Sacudón en Boca por lo que se confirmó de Adam Bareiro: "Ya lo comunicaron"

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El gran presente de Adam Bareiro en Boca

Desde su llegada, Adam Bareiro no paró de dar buenos resultados adentro de la cancha. En total lleva disputados 9 encuentros con la camiseta de Boca y ya anotó 5 tantos y cedió una asistencia, por lo que su influencia en ataque está altamente demostrada. Esto lo posicionó enormemente dentro de la Selección de Paraguay donde recuperó un lugar de importancia en la consideración de Gustavo Alfaro.

Queda poco tiempo para que se termine el semestre futbolístico y se verá si finalmente Adam Bareiro logra meterse en la lista final de Paraguay para afrontar el Mundial 2026 sabiendo que tiene que competir con otros atacantes que también están teniendo un buen rendimiento como por ejemplo Gabriel Ávalos que está siendo una de las figuras de Independiente.

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