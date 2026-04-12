Boca Juniors e Independiente de Avellaneda igualaron 1 a 1 por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un encuentro que no fue para nada bueno. Luego del partido, se viralizó una situación ocurrida en la transmisión de TyC Sports que rápidamente ganó repercusión en las redes sociales.
¡UNA LOCURA!
Indignación total en Boca Juniors luego de lo que ocurrió en TyC Sports
Una situación ocurrida en la transmisión de TyC Sports durante el Boca vs Independiente generó repercusión en redes. ¿Qué pasó?
Más allá de las habituales polémicas arbitrales, un episodio puntual llamó poderosamente la atención de propios y extraños. La escena no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios entre hinchas y instalándose como uno de los temas más comentados tras el encuentro.
Boca vs Independiente
Claudio Úbeda optó por realizar once cambios en el partido ante Independiente, luego de lo que había sido la buena victoria frente a Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores.
Evidentemente, el DT del Xeneize decidió priorizar la segunda jornada de la competencia continental y el Superclásico ante River Plate del próximo domingo 19 de abril.
Lo cierto es que el encuentro entre el club de la Ribera y el Rojo estuvo lejos de ser atractivo, aunque no estuvo exento de polémicas.
En el gol del equipo de Quinteros hubo una mano de Arias en la jugada previa al tanto, pero el VAR decidió no convocar al árbitro Andrés Merlos para su revisión.
Luego, cuando Boca estaba en desventaja, el juez principal fue llamado por Lucas Novelli desde el VAR para sancionar un tiro penal a favor del Xeneize.
Finalmente, el clásico terminó 1 a 1 y a Boca le sigue costando este tipo de partidos, algo que continúa llamando la atención, más allá de haber presentado una formación alternativa.
¿Qué pasó en TyC Sports?
En el entretiempo del partido y a sabiendas de la mala racha en clásicos, Claudio Úbeda decidió reforzar el ataque con la intención de ponerse en ventaja en el marcador y cambiar la dinámica del encuentro.
Miguel Merentiel y Adam Bareiro ingresaron al campo de juego y, si bien no fueron determinantes en el resultado final, el delantero uruguayo contó con una oportunidad muy clara para adelantar a Boca. A los 17 minutos del complemento, Merentiel quedó mano a mano con Rodrigo Rey, pero el arquero de Independiente reaccionó de gran manera y se impuso en el duelo, evitando la caída de su arco.
Quien criticó con dureza al atacante fue Antonio Serpa durante la transmisión del stream de TyC Sports. “Tony”, reconocido por sus opiniones controversiales, no dudó en expresar su descontento con el rendimiento del futbolista, generando una inmediata repercusión.
“El problema de Merentiel sigue siendo el mismo, el control. Es horrible el hijo de puta controlando”, expresó el ex periodista de Programa Sin Nombre, en un clip que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató un intenso debate entre hinchas y periodistas.
Lo que se le viene a Boca
Probablemente la semana que se avecina sea una de las más trascendentales del año para Boca Juniors.
Deberá afrontar el duelo ante Barcelona SC el próximo martes 14 de abril desde las 21 horas y luego irá al Monumental para visitar a River el domingo 19 de abril desde las 17 horas.
Independientemente de estos encuentros, estos son los partidos que le quedan al club de la Ribera en el mes de abril:
- Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
- River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
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