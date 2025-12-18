¿Messi a River? La primicia de Distasio que explotó en Argentina: "6 meses"

Justamente en las últimas horas fue Marc Ciria, candidato a presidente de Barcelona, el que le abrió las puertas de regreso a La Pulga en caso de que consiga la victoria en los comicios del próximo año. “Tenemos que hacer todo lo posible para que vuelva. Le he presentado a su entorno un plan para su regreso”, indicó el candidato a mandatario Culé.

River ya intentó hace algunos meses sumar a Cristiano Ronaldo para disputar el Mundial de Clubes y ahora se supo que también fue a la cargar por Messi. Si bien en ninguna de las dos gestiones tuvo éxito ya es una noticia en sí misma que el Millonario se haya lanzado por ellos para sean parte del equipo que conduce Marcelo Gallardo.

