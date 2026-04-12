Indignación total en Boca Juniors luego de lo que ocurrió en TyC Sports

En el gol del equipo de Quinteros hubo una mano de Arias en la jugada previa al tanto, pero el VAR decidió no convocar al árbitro Andrés Merlos para su revisión.

Luego, cuando Boca estaba en desventaja, el juez principal fue llamado por Lucas Novelli desde el VAR para sancionar un tiro penal a favor del Xeneize.

Finalmente, el clásico terminó 1 a 1 y a Boca le sigue costando este tipo de partidos, algo que continúa llamando la atención, más allá de haber presentado una formación alternativa.

Embed - ABALDO METIÓ UN GOLAZO Y GIMÉNEZ IGUALÓ EL CLÁSICO PARA BOCA | Boca 1-1 Independiente | RESUMEN

¿Qué pasó en TyC Sports?

En el entretiempo del partido y a sabiendas de la mala racha en clásicos, Claudio Úbeda decidió reforzar el ataque con la intención de ponerse en ventaja en el marcador y cambiar la dinámica del encuentro.

Miguel Merentiel y Adam Bareiro ingresaron al campo de juego y, si bien no fueron determinantes en el resultado final, el delantero uruguayo contó con una oportunidad muy clara para adelantar a Boca. A los 17 minutos del complemento, Merentiel quedó mano a mano con Rodrigo Rey, pero el arquero de Independiente reaccionó de gran manera y se impuso en el duelo, evitando la caída de su arco.

Quien criticó con dureza al atacante fue Antonio Serpa durante la transmisión del stream de TyC Sports. “Tony”, reconocido por sus opiniones controversiales, no dudó en expresar su descontento con el rendimiento del futbolista, generando una inmediata repercusión.

“El problema de Merentiel sigue siendo el mismo, el control. Es horrible el hijo de puta controlando”, expresó el ex periodista de Programa Sin Nombre, en un clip que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató un intenso debate entre hinchas y periodistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianherrrera/status/2043119254690582649&partner=&hide_thread=false Esto salió al aire en el stream de TyC Sports. pic.twitter.com/apTtVB5Xxy — Marian Herrera (@marianherrrera) April 12, 2026

Lo que se le viene a Boca

Probablemente la semana que se avecina sea una de las más trascendentales del año para Boca Juniors.

Deberá afrontar el duelo ante Barcelona SC el próximo martes 14 de abril desde las 21 horas y luego irá al Monumental para visitar a River el domingo 19 de abril desde las 17 horas.

Independientemente de estos encuentros, estos son los partidos que le quedan al club de la Ribera en el mes de abril:

Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores

River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

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