Sin dudas, Miguel Borja es uno de los nombres que más revuelo viene generando en los últimos días. Tras una declaración en ESPN, el delantero colombiano quedó en el centro de la escena tanto en Boca Juniors como en River Plate, y una información brindada por Tato Aguilera en TyC Sports promete volver a encender la polémica.
"VA A LLAMAR"
La confirmación de Tato Aguilera sobre Miguel Borja que generará polémica en Boca y River
Miguel Borja es uno de los nombres más relevantes en el actual mercado de pases. Tato Aguilera generará polémica en Boca y River
Con ambos equipos ya fuera de competencia, en las dos instituciones el foco está puesto casi exclusivamente en el mercado de pases y en los refuerzos que puedan llegar. En ese contexto, la gran incógnita pasa por el futuro del colombiano: ¿qué pasará con Miguel Borja?
Tato Aguilera sobre Miguel Borja
En la última semana se multiplicaron las informaciones cruzadas en torno a Miguel Borja y su futuro.
Si bien desde distintos medios se llegó a afirmar que su destino estaría en Cruz Azul de México, el periodista Tato Aguilera aportó una versión diferente en TyC Sports que va en otro sentido.
En Sportia, Aguilera aseguró: “Si Borja no usó a Boca para posicionarse en el mercado, tengo la confirmación de que Boca lo va a llamar a Miguel Borja para negociar”. Y luego amplió: “Boca le va a hacer una oferta formal. Llamó a México y fue descartando el interés de algunos clubes que estaban merodeando”.
El desenlace de esta historia promete seguir dando que hablar. Por ahora, y siempre y cuando no haya utilizado el nombre del Xeneize como estrategia, desde la Ribera no descartan avanzar para que el centrodelantero cruce de vereda.
Boca, River y el mercado de pases
Más allá del nombre de Miguel Borja, la danza de apellidos no se detiene en Boca Juniors y River Plate, que ya trabajan intensamente en la conformación de sus planteles para la próxima temporada.
En el Xeneize están muy cerca de concretar la llegada de Marino Hinestroza y, una vez que se normalice la situación institucional en San Lorenzo, avanzarán con fuerza por Gastón Hernández. De todos modos, el gran sueño del club de la Ribera sigue siendo Paulo Dybala, una negociación compleja, pero que mantiene viva la ilusión de los hinchas.
Por el lado del Millonario, todo apunta a que Fausto Vera será el primer refuerzo del mercado, al tiempo que también hay gestiones por Gianluca Prestianni.
Con el paso de las horas y los días, se esperan nuevas novedades en ambos clubes, en un mercado de pases que promete movimiento constante para los dos gigantes del fútbol argentino.
+ EN GOLAZO 24
ESPN fomenta el morbo: River y Boca se disputan a la figura del fútbol argentino
Marcelo Moretti dejó expuesto a Chiqui Tapia con sus declaraciones
Es una de las grandes figuras de Boca y podría irse con Lionel Messi