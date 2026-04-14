Sonríe River y tiembla Boca: La decisión de Úbeda que festeja Coudet

Merentiel, titular en Boca contra Barcelona

Más allá de lo que haga el rival de toda la vida, desde la semana pasada Úbeda había definido colocar titulares contra Barcelona y contra River y su convicción es tan grande que incluso en el día de ayer probó a Merentiel en dupla con Adam Bareiro para colocarlo de entrada contra el club ecuatoriano y como el uruguayo respondió bien será de la partida esta noche.

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La formación de Boca contra Barcelona y River

De esta manera, el once de Boca para enfrentar a Barcelona de Ecuador, mismo equipo que Úbeda piensa repetir con River, está conformado por: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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