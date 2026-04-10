El defensor que River traerá de Europa para borrar a Lucas Martínez Quarta

image

Quién es Guillermo Maripán, próximo refuerzo de River

Guillermo Maripán es un marcador central chileno de 31 años que se destaca por su fortaleza en los duelos aéreos y en los mano a mano. Se destaca por su porte físico ya que mide 1,93 y su trayectoria lo llevó por Universidad Católica de Chile, Deportivo Alavés de España, Mónaco de Francia y su presente en el Torino de la Serie A, además de su extenso paso por la Selección de Chile.

River contrato recientemente a Tobías Rarmírez como una opción para la zaga central pero al ser un joven de 19 todavía entra en la categoría de apuesta. Se sabe que Paulo Díaz está cerca de salir, Lautaro Rivero puede protagonizar una venta a Europa y el nivel de Martínez Quarta ya no convence, por lo que Guillermo Maripán aparece como una opción interesante y a bajo costo.

¿Cómo le está yendo a Guillermo Maripán en Torino?

Guillermo Maripán ha jugado 24 partidos oficiales con el Torino en la temporada 2025-26, sumando 2 goles y consolidándose como uno de los defensores centrales más regulares del equipo. Su aporte ha sido clave en la Serie A, donde ha disputado casi todos los encuentros como titular.

+ EN GOLAZO24

La frase picante de Ander Herrera que enfureció a River y festejó todo Boca

Alejandro Garnacho reveló la verdad de su futuro en medio de los rumores de River