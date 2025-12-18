La confirmación de Tato Aguilera sobre Miguel Borja que generará polémica en Boca y River

En Sportia, Aguilera aseguró: “Si Borja no usó a Boca para posicionarse en el mercado, tengo la confirmación de que Boca lo va a llamar a Miguel Borja para negociar”. Y luego amplió: “Boca le va a hacer una oferta formal. Llamó a México y fue descartando el interés de algunos clubes que estaban merodeando”.

El desenlace de esta historia promete seguir dando que hablar. Por ahora, y siempre y cuando no haya utilizado el nombre del Xeneize como estrategia, desde la Ribera no descartan avanzar para que el centrodelantero cruce de vereda.

Boca, River y el mercado de pases

Más allá del nombre de Miguel Borja, la danza de apellidos no se detiene en Boca Juniors y River Plate, que ya trabajan intensamente en la conformación de sus planteles para la próxima temporada.

En el Xeneize están muy cerca de concretar la llegada de Marino Hinestroza y, una vez que se normalice la situación institucional en San Lorenzo, avanzarán con fuerza por Gastón Hernández. De todos modos, el gran sueño del club de la Ribera sigue siendo Paulo Dybala, una negociación compleja, pero que mantiene viva la ilusión de los hinchas.

Por el lado del Millonario, todo apunta a que Fausto Vera será el primer refuerzo del mercado, al tiempo que también hay gestiones por Gianluca Prestianni.

Con el paso de las horas y los días, se esperan nuevas novedades en ambos clubes, en un mercado de pases que promete movimiento constante para los dos gigantes del fútbol argentino.

