River viene de igualar 1-1 contra Blooming en el debut de la Copa Sudamericana, un encuentro donde quedó muy marcado y cuestionado Lucas Martínez Quarta por su expulsión en tan solo 4 minutos de juego. Ahora el Millonario empezó a negociar para traer de Europa a otro marcador central.
¿QUIÉN LLEGA?
El defensor que River traerá de Europa para borrar a Lucas Martínez Quarta
El nivel de Lucas Martínez Quarta no convence y River aceleró por un nuevo refuerzo. Detalles del defensor que llegará libre desde Europa.
Lucas Martínez Quarta es uno de los líderes de River y de hecho viene siendo el capitán con las ausencias de Franco Armani, Juanfer Quintero y Germán Pezzella. Su rendimiento venía en alza y es por eso que llegó a ser citado por Lionel Scaloni en la última convocatoria de la Selección Argentina, pero una nueva equivocación lo dejó en el ojo de la tormenta.
Justo cuando parecía que los nubarrones se disipaban y que se empezaba a ganar a la hinchada de River nuevamente, Martínez Quarta cometió un error grosero contra Blooming y dejó al equipo con diez en tan solo 4 minutos de juego. Esto sin dudas condicionó el resultado y también obligó a la dirigencia a salir a buscar a un nuevo marcador central.
River aceleró por Guillermo Maripán
Si bien todavía falta para que el mercado de pases comience, River ya apretó el acelerador y en las últimas horas se confirmó que está todo dado para que llegue desde Europa un marcador central con mucha experiencia, no solo en el viejo continente sino también en selección. Se trata de Guillermo Maripán, quien pertenece al Torino de Italia.
Según la información que entregó el periodista italiano Nicoló Schira, Guillermo Martipán termina su contrato con Torino el próximo 30 de junio, no renovará su vínculo y River ya empezó gestiones para sumarlo en condición de libre con un contrato inicial de 18 meses. Si bien no está cerrado, todo apunta a que el chileno llegará en junio y será refuerzo para Eduardo Coudet.
Quién es Guillermo Maripán, próximo refuerzo de River
Guillermo Maripán es un marcador central chileno de 31 años que se destaca por su fortaleza en los duelos aéreos y en los mano a mano. Se destaca por su porte físico ya que mide 1,93 y su trayectoria lo llevó por Universidad Católica de Chile, Deportivo Alavés de España, Mónaco de Francia y su presente en el Torino de la Serie A, además de su extenso paso por la Selección de Chile.
River contrato recientemente a Tobías Rarmírez como una opción para la zaga central pero al ser un joven de 19 todavía entra en la categoría de apuesta. Se sabe que Paulo Díaz está cerca de salir, Lautaro Rivero puede protagonizar una venta a Europa y el nivel de Martínez Quarta ya no convence, por lo que Guillermo Maripán aparece como una opción interesante y a bajo costo.
¿Cómo le está yendo a Guillermo Maripán en Torino?
Guillermo Maripán ha jugado 24 partidos oficiales con el Torino en la temporada 2025-26, sumando 2 goles y consolidándose como uno de los defensores centrales más regulares del equipo. Su aporte ha sido clave en la Serie A, donde ha disputado casi todos los encuentros como titular.
+ EN GOLAZO24
La frase picante de Ander Herrera que enfureció a River y festejó todo Boca
Alejandro Garnacho reveló la verdad de su futuro en medio de los rumores de River