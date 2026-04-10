Crece el temor en Rosario Central por la situación de Ángel Di María

El año entró en un terreno de vorágine deportiva total y las cuestiones contractuales parecieran no tener importancia en estos momentos. Pero hay una realidad: Fideo tiene contrato con el Canalla hasta junio de 2026.

Es decir, su contrato vence en apenas dos meses y todavía no hay novedades de la renovación.

De igual manera, nada hace pensar que el campeón del mundo dejará la Academia en el corto plazo. Si avanza en Copa Libertadores, su sueño será ganarla y si le toca ser tercero en su zona, tendrá el objetivo de la Copa Sudamericana, que tampoco es para desprestigiar.

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Seguramente en las próximas semanas hayan novedades al respecto pero no deja de ser una situación llamativa.

Más sobre Rosario Central de Jorge Almirón

Rosario Central empató 0 a 0 con Independiente del Valle en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un resultado que dejó cierta decepción entre los simpatizantes del Canalla.

El equipo rosarino jugó en condición de local y, durante buena parte del segundo tiempo, contó con un jugador más, lo que acentuó la sensación de frustración por no haber podido quedarse con la victoria.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el conjunto visitante generó varias situaciones de peligro en la primera mitad, evidenciando algunas vulnerabilidades defensivas en el equipo dirigido por Jorge Almirón.

No obstante, la Academia también dispuso de numerosas oportunidades de gol, aunque no logró concretarlas frente al conjunto ecuatoriano.

Por lo pronto, su próximo compromiso será el domingo 12 de abril, cuando visite a Huracán desde las 17:30 horas, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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En la Copa Libertadores, su siguiente presentación tendrá lugar el miércoles 15 de abril, cuando enfrente como visitante a Libertad de Paraguay a partir de las 19:00 horas.

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