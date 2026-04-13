River-Boca: ¿Por qué el descenso fue peor que Madrid?

image River levantando la Copa Libertadores que le ganó a Boca.

¿Por qué Boca y River no se cruzaron en otra final de Copa Libertadores?

La respuesta es sencilla, no hubo muchas ediciones donde se haya permitido eso, una final entre equipos del mismo país. Y ese dato, el cual vamos a desglosar por época, es la razón principal porque la que no jugaron más finales entre sí.

La Copa Libertadores fue creada en 1960, hasta el 65 solo participaban 1 equipo por país, el campeón y nada más. Desde 1966 hasta 1999 jugaron 2 representantes por país, pero estaba prohibido que equipos del mismo país se enfrenten en una final, entonces se cruzaban antes. Hubo una época que los cruzaban en 4tos de final y luego en semifinales.

En el año 2000 empezó la era del multi cupo, o sea, cada país tenía cantidad de cupos de acuerdo a su ranking en Conmebol, o sea, Argentina por ejemplo tenía 4. Hasta la edición del 2004 se prohibió el cruce de equipos del mismo país en la final. En la primera y segunda temporada 2005 y 2006 que sí se permitió que llegará cualquier equipo a la final sea de la nacionalidad que sea, en ambas ocasiones llegaron dos brasileros.

Con dos finales entre equipos brasileros en dos años Conmebol volvió a poner la regla de no poder cruzarse equipos del mismo país en la final. Eso fue hasta 2018, donde se volvió a levantar la prohibición y se dio rienda libre a las finales entre equipos del mismo país. Casualmente en esa edición llegaron River y Boca.

Desde 2018 a la actualidad se jugaron 8 Copas Libertadores, en 6 ocasiones se enfrentaron equipos del mismo país, 1 entre argentinos y 5 entre brasileros. Por este motivo es que hoy Boca y River tienen más posibilidades de enfrentarse en una final.

Dicho esto, queda claro que al ser más posible una final entre equipos del mismo país en Copa Libertadores hoy en día que el descenso de un equipo grande, es que jugar en la “B” para River fue más humillante que la final perdida por Boca en Madrid.

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