Emery aclaró la situación de Dibu Martínez y Scaloni respiró hondo

Así y todo, se ha asegurado el cuarto puesto dado que Liverpool jugó su partido y ya no lo podrá alcanzar -al menos por ahora, claro-.

Embed EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE DIBU: Emiliano Martínez sintió una molestia muscular durante la entrada en calor de Aston Villa y fue baja a último momento en el duelo ante Forest.



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Dibu Martínez no salió al campo de juego luego de la entrada en calor. Su lugar lo ocupó el guardameta suplente, Marco Bizot. Se ve claramente en el video que captaron las cámaras cómo patea una pelota e instantes después siente la molestia en su pierna.

Unai Emery explicó la lesión de Dibu Martínez

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de los Villanos, Unai Emery, dio explicaciones sobre la salida de su arquero. "Estaba sintiendo algo en el posterior. Nos comentó durante el calentamiento que no se sentía cómodo para jugar", sostuvo el DT español.

Las palabras del "Míster" tranquilizaron a Lionel Scaloni y a todo un país, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

Insólito-lo-que-le-pasó-a-Lionel-Scaloni-luego-del-partido-de-la-Selección-Argentina Scaloni sigue con atención el parte médico de Martínez Autor: (Xinhua/Martín Zabala)/ NA

El periodista Gastón Edul también aportó información: "Dibu Martínez salió por precaución. Tenía cargado un gemelo. Es muscular y no será un problema su ausencia de hoy", detalló en sus redes sociales.

La lesión de Cuti Romero que preocupa a la Selección Argentina

El del Dibu Martínez había sido el primer cimbronazo en un domingo con malas noticias para la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo.

Es que, al rato, Tottenham vs. Sunderland vería cómo el Cuti Romero salía llorando al minuto 68' por una aparente lesión.

A pesar de que el cordobés se marchó del campo de juego caminando sin ayuda -siempre entre lágrimas-, las imágenes del choque que sufrió con su propio arquero, Kinsky, son demasiado elocuentes.

cuti romero barcelona tottenham real madrid atletico madrid Cuti Romero, lesionado Foto NA: Action Images via Reuters/Paul Childs

"Otra cosa muy mala es la lesión de Romero. Vamos a ver en estos días, espero que no haya ningún problema importante porque es un jugador clave para nosotros", declaró el entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, tras el partido, que terminó con derrota por 1-0 para el Tottenham y lo envió a zona de descenso directo.

Mientras tanto, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico esperan a los estudios médicos que se hará Romero el lunes por la mañana.

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