Boca 1-1 Independiente: Con un penal polémico, todo terminó igualado en La Bombonera

Boca e Independiente terminaron igualando 1-1 en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura en un encuentro que tuvo una enorme polémica por el penal cobrado a favor del Xeneze. Matías Abaldo había abierto el marcador para el Rojo, mientras que Milton Giménez desde los 12 pasos igualó para el local.

El encuentro tuvo sus mayores emociones en el primer tiempo, con un Independiente que salió dispuesto a tomar las riendas del encuentro frente a un Boca plagado de suplentes que le costó hacer pie en un primer momento. En apenas 9 minutos el Rojo logró ponerse en ventaja gracias a un gran centro de Maxi Gutiérrez que derivó en un golazo de Matías Abaldo.

A partir de acá Boca comenzó a tomar mayor posesión de la pelota y a tener mejores situaciones para anotar pero la falta de efectividad hizo que Independiente mantuviera la ventaja hasta que llegó la gran polémica de la noche. En la última jugada del primer tiempo el árbitro Andrés Merlos revisó el VAR y cobró penal a favor del Xeneize.

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Luego de observar las imágenes el juez decretó que Sebastián Valdéz tocó a Alan Velasco y lo terminó derribando adentro del área. Milton Giménez terminó haciéndose cargo de la situación y dejó todo igualado por 1-1 antes que termine el primer tiempo, un resultado que no se terminó modificando durante los segundos 45 minutos.

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El complemento tuvo algunos momentos interesantes pero en general fue bastante chato, falto de calidad y de situaciones claras de gol por parte de ambos. Con el paso del tiempo los dos se conformaron con la igualdad y no mostraron la misma intensidad que se observó durante la primera parte.

El resultado termina siendo positivo para lo dos ya que Independiente viene de ganar el clásico ante Racing y está en plena levantada, mientras que Boca no sale herido ante un rival de riesgo justo antes del choque copero contra Barcelona de Ecuador y el Superclásico de la próxima semana contra River.

¿Cómo quedaron Boca e Independiente en la tabla?

En cuanto a la tabla de posiciones, Boca se encuentra tercero en la Zona A con 21 unidades y está séptimo en la tabla anual, mientras que Independiente quedó séptimo en la Zona A con 18 puntos y en la anual quedó en la décimo tercera posición.

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Minuto a minuto

Live Blog Post Fin del partido: Boca e Independiente igualaron 1-1

Live Blog Post ¡Lo tuvo Bareiro!

Live Blog Post Chance clara para Independiente sobre el final

Live Blog Post Se lo perdió Bareiro Lo tuvo Boca a poco del final

Live Blog Post Se planchó el partido, ni Boca ni Independiente generan situaciones claras

Live Blog Post ¡Lo tuvo Independiente!

Live Blog Post ¡Atajó Rey! Lo tuvo Boca en los pies de Merentiel

Live Blog Post Partido de ida y vuelta en este segundo tiempo

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo

Live Blog Post Resúmen del Primer Tiempo El encuentro tuvo de todo al cabo de los primeros 45 minutos. Independiente comenzó mejor parado ante un Boca plagado de suplentes. En apenas 9 minutos el Rojo de puso en ventaja gracias a una gran centro de Gutiérrez que terminó en un golazo de Abaldo. A partir de acá el equipo de Gustavo Quinteros perdió la posesión de la pelota y empezó a crecer el Xeneize. Con el paso de los minutos Boca se fue haciendo dueño del juego y de las situaciones, pero falló y mucho de frente al arco defendido Rodrigo Rey. Poco a poco el duelo empezó a tomar temperatura y sobre el final del primer tiempo llegó una acción más que polémica que terminó en el gol del empate para el local. El VAR llamó a Andrés Merlos para chequear una acción y finalmente terminó pitando penal a favor de Boca por falta de Sebastián Valdéz a Alan Velasco. Más allá de la protesta de todo Independiente por una acción bastante discutida, Milton Giménez terminó cambiando por gol la sanción y puso todo igualado por 1-1 al cabo de los primeros 45 minutos. VER +

Live Blog Post Terminó el primer tiempo

Live Blog Post GOOOOOOLL DE BOCA Milton Giménez de penal puso la igualdad Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043109655358968219&partner=&hide_thread=false MILTON GIMÉNEZ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y BOCA SE LO EMPATA A INDEPENDIENTE #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/JMyTpTqqGW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Penal para Boca! Luego de una revisión en el VAR, se sancionó falta a Velasco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043109077262233676&partner=&hide_thread=false MERLOS REVISÓ EN EL VAR Y COBRÓ PENAL PARA BOCA VS. INDEPENDIENTE POR FALTA A VELASCO #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/vDkuXpSErE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Se lo perdió Boca! Belmonte falló de cabeza una situación clara

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Live Blog Post Avisó Boca Velasco disparó a las manos de Rodrigo Rey

Live Blog Post Boca no logra hacer pie ante Independiente

Live Blog Post GOOOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE Abaldo anotó para el Rojo en el minuto 9 del Primer Tiempo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043097529793814878&partner=&hide_thread=false QUÉ GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3LNiAd1pHW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2026 VER +

Live Blog Post Lo tuvo Boca Primera chance clara para el local.

Live Blog Post Empezó el partido

Live Blog Post Independiente con formación confirmada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043082394798793040&partner=&hide_thread=false ABALDO, GUTIÉRREZ Y PÉREZ CURCI SE METIERON EN EL XI DE QUINTEROS. Estos son los titulares de Independiente en La Bombonera, para jugar el Clásico ante Boca por la fecha 14 del #TorneoApertura... ¿Será un sábado TODO ROJO? pic.twitter.com/bViX9ONRz4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

Live Blog Post Boca con formación confirmada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043066075336560769&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ LA ROTACIÓN DEL SIFÓN!! ¡¡11 CAMBIOS METE UBEDA CON RESPECTO AL EQUIPO QUE GANÓ POR #Libertadores!! Con los regresos de Marchesín y Milton Giménez luego de sus respectivas lesiones, esta es la formación de BOCA para recibir a Independiente en el Clásico por la fecha 14… pic.twitter.com/MkKMX3XmsP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026 VER +

Live Blog Post Probable formación de Independiente Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.

Live Blog Post Probable formación de Boca Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Live Blog Post Hora y TV: Dónde ver Boca vs Independiente A partir de las 19:30hs el encuentro se verá por la pantalla de TNT Sports

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