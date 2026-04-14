Adam Bareiro viene teniendo un presente inmejorable en Boca. El paraguayo llegó desde Fortaleza de Brasil y rápidamente empezó a despejar las dudas que despertó su incorporación y ahora su nivel derivó en que cambie radicalmente su situación de cara al próxima Copa del Mundo.
BATACAZO
Sacudón en Boca por lo que se confirmó de Adam Bareiro: "Ya lo comunicaron"
En las últimas horas Adam Bareiro recibidó una notificación que modificó su escenario. ¿Qué sucedió con el delantero de Boca?
Hay que decir que en la previa los hinchas de Boca miraron de reojo la contratación de Adam Bareiro. Si bien su nivel en Fortaleza de Brasil venía siendo más que positivo, apuntalado por Martín Palermo como entrenador, el recuerdo de lo que fue su paso por River generaba más dudas que certezas. Finalmente, Juan Román Riquelme tuvo razón.
De entrada, Bareiro empezó a demostrar todo lo que puede darle a Boca y hoy en día ya nadie discute que debe ser titular en la delantera junto con Miguel Merentiel. Ahora lo que se sabe es que no solo Claudio Úbeda festeja el rendimiento del atacante paraguayo sino que también le sacó una enorme sonrisa a Gustavo Alfaro.
Adam Bareiro, con un pie y medio en el Mundial 2026
El comienzo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y uno de los que está muy cerca de meterse en la lista definitiva de la Selección de Paraguay es Adam Bareiro. En las últimas horas se supo que Gustavo Alfaro ya se comunicó con el delantero de Boca para informarle que está dentro de los preseleccionados y que su actualidad lo está dejando bien posicionado para quedar dentro de los 26.
“ Adam Bareiro integra la prelista de Paraguay para la próxima copa del mundo. El CT de Alfaro está muy contento con su presente y ya le comunicaron que tiene chances de jugar el mundial”, sentenció el periodista Lucho Cofano en su cuenta de X, una noticia que lógicamente genera repercusión en el mundo Boca donde celebran el rendimiento del paraguayo.
El gran presente de Adam Bareiro en Boca
Desde su llegada, Adam Bareiro no paró de dar buenos resultados adentro de la cancha. En total lleva disputados 9 encuentros con la camiseta de Boca y ya anotó 5 tantos y cedió una asistencia, por lo que su influencia en ataque está altamente demostrada. Esto lo posicionó enormemente dentro de la Selección de Paraguay donde recuperó un lugar de importancia en la consideración de Gustavo Alfaro.
Queda poco tiempo para que se termine el semestre futbolístico y se verá si finalmente Adam Bareiro logra meterse en la lista final de Paraguay para afrontar el Mundial 2026 sabiendo que tiene que competir con otros atacantes que también están teniendo un buen rendimiento como por ejemplo Gabriel Ávalos que está siendo una de las figuras de Independiente.
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