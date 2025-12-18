¿Messi a River? La primicia de Distasio que explotó en Argentina: "6 meses"

En medio de un mercado de pases más que convulsionado para River salió a la luz una noticia que absolutamente nadie esperaba. Fue Nicolás Distasio el encargado de informar que el Millonario se lanzó a la contratación de nada menos que Lionel Messi para que de esta manera el astro debute finalmente en el fútbol argentino.
Lionel Messi viene de lograr uno de sus grandes objetivos en este 2025 ya que logró conquistar la MLS Cup con el Inter Miami, siendo este el primer título importante en la corta historia de las Garzas desde que se fundó de la mano de David Beckham. Ahora el zurdo llegó a la Argentina para pasar las fiestas y en medio de esto surgió una noticia más llamativa.
Fue en F12, programa conducido por Mariano Closs en ESPN, donde se comenzó a debatir sobre la chance de que Lionel Messi llegue a jugar en la Argentina sobre todo en los próximos seis meses previos a lo que será la Copa del Mundo. La temporada en la MLS comienza recién a finales de febrero, por lo que al astro le serviría más marcharse a una liga que comience a competir antes para poder llegar más preparado a la cita mundialista.
“Yo sé que Messi pensó en jugar la Argentina”, comentó Renato Della Paolera y fue allí que Nicolás Distasio soltó la bomba: “Yo sé que ha tenido ofrecimientos y no solamente de Newell’s. En algún momento River levantó el teléfono para preguntarle a ver si quería, cuando se daban estos baches prolongados sin jugar”, comentó el periodista.
¿Messi puede llegar a River?
“Si quiere venir 6 meses lo puede hacer…”, remarcó. La realidad es que más allá de haberlo pensado hace tiempo, ahora mismo Messi no se plantea llegar a la Argentina para darse el gusto de jugar en su país. De hecho en los últimas semanas renovó su contrato con Inter Miami y por otra parte se mostró con muchas ganas de retornar a Barcelona.
Justamente en las últimas horas fue Marc Ciria, candidato a presidente de Barcelona, el que le abrió las puertas de regreso a La Pulga en caso de que consiga la victoria en los comicios del próximo año. “Tenemos que hacer todo lo posible para que vuelva. Le he presentado a su entorno un plan para su regreso”, indicó el candidato a mandatario Culé.
River ya intentó hace algunos meses sumar a Cristiano Ronaldo para disputar el Mundial de Clubes y ahora se supo que también fue a la cargar por Messi. Si bien en ninguna de las dos gestiones tuvo éxito ya es una noticia en sí misma que el Millonario se haya lanzado por ellos para sean parte del equipo que conduce Marcelo Gallardo.
