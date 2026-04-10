Terremoto en River por el ex jugador de Boca que quiere jugar en el Millonario

Sin embargo, el arquero marroquí no sería el único en esa posición interesado en arribar al club de Núñez. Según informó el periodista Nicolás Distasio en ESPN, Agustín Rossi también tendría intenciones de ponerse el buzo de la Banda.

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Rossi es campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y fue titular en el partido de ida de la final de la edición 2018 defendiendo el arco de Boca Juniors. En el encuentro de vuelta, Esteban Andrada regresó de su lesión y ocupó su lugar.

Tras aquella final, Rossi mantuvo rendimientos destacados en el arco del club de la Ribera, aunque finalmente se marchó debido a cuestiones contractuales.

De avanzar esta posibilidad, se abriría una novela más que interesante en el mercado de pases, no solo por lo deportivo, sino también por el morbo que generaría su paso de a River Plate habiendo pasado por Boca Juniors.

Más sobre River y Boca

Tanto Boca Juniors como River Plate saben que se avecina la parte más importante del semestre.

Tendrán la definición del Torneo Apertura, el Superclásico entre ellos y la conclusión de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El Xeneize viene de ganarle a Universidad Católica en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y enfrentará a Independiente mañana sábado 11 de abril desde las 19:30. Por Copa, su próximo compromiso será el martes 14 de abril cuando reciba a Barcelona de Ecuador.

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El Millonario, por su parte, viene de igualar ante Blooming de Bolivia y buscará ganarle a Racing el próximo domingo 12 de abril en Avellaneda. Por Copa, jugará ante Carabobo el miércoles 15 de marzo en el Monumental.

El Superclásico también está próximo: será el próximo domingo 19 de abril desde las 17 horas en el estadio Monumental.

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