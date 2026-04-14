Bomba: Inter Miami anunció la salida de Mascherano

“También quiero agradecer al hincha y a toda La Familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el Club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”, expresó el ex capitán de la Selección Argentina.