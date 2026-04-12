La expulsión de Marcos Rojo en el partido de Racing vs. River produjo un quiebre. Si el cotejo ya se encontraba en una instancia de caos, la roja que le mostró el árbitro Sebastián Zunino terminó por desmoronar al equipo de Gustavo Costas.
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Marcos Rojo se fue expulsado por esta piña brutal a Martínez Quarta
Todos en Racing se preguntan por qué agredió así Marcos Rojo a Lucas Martínez Quarta. El defensor vio la roja y River le ganó 2-0 a la Academia.
La expulsión del defensor fue a instancias del VAR. En un primer momento, Zunino no se había percatado de la agresión de Rojo a Lucas Martínez Quarta. En un forcejeo dentro del área, en un córner a favor para Racing, el zaguero zurdo le metió una piña a Martínez Quarta, que ni siquiera lo estaba marcando a él.
El córner no llevó peligro para River y la jugada prosiguió lejos del arco de Santiago Beltrán, pero el futbolista Millonario había quedado tendido en el suelo.
El llamado del VAR para Zunino y la expulsión de Marcos Rojo
Desde el VAR, a cargo de Ariel Penel, se comunicaron con Zunino. Le avisaron que la jugada entre Marcos Rojo y Lucas Martínez Quarta debía revisarse.
En efecto, el juez detuvo el partido y se acercó hasta la cabina. No tuvo que tomarse muchos minutos para confirmar la decisión. El defensor de la Academia había cometido una clara agresión sin pelota sobre su rival.
"Luego de la revisión en campo, observo que el jugador número 6 le aplica un golpe en el rostro al jugador de River Plate. Por lo tanto, decisión final: tiro libre directo y tarjeta roja".
Las palabras eran de Zunino, que le mostraba la cartulina colorada a un Rojo furioso que se acercaba para pedirle explicaciones. Más allá de las quejas, las imágenes no dejaban lugar a dudas. Estuvo correctamente expulsado.
River venció 2-0 a Racing y llega a punto al Superclásico ante Boca
El equipo de Eduardo Coudet -que regresó al Cilindro de Avellaneda y fue recibido con una ovación por su exitoso pasado como entrenador de Racing-, se impuso ante un rival desordenado.
River no jugó mejor que Racing, pero al menos mantuvo la calma suficiente como para estar siempre en partido y golpear en momentos justos.
El primer gol fue de Facundo Colidio, que aprovechó un error nada menos que de Marcos Rojo -noche olvidable para el defensor-, y se fue solo contra Facundo Cambeses. Lo engañó con el cuerpo y la envió a la red.
El segundo gol fue al final del partido, mientras una Academia desesperada iba en búsqueda del empate. También ocurrió a raíz de un error defensivo, ya que Agustín García Basso demoró en despejarla y fue presionado por River.
La pelota le quedó a Sebastián Driussi, que amagó primero y definió después, todo con mucha jerarquía.
River - Boca: el Superclásico que se viene
Millonario y Xeneizes juegan el próximo domingo 19-04 a las 17 hs. El encuentro se disputará en el Estadio Mas Monumental. En la vereda de enfrente, Boca igualó 1-1 contra Independiente.
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