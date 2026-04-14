Esta noche a partir de las 21hs Boca se enfrentará a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la previa se confirmó la decisión arriesgada de tomó Claudio Úbeda con la formación del Xeneize la cual es celebrada por Eduardo Coudet y River.
MEDIDA ARRIESGADA
Sonríe River y tiembla Boca: La decisión de Úbeda que festeja Coudet
Pensando en el partido contra Barcelona de Ecuador y también en River, Claudio Úbeda tomó una decisión que pone en alerta a Boca.
Boca viene de lograr una victoria importante contra la Universidad Católica de Chile en el debut de la Copa Libertadores y ahora recibe en La Bombonera a Barcelona de Ecuador. Está más que claro que una victoria contra el conjunto de Guayaquil sería importantísimo para empezar a encarrilar la clasificación a los octavos de final. Pero en el horizonte también está el Superclásico contra River.
Claudio Úbeda sabía que llegaría el momento de rotar al equipo y en esta semana tan importante tomó una decisión que se verá más adelante si fue la correcta o no. El entrenador de Boca tomó la decisión de poner mayoría de suplentes contra Independiente el sábado pasado por el Torneo Apertura para luego poner titulares contra Barcelona y repetir contra River.
La medida arriesgada de Úbeda en Boca
El caso es que el fútbol está lleno de imponderables y una acción desafortunada contra Barcelona de Ecuador en el partido de hoy puede dejar a Boca sin una figura importante para el Superclásico contra River con todo lo que eso significa. De hecho, uno de los que viene con molestias es Miguel Merentiel en la zona del púbis.
Por su parte River tomó el camino contrario, con las diferencias del caso. Eduardo Coudet colocó mayoría de titulares contra Racing y para el choque de mañana contra Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Libertadores el Millonario presentará una formación alternativa, aunque claramente el conjunto venezolano tiene menos poderío que los suplentes de La Banda.
Merentiel, titular en Boca contra Barcelona
Más allá de lo que haga el rival de toda la vida, desde la semana pasada Úbeda había definido colocar titulares contra Barcelona y contra River y su convicción es tan grande que incluso en el día de ayer probó a Merentiel en dupla con Adam Bareiro para colocarlo de entrada contra el club ecuatoriano y como el uruguayo respondió bien será de la partida esta noche.
La formación de Boca contra Barcelona y River
De esta manera, el once de Boca para enfrentar a Barcelona de Ecuador, mismo equipo que Úbeda piensa repetir con River, está conformado por: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
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