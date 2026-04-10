Poco a poco se empieza a mover el mercado de pases de junio y uno de los nombres que comenzó a sonar para River es nada menos que Alejandro Garnacho, quien hoy en día se encuentra bastante apartado en Chelsea. Finalmente el Bichito rompió el silencio con ESPN y dejó en claro lo que desea para su futuro.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Alejandro Garnacho reveló la verdad de su futuro en medio de los rumores de River
En medio de rumores sobre su llegada a River, rompió el silencio con ESPN. ¿Qué dijo Alejandro Garnacho?
River y Chelsea
Hace algunos días se supo que River y Chelsea empezaron a diseñar un convenio estratégico de cara al futuro donde se incluía el traspaso mutuo de jugadores. Con Kendry Páez como punta de lanza, lo que se planteó fue que cada vez que el club inglés compre a un jugador joven como apuesta y no lo tenga en cuenta para el primer equipo lo deposite a préstamo en el Millonario como sucedió con el ecuatoriano.
Al mismo tiempo, River le da Chelsea la prioridad de compra de cualquiera de sus jugadores siempre y cuando iguale cualquier propuesta que llegue de otras instituciones, sumado a que el futbolista acepte pasar a los Blues. Con todo esto sobre la mesa se empezó a rumorear que el Millonario estaba interesado en la chance de sumar a Alejandro Garnacho en el próximo mercado de pases.
Desde River rápidamente se encargaron de desmentir cualquier llamado hacia Alejandro Garnacho y su entorno para tratar de tentarlo, mismo que tampoco le consultaron a Chelsea sobre la posibilidad de quedarse con el Bichito. Ahora fue el propio atacante el que dejó en claro dónde desea seguir su carrera después del mes de junio.
Garnacho quiere seguir en Chelsea
“Recuerdo que los últimos seis meses en Manchester United empecé a no jugar como antes todos los minutos. Empecé a estar en el banco, que no es malo, porque tenía 20 años, pero en mi cabeza tenía que jugar todos los partidos. Y ahí empecé a hacer cosas malas. Pero sí, fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones. Ahora estoy muy orgulloso de estar acá Chelsea, de seguir en la Premier League en un club como este”, sentenció Garnacho con ESPN.
Garnacho tiene bien en claro que la Premier League es hoy en día la elite del fútbol Mundial y no tiene intenciones de marcharse ni de la liga inglesa ni del Chelsea. Si bien es cierto que su presente en el Blue no es para nada el mejor, está dispuesto a esforzarse al máximo para ganarse un lugar como un jugador importante.
Más allá de los rumores de redes y repercusión internacional, hay que decir que las chances de que Alejandro Garnacho llegue a River son prácticamente nulas y de hecho el propio futbolista dejó en claro que desea seguir mucho tiempo más en la Premier League. Por su parte el Millonario no se movió en absoluto por el Bichito sabiendo que de entrada era casi un imposible.
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