Pelota de Champions League: Nike busca desplazar a Adidas tras 25 años de dominio.

El contrato millonario de Nike ¿Hasta cuándo sería el nuevo acuerdo por el balón?

Según lo publicado por los diferentes medios como The Athletic el contrato de Nike-UEFA, si se da, sería a partir de la temporada próxima, o sea, podemos estar ante los últimos partidos de Champions League con la pelota Adidas. Se prolongaría en principio hasta 2033 y esto haría una reacción en cadena.

Con la llegada de Nike al balón podría hacerse con otras competiciones y patrocinio en clubes, ya que este golpe le permitiría expandirse y debilitar a su máximo rival en el patrocinio deportivo. Por eso no solo se trata del balón de la Champions League sino de algo más grande, el torneo europeo de clubes es la punta de lanza para algo gigante.

Habrá que esperar a que se terminen las negociaciones y cuál es el resultado final de todo esto, Nike fue el encargado de hacer el balón de la Champions League en algunas temporadas de la década del 90 del siglo pasado, pero Adidas le usurpó el trono y ahora la marca de la pipa busca devolverle el golpe.

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