Eduardo Coudet -que regresó al Cilindro de Avellaneda y fue recibido con una ovación por su exitoso pasado como entrenador de Racing-, se impuso ante un rival desordenado.

River no jugó mejor que Racing, pero al menos mantuvo la calma suficiente como para estar siempre en partido y golpear en momentos justos.

El primer gol fue de Facundo Colidio, que aprovechó un error nada menos que de Marcos Rojo -noche olvidable para el defensor-, y se fue solo contra Facundo Cambeses. Lo engañó con el cuerpo y la envió a la red.

Eduardo-Coudet-Gonzalo-Montiel-River.Urgente24.jpg Coudet le da indicaciones a Montiel en el partido entre Racing y River FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

El segundo gol fue al final del partido, mientras una Academia desesperada iba en búsqueda del empate. También ocurrió a raíz de un error defensivo, ya que Agustín García Basso demoró en despejarla y fue presionado por River.

La pelota le quedó a Sebastián Driussi, que amagó primero y definió después, todo con mucha jerarquía.

River - Boca: el Superclásico que se viene

Millonario y Xeneizes juegan el próximo domingo 19-04 a las 17 hs. El encuentro se disputará en el Estadio Mas Monumental. En la vereda de enfrente, Boca igualó 1-1 contra Independiente.

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