Boca e Independiente terminaron igualando 1-1 en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura en un encuentro que tuvo una enorme polémica por el penal cobrado a favor del Xeneze. Matías Abaldo había abierto el marcador para el Rojo, mientras que Milton Giménez desde los 12 pasos igualó para el local.
Boca 1-1 Independiente: Con un penal polémico, todo terminó igualado en La Bombonera
Boca e Independiente igualaron 1-1 en un encuentro muy friccionado. ¿La gran polémica? El penal a favor del Xeneize.
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Fin del partido: Boca e Independiente igualaron 1-1
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21:37
¡Lo tuvo Bareiro!
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Chance clara para Independiente sobre el final
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Se lo perdió Bareiro
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Se planchó el partido, ni Boca ni Independiente generan situaciones claras
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¡Lo tuvo Independiente!
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¡Atajó Rey!
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Partido de ida y vuelta en este segundo tiempo
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Arrancó el segundo tiempo
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Resúmen del Primer Tiempo
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Terminó el primer tiempo
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GOOOOOOLL DE BOCA
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¡Penal para Boca!
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20:16
¡Se lo perdió Boca!
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Se empieza a picar el partido
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¡Se lo perdió Boca!
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¡Clara chance para Boca!
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Avisó Boca
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Boca no logra hacer pie ante Independiente
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GOOOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE
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19:36
Lo tuvo Boca
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Empezó el partido
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Independiente con formación confirmada
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Boca con formación confirmada
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Probable formación de Independiente
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Probable formación de Boca
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17:50
Hora y TV: Dónde ver Boca vs Independiente
El encuentro tuvo sus mayores emociones en el primer tiempo, con un Independiente que salió dispuesto a tomar las riendas del encuentro frente a un Boca plagado de suplentes que le costó hacer pie en un primer momento. En apenas 9 minutos el Rojo logró ponerse en ventaja gracias a un gran centro de Maxi Gutiérrez que derivó en un golazo de Matías Abaldo.
A partir de acá Boca comenzó a tomar mayor posesión de la pelota y a tener mejores situaciones para anotar pero la falta de efectividad hizo que Independiente mantuviera la ventaja hasta que llegó la gran polémica de la noche. En la última jugada del primer tiempo el árbitro Andrés Merlos revisó el VAR y cobró penal a favor del Xeneize.
Penal para Boca y polémica
Luego de observar las imágenes el juez decretó que Sebastián Valdéz tocó a Alan Velasco y lo terminó derribando adentro del área. Milton Giménez terminó haciéndose cargo de la situación y dejó todo igualado por 1-1 antes que termine el primer tiempo, un resultado que no se terminó modificando durante los segundos 45 minutos.
El complemento tuvo algunos momentos interesantes pero en general fue bastante chato, falto de calidad y de situaciones claras de gol por parte de ambos. Con el paso del tiempo los dos se conformaron con la igualdad y no mostraron la misma intensidad que se observó durante la primera parte.
El resultado termina siendo positivo para lo dos ya que Independiente viene de ganar el clásico ante Racing y está en plena levantada, mientras que Boca no sale herido ante un rival de riesgo justo antes del choque copero contra Barcelona de Ecuador y el Superclásico de la próxima semana contra River.
¿Cómo quedaron Boca e Independiente en la tabla?
En cuanto a la tabla de posiciones, Boca se encuentra tercero en la Zona A con 21 unidades y está séptimo en la tabla anual, mientras que Independiente quedó séptimo en la Zona A con 18 puntos y en la anual quedó en la décimo tercera posición.
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