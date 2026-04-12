Dibu Martínez despertó alarmas este domingo en el partido de Aston Villa ante Nottingham Forest por la Premier League. En realidad no fue en el partido propiamente, sino antes. En la previa del cotejo, mientras hacía la entrada en calor, el arquero se dio cuenta de que no podría jugar.
¿SE LESIONÓ?
Emery aclaró la situación de Dibu Martínez y Scaloni respiró hondo
Dibu Martínez despertó alarmas en la previa del partido del Aston Villa por la Premier League. Su DT, Unai Emery, ofreció detalles.
Las imágenes muestran claramente cómo el Dibu Martínez siente un pinchazo mientras hacía los movimientos precompetitivos. El argentino había sido alineado en la formación titular para jugar el partido ante el Nottingham Forest.
Era un duelo clave porque Aston Villa necesitaba sumar para despegarse de sus perseguidores. Más que para acercarse a los de arriba, como Arsenal y Manchester City, para que los de más abajo no le arrebaten el puesto.
Los Villanos están cuartos, en posiciones de clasificación a la UEFA Champions League, pero de cerca lo acechan Liverpool y Chelsea.
VIDEO: Así fue el momento en que Dibu Martínez sintió la molestia
El cotejo, finalmente, terminó 1-1. El Aston Villa no pudo sumar ante un débil rival que no atraviesa una buena temporada y lejos le queda la hazaña lograda en la temporada pasada.
Así y todo, se ha asegurado el cuarto puesto dado que Liverpool jugó su partido y ya no lo podrá alcanzar -al menos por ahora, claro-.
Dibu Martínez no salió al campo de juego luego de la entrada en calor. Su lugar lo ocupó el guardameta suplente, Marco Bizot. Se ve claramente en el video que captaron las cámaras cómo patea una pelota e instantes después siente la molestia en su pierna.
Unai Emery explicó la lesión de Dibu Martínez
Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de los Villanos, Unai Emery, dio explicaciones sobre la salida de su arquero. "Estaba sintiendo algo en el posterior. Nos comentó durante el calentamiento que no se sentía cómodo para jugar", sostuvo el DT español.
Las palabras del "Míster" tranquilizaron a Lionel Scaloni y a todo un país, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.
El periodista Gastón Edul también aportó información: "Dibu Martínez salió por precaución. Tenía cargado un gemelo. Es muscular y no será un problema su ausencia de hoy", detalló en sus redes sociales.
La lesión de Cuti Romero que preocupa a la Selección Argentina
El del Dibu Martínez había sido el primer cimbronazo en un domingo con malas noticias para la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo.
Es que, al rato, Tottenham vs. Sunderland vería cómo el Cuti Romero salía llorando al minuto 68' por una aparente lesión.
A pesar de que el cordobés se marchó del campo de juego caminando sin ayuda -siempre entre lágrimas-, las imágenes del choque que sufrió con su propio arquero, Kinsky, son demasiado elocuentes.
"Otra cosa muy mala es la lesión de Romero. Vamos a ver en estos días, espero que no haya ningún problema importante porque es un jugador clave para nosotros", declaró el entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, tras el partido, que terminó con derrota por 1-0 para el Tottenham y lo envió a zona de descenso directo.
Mientras tanto, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico esperan a los estudios médicos que se hará Romero el lunes por la mañana.