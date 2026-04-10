Impacto en San Lorenzo e Independiente por las versiones sobre Mauricio Macri

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En Independiente también sobrevuela el nombre de Mauricio Macri. El presidente del club es Néstor Grindetti y uno de los principales referentes políticos vinculados al Rojo es Cristian Ritondo, ambos con pasado y afinidad dentro del mismo espacio político.

De cara a las elecciones que se celebrarán este año en la institución de Avellaneda, otro de los nombres que podría postularse a la presidencia es el de Enrique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, según informó Jerónimo Torres Santoro en el programa CEF.

Todos estos nombres, de una manera u otra, y más allá de la relación que mantengan en la actualidad, remiten a la figura de Mauricio Macri. Si bien nada indica que el expresidente tenga una injerencia directa en Independiente, la presencia de dirigentes y posibles candidatos que fueron o son sus aliados políticos lleva a asociarlo inevitablemente con la vida institucional

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Continuidad de San Lorenzo e Independiente

En este 2026, San Lorenzo e Independiente presentan una diferencia significativa: el Ciclón disputa la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo no participa en ninguna competencia internacional.

Esta situación provoca que el calendario del equipo dirigido por Gustavo Álvarez sea más exigente, ya que debe afrontar compromisos cada tres o cuatro días, combinando el torneo local con el certamen continental.

San Lorenzo viene de empatar ante Recoleta de Paraguay en un encuentro en el que, según coincidió gran parte del entorno del Cuervo, tenía la responsabilidad de quedarse con la victoria.

El próximo compromiso del Ciclón será el domingo 12 de abril, cuando visite a Newell’s Old Boys en Rosario desde las 15:00 horas. Posteriormente, por la Copa Sudamericana, recibirá a Deportivo Cuenca el jueves 16 de abril a las 21:30 en el estadio Pedro Bidegain.

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Por su parte, Independiente —dirigido por Gustavo Quinteros— llega en un buen momento anímico tras imponerse en el clásico ante Racing. El Rojo buscará extender esa racha positiva cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera el sábado 11 de abril desde las 19:30 horas.

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