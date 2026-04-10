El nombre de Mauricio Macri ha estado históricamente ligado a Boca Juniors, pero en las últimas horas el expresidente de la Nación también comenzó a resonar en los ámbitos de San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda por diferentes motivos.
¿QUÉ PASÓ?
Impacto en San Lorenzo e Independiente por las versiones sobre Mauricio Macri
Distintas cuestiones vinculadas al expresidente de Boca, Mauricio Macri, generaron repercusión en San Lorenzo e Independiente
Más allá de su protagonismo en la política nacional, Macri nunca perdió su vínculo con el fútbol y continúa siendo asociado a diversos movimientos dentro de este ámbito. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Rojo y el Ciclón?
Mauricio Macri, San Lorenzo e Independiente
San Lorenzo de Almagro tiene en Gustavo Álvarez a su nuevo entrenador, pero uno de los nombres que más sonó en su momento para llegar al Ciclón fue el de Martín Palermo.
El “Titán” finalmente no asumió el cargo y uno de los rumores que circuló fue que Mauricio Macri le pagaría el sueldo, teniendo en cuenta que el presidente transitorio del club, Sergio Costantino, mantiene vínculos con el PRO, ya que se desempeña como Secretario de Hábitat e Integración Social en la Ciudad de Buenos Aires.
Tras estas versiones, el exdelantero de Boca Juniors se expresó al respecto y brindó su versión sobre por qué no llegó al Cuervo, además de referirse a Macri. En diálogo con DSports, el entrenador afirmó: “Macri no te paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo en San Lorenzo... Cuando meten la política se empieza a desvirtuar todo. Yo tengo una amistad, fue presidente de Boca, pero después todo lo demás es ajeno.”
En Independiente también sobrevuela el nombre de Mauricio Macri. El presidente del club es Néstor Grindetti y uno de los principales referentes políticos vinculados al Rojo es Cristian Ritondo, ambos con pasado y afinidad dentro del mismo espacio político.
De cara a las elecciones que se celebrarán este año en la institución de Avellaneda, otro de los nombres que podría postularse a la presidencia es el de Enrique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, según informó Jerónimo Torres Santoro en el programa CEF.
Todos estos nombres, de una manera u otra, y más allá de la relación que mantengan en la actualidad, remiten a la figura de Mauricio Macri. Si bien nada indica que el expresidente tenga una injerencia directa en Independiente, la presencia de dirigentes y posibles candidatos que fueron o son sus aliados políticos lleva a asociarlo inevitablemente con la vida institucional
Continuidad de San Lorenzo e Independiente
En este 2026, San Lorenzo e Independiente presentan una diferencia significativa: el Ciclón disputa la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo no participa en ninguna competencia internacional.
Esta situación provoca que el calendario del equipo dirigido por Gustavo Álvarez sea más exigente, ya que debe afrontar compromisos cada tres o cuatro días, combinando el torneo local con el certamen continental.
San Lorenzo viene de empatar ante Recoleta de Paraguay en un encuentro en el que, según coincidió gran parte del entorno del Cuervo, tenía la responsabilidad de quedarse con la victoria.
El próximo compromiso del Ciclón será el domingo 12 de abril, cuando visite a Newell’s Old Boys en Rosario desde las 15:00 horas. Posteriormente, por la Copa Sudamericana, recibirá a Deportivo Cuenca el jueves 16 de abril a las 21:30 en el estadio Pedro Bidegain.
Por su parte, Independiente —dirigido por Gustavo Quinteros— llega en un buen momento anímico tras imponerse en el clásico ante Racing. El Rojo buscará extender esa racha positiva cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera el sábado 11 de abril desde las 19:30 horas.
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