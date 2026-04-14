Sin dudas el mundo del fútbol se vio totalmente sorprendido por la noticia que fue confirmada desde Estados Unidos. A través de un comunicado oficial el Inter Miami anunció la salida de Javier Mascherano como entrenador del primer equipo, lo que representa un golpe duro para el equipo que lidera Lionel Messi.
MESSI SE QUEDÓ SIN DT
Bomba: Inter Miami anunció la salida de Mascherano
A través de un comunicado oficial, Inter Miami comunicó la salida de Mascherano como entrenador del equipo. ¿Qué sucedió con el Jefecito?
De manera totalmente sorpresiva y sin previo aviso, Javier Mascherno tomó la determinación de dejar la dirección técnica del Inter Miami. Fue a través de un mensaje institucional que la franquicia anunció la partida del Jefecito donde se indicó que la despedida responde a “razones personales” del DT y no a un despido por parte de los líderes de la franquicia.
La despedida de Mascherano
“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF. En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, comentó Mascherano en primer lugar.
“También quiero agradecer al hincha y a toda La Familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el Club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”, expresó el ex capitán de la Selección Argentina.
Messi se quedó sin DT
Si bien la temporada de Inter Miami no viene siendo la mejor, sobre todo por la eliminación en la Concachampions, nada hacía prever la salida del entrenador que fue artífice de la primera MLS conquistada por la franquicia que tiene como una de sus cabezas dirigenciales a David Beckham. Ahora ser verá quién es el nuevo entrenador de Lionel Messi y compañía.
Por lo pronto el que asumirá en el cargo de manera interina es Guillermo Hoyos, quien podría quedarse con la dirección técnica de Inter Miami hasta el final del semestre mientras se busca un nombre más reconocido para liderar a las Garzas durante la segunda parte del 2026.
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