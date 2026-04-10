Alejandro Garnacho reveló la verdad de su futuro en medio de los rumores de River

Garnacho tiene bien en claro que la Premier League es hoy en día la elite del fútbol Mundial y no tiene intenciones de marcharse ni de la liga inglesa ni del Chelsea. Si bien es cierto que su presente en el Blue no es para nada el mejor, está dispuesto a esforzarse al máximo para ganarse un lugar como un jugador importante.

Más allá de los rumores de redes y repercusión internacional, hay que decir que las chances de que Alejandro Garnacho llegue a River son prácticamente nulas y de hecho el propio futbolista dejó en claro que desea seguir mucho tiempo más en la Premier League. Por su parte el Millonario no se movió en absoluto por el Bichito sabiendo que de entrada era casi un imposible.

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