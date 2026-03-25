Rosario Central rompe todo y se queda con el sueño de Riquelme para Boca

De cara al segundo semestre de 2026, la dirigencia planea ir por más e incorporar futbolistas de jerarquía para potenciar el plantel.

En ese sentido, el periodista Hugo Balassone aseguró en Radio La Red: “Central trae en junio a Lo Celso, va a hacer un intento por Angelito Correa y trae a Chimi Ávila”.

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De concretarse, se trataría de nombres de peso como Giovani Lo Celso, Ángel Correa y Ezequiel Ávila, que reforzarían notablemente al equipo rosarino.

Cabe recordar que este último fue uno de los grandes deseos de Juan Román Riquelme para Boca Juniors en el último mercado de pases, aunque finalmente no se concretó su llegada.

En caso de que estas incorporaciones se materialicen, el Canalla se perfila como un serio candidato en la Copa Libertadores, aunque primero deberá superar la exigente fase de grupos.

La ilusión por la Copa Libertadores

Si bien viene de caer ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el presente de Rosario Central a nivel futbolístico no es para nada negativo.

Es cierto que el equipo dirigido por Jorge Almirón no siempre muestra un gran funcionamiento, pero ha logrado sumar puntos con regularidad, algo que ya empieza a ser una constante en el Canalla.

Sin ir más lejos, en 2025 el conjunto rosarino se quedó con la tabla anual, logro que le permitió consagrarse campeónde Liga y asegurar su lugar en la Copa Libertadores.

Este buen presente a nivel local alimenta la ilusión de la Academia en el plano internacional, donde buscará ser protagonista.

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Tras el sorteo realizado el 19 de marzo, Central quedó ubicado en el Grupo H de la Copa Libertadores junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

El cronograma para el conjunto rosarino será el siguiente:

Fecha 1: Independiente del Valle (L), jueves 9 de abril, a las 19

Fecha 2: Libertad (V), miércoles 15 de abril, a las 19

Fecha 3: Universidad Central (V), martes 28 de abril, a las 21

Fecha 4: Libertad (L), martes 5 de mayo, a las 19

Fecha 5: Universidad Central (L), martes 19 de mayo, a las 19

Fecha 6: Independiente del Valle (V), miércoles 27 de mayo, a las 19

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