Desde la llegada de Gonzalo Belloso a Rosario Central, el club logró ordenarse a nivel institucional, algo que rápidamente se trasladó al plano deportivo. En ese contexto, según informó Hugo Balassone, la Academia rosarina sigue de cerca a varios futbolistas en el mercado, entre ellos uno que en su momento también fue pretendido por Juan Román Riquelme para Boca Juniors.
JERARQUÍA TOTAL
Rosario Central rompe todo y se queda con el sueño de Riquelme para Boca
Rosario Central podría tener un mercado de pases bomba a mitad de año. Uno de esos jugadores fue pretendido por Juan Román Riquelme para Boca.
Por su parte, el equipo dirigido por Jorge Almirón tendrá por delante el desafío de disputar la Copa Libertadores en este 2026, un objetivo que representa el gran anhelo de los simpatizantes del conjunto rosarino.
¿Rosario Central le saca un jugador a Juan Román Riquelme (Boca)?
Rosario Central viene sacudiendo los últimos mercados de pases y algunas versiones indican que el libro de invierno podría ser determinante para el futuro de la Academia.
El equipo dirigido por Jorge Almirón, además de competir en el ámbito local, tendrá por delante el desafío de disputar la Copa Libertadores, lo que alimenta la ilusión de sus hinchas.
Uno de los grandes golpes en el fútbol argentino fue la llegada de Ángel Di María, un jugador que marca diferencias en los metros finales y eleva el nivel del equipo.
De cara al segundo semestre de 2026, la dirigencia planea ir por más e incorporar futbolistas de jerarquía para potenciar el plantel.
En ese sentido, el periodista Hugo Balassone aseguró en Radio La Red: “Central trae en junio a Lo Celso, va a hacer un intento por Angelito Correa y trae a Chimi Ávila”.
De concretarse, se trataría de nombres de peso como Giovani Lo Celso, Ángel Correa y Ezequiel Ávila, que reforzarían notablemente al equipo rosarino.
Cabe recordar que este último fue uno de los grandes deseos de Juan Román Riquelme para Boca Juniors en el último mercado de pases, aunque finalmente no se concretó su llegada.
En caso de que estas incorporaciones se materialicen, el Canalla se perfila como un serio candidato en la Copa Libertadores, aunque primero deberá superar la exigente fase de grupos.
La ilusión por la Copa Libertadores
Si bien viene de caer ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el presente de Rosario Central a nivel futbolístico no es para nada negativo.
Es cierto que el equipo dirigido por Jorge Almirón no siempre muestra un gran funcionamiento, pero ha logrado sumar puntos con regularidad, algo que ya empieza a ser una constante en el Canalla.
Sin ir más lejos, en 2025 el conjunto rosarino se quedó con la tabla anual, logro que le permitió consagrarse campeónde Liga y asegurar su lugar en la Copa Libertadores.
Este buen presente a nivel local alimenta la ilusión de la Academia en el plano internacional, donde buscará ser protagonista.
Tras el sorteo realizado el 19 de marzo, Central quedó ubicado en el Grupo H de la Copa Libertadores junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.
El cronograma para el conjunto rosarino será el siguiente:
- Fecha 1: Independiente del Valle (L), jueves 9 de abril, a las 19
- Fecha 2: Libertad (V), miércoles 15 de abril, a las 19
- Fecha 3: Universidad Central (V), martes 28 de abril, a las 21
- Fecha 4: Libertad (L), martes 5 de mayo, a las 19
- Fecha 5: Universidad Central (L), martes 19 de mayo, a las 19
- Fecha 6: Independiente del Valle (V), miércoles 27 de mayo, a las 19
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