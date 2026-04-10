River Plate y Boca Juniors mantienen una rivalidad histórica y en el próximo mercado de pases podría darse un cimbronazo. Según aseguró Nicolás Distasio, un jugador que formó parte del plantel Xeneize en la Copa Libertadores 2018, tiene ganas de jugar en el Millonario.
FUE FIGURA EN EL XENEIZE
Terremoto en River por el ex jugador de Boca que quiere jugar en el Millonario
Un jugador que disputó la final de la Copa Libertadores 2018 para Boca tiene ganas de jugar en River, según informaron en ESPN.
Un dato no menor a tener en cuenta es que Chacho Coudet pretende incorporar un jugador en la posición del futbolista en cuestión. Atención a la posible novela del mercado de pases que se puede dar en el fútbol argentino.
Chacho Coudet pretende incorporar un arquero de cara a la próxima ventana de transferencias, teniendo en cuenta que a Franco Armani le queda poco tiempo en el club y que Santiago Beltrán, si bien ha mostrado buenos rendimientos, continúa en plena etapa de crecimiento.
Entre los primeros nombres que surgieron aparecen Sergio Rochet, a quien Coudet conoce de su trayectoria, y Yassine Bounou, quien en distintas oportunidades manifestó su deseo de jugar en el Millonario.
Sin embargo, el arquero marroquí no sería el único en esa posición interesado en arribar al club de Núñez. Según informó el periodista Nicolás Distasio en ESPN, Agustín Rossi también tendría intenciones de ponerse el buzo de la Banda.
Rossi es campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y fue titular en el partido de ida de la final de la edición 2018 defendiendo el arco de Boca Juniors. En el encuentro de vuelta, Esteban Andrada regresó de su lesión y ocupó su lugar.
Tras aquella final, Rossi mantuvo rendimientos destacados en el arco del club de la Ribera, aunque finalmente se marchó debido a cuestiones contractuales.
De avanzar esta posibilidad, se abriría una novela más que interesante en el mercado de pases, no solo por lo deportivo, sino también por el morbo que generaría su paso de a River Plate habiendo pasado por Boca Juniors.
Más sobre River y Boca
Tanto Boca Juniors como River Plate saben que se avecina la parte más importante del semestre.
Tendrán la definición del Torneo Apertura, el Superclásico entre ellos y la conclusión de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El Xeneize viene de ganarle a Universidad Católica en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y enfrentará a Independiente mañana sábado 11 de abril desde las 19:30. Por Copa, su próximo compromiso será el martes 14 de abril cuando reciba a Barcelona de Ecuador.
El Millonario, por su parte, viene de igualar ante Blooming de Bolivia y buscará ganarle a Racing el próximo domingo 12 de abril en Avellaneda. Por Copa, jugará ante Carabobo el miércoles 15 de marzo en el Monumental.
El Superclásico también está próximo: será el próximo domingo 19 de abril desde las 17 horas en el estadio Monumental.
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