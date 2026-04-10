El mundo del fútbol cambia en base a como lo demanda el negocio, ya no hay lugar para los nostálgicos que adoran que los torneos y las ligas no cambien para no perder su identidad. Uno de los torneos que viene cambiando en los últimos tiempos es la Champions League. Cambio el himno, el formato y ahora podría cambiar la marca de la pelota, ya no sería Adidas.
BOMBAZO
Pelota de Champions League: Nike busca desplazar a Adidas tras 25 años de dominio
¿El fin de una era? UEFA negocia con Nike para fabricar el balón de la Champions League. El golpe millonario que sacaría a Adidas.
¿Por qué UEFA evalúa cambiar a Adidas por Nike para la Champions League?
Ahora UEFA abrió una licitación y la marca que compite en el mundo del deporte por el número uno con Adidas se metió en las negociaciones, nada más y nada menos que Nike. Adidas y Nike son el clásico de las marcas deportivas, es Ronaldo vs Messi, y eso se replica en todos los deportes, si le saca la fabricación de los balones de los torneos UEFA será un golpe muy grande para la marca alemana.
La rivalidad de Adidas y Nike en el fútbol
Desde el año 2001 que Adidas es el encargado del balón de la Champions League y del resto de las competiciones de UEFA, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Euro, Eliminatorias, Nations League y todos los torneos organizados por UEFA a nivel masculino y femenino. Pero ahora peligra su reinado.
Nike le fue sacando el lugar en el deporte a Adidas con el correr de los años, pero en el fútbol siempre mandó la marca de las 3 tiras, era algo que no cambiaba, los grandes torneos como Mundial, Euro, Champions League, son con balón Adidas. Pero desde hace un par de décadas se metió en el mundo del fútbol y la marca alemana ya no manda tanto.
Hace 20 años era impensado que Nike patrocine a un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo, y hoy sucede, por eso no es descabellado que la marca norteamericana le sople la pelota de las competiciones europeas a Adidas. Si esto sucede será un gran golpe para Adidas, y hasta haría tambalear su dominio en los Mundiales.
El contrato millonario de Nike ¿Hasta cuándo sería el nuevo acuerdo por el balón?
Según lo publicado por los diferentes medios como The Athletic el contrato de Nike-UEFA, si se da, sería a partir de la temporada próxima, o sea, podemos estar ante los últimos partidos de Champions League con la pelota Adidas. Se prolongaría en principio hasta 2033 y esto haría una reacción en cadena.
Con la llegada de Nike al balón podría hacerse con otras competiciones y patrocinio en clubes, ya que este golpe le permitiría expandirse y debilitar a su máximo rival en el patrocinio deportivo. Por eso no solo se trata del balón de la Champions League sino de algo más grande, el torneo europeo de clubes es la punta de lanza para algo gigante.
Habrá que esperar a que se terminen las negociaciones y cuál es el resultado final de todo esto, Nike fue el encargado de hacer el balón de la Champions League en algunas temporadas de la década del 90 del siglo pasado, pero Adidas le usurpó el trono y ahora la marca de la pipa busca devolverle el golpe.
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